برشلونة يخطر حمزة عبد الكريم بوجوده في معسكر الفريق الأولhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/5294800-%D8%A8%D8%B1%D8%B4%D9%84%D9%88%D9%86%D8%A9-%D9%8A%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D8%B2%D8%A9-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D8%A8%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
برشلونة يخطر حمزة عبد الكريم بوجوده في معسكر الفريق الأول
حمزة عبد الكريم مهاجم المنتخب المصري ولاعب برشلونة (أ.ب)
برشلونة:«الشرق الأوسط»
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برشلونة:«الشرق الأوسط»
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برشلونة يخطر حمزة عبد الكريم بوجوده في معسكر الفريق الأول
حمزة عبد الكريم مهاجم المنتخب المصري ولاعب برشلونة (أ.ب)
تلقى حمزة عبد الكريم مهاجم المنتخب المصري لكرة القدم ولاعب برشلونة الصاعد، استدعاءً رسمياً من فريق برشلونة للوجود في معسكر الفريق الأول استعداداً لانطلاق الموسم الجديد.
وقالت منى عبد الكريم لاعبة الكرة الطائرة السابقة بالأهلي ومنتخب مصر عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، السبت: «الحمد لله والشكر لله، حمزة عبد الكريم يتوجه، الأحد، بمشيئة الله إلى برشلونة للانضمام إلى معسكر إعداد الفريق الأول لبرشلونة للموسم الجديد الذي ينطلق 13 يوليو (تموز) بعدما خيّره النادي بين الحصول على راحة بضعة أيام بعد المشاركة في كأس العالم أو الانضمام في الموعد».
يُذْكر أن منى عبد الكريم هي شقيقة والد حمزة عبد الكريم الذي انتقل بشكل نهائي قبل بداية الموسم الحالي إلى برشلونة من الأهلي.
الرئيس المصري يُكرم بعثة «الفراعنة» بعد عودتها من أميركاhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/5294793-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%8F%D9%83%D8%B1%D9%85-%D8%A8%D8%B9%D8%AB%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7
الرئيس المصري يُكرم بعثة «الفراعنة» بعد عودتها من أميركا
الرئيس المصري يستقبل بعثة المنتخب (الرئاسية المصرية)
كرّم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم، إلى جانب الجهازين الفني والإداري، خلال استقباله لهم في مدينة العلمين الجديدة، بحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير الشباب والرياضة جوهر نبيل، ورئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، المهندس هاني أبو ريدة.
الاتحاد المصري لكرة القدم يتوجه بالشكر والتقدير إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي
يتقدم مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس هاني أبوريدة، وأعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي، ولاعبو المنتخب الوطني الأول، بخالص الشكر وعظيم التقدير إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح... pic.twitter.com/gTeImIxo13
وكان المنتخب المصري قد وصل إلى مدينة العلمين، الجمعة، قادماً من الولايات المتحدة؛ حيث احتشد آلاف الجماهير في مطار العلمين لاستقباله، تعبيراً عن تقديرهم لأدائه المشرف في منافسات كأس العالم، وتقديم التهنئة والشكر للاعبين والجهاز الفني.
و«منح الرئيس المصري لاعبي المنتخب الوطني وأعضاء الجهازين الفني والإداري كأس الجدارة وأوسمة تكريمية تقديراً لما قدموه من أداء بطولي ومستوى فني رفيع خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، وما أظهروه من عزيمة وإصرار وانضباط»، وفق تصريحات للمتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي، في بيان السبت.
ووجّه السيسي كلمة إلى لاعبي المنتخب الوطني والجهاز الفني والإداري؛ مرحباً بهم، ومعرباً عن اعتزازه وتقديره لما قدّمه المنتخب من أداء مشرف، وأكّد أن هذه الإشادة هي انطباع عام لدى كل من تابع مباريات المنتخب الوطني من المصريين، وفي الدول العربية، والجاليات المصرية والعربية بالخارج، وفي العالم أيضاً.
وأشاد الرئيس بالقيم الرفيعة التي تحلّى بها الفريق، بما يعكس أصالة الشعب المصري، مشدداً على أن ما تحقق هو جهد مشكور وإخلاص كبير باسم مصر.
وأشار إلى أن الرياضة ليست فوزاً وخسارة فقط، ولكن الأهم هو ما حققه المنتخب الوطني من احترام الناس الذين قدّروا ما قدمه الفريق أكثر من المكسب في حد ذاته.
وكان المنتخب المصري قد خاض منافسات تصفيات كأس العالم بنتائج متقدمة، بالتعادل مع بلجيكا، ثم الفوز على نيوزيلندا، والتعادل مع إيران في تصفيات مرحلة الـ48 لينتقل إلى دور الـ32 ويفوز على أستراليا، ثم يصعد إلى دور الـ16، ويقدم أداءً مميزاً أمام الأرجنتين (بطل النسخة السابقة لكأس العالم)، وخسر أمام منتخب الأرجنتين 2-3 وسط جدل عالمي حول المباراة المثيرة، ليودع بطولة كأس العالم.
وقال السيسي في البيان إن «المنتخب مثّل شباب مصر بشكل رائع ومشرّف، وصنع حالة من الفرحة بين المواطنين خلال مساره بكأس العالم، بفضل جدية الأداء، ولأنه ظهر في المباريات بوصفه فريقاً كبيراً يبذل جهداً بإخلاص». عاداً أداء المنتخب «يعكس قدرة المصريين على تحقيق النجاح»، مشدداً على أن الشعب المصري محب للرياضة، ولكرة القدم تحديداً، ويضم كثيراً من المواهب التي يمكن أن تصل إلى مستوى كفاءة النجوم الحاليين للفريق.
وأكد الرئيس ضرورة وجود «كشّافين متجردين» لاكتشاف المواهب الواعدة من الناشئين والشباب، مشيراً إلى استعداد الدولة لدعم أصحاب الكفاءات ومنحهم الفرص التي يستحقونها، إلى جانب دعم الجهاز الفني الوطني. وشدد على أهمية مواصلة العمل الجاد، وبذل مزيد من الجهد، والحفاظ على الروح القتالية، وبناء أجيال جديدة من اللاعبين، بما يضمن البناء على ما تحقق من نجاح.
من جانبه، عدّ الناقد الرياضي المصري، أسامة صقر، استقبال الرئيس للمنتخب «تكريماً باسم الشعب المصري، وتقديراً لما قدمه اللاعبون من إنجاز وأداء مميز وجهد كبير في بطولة كأس العالم».
وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «لقاء الرئيس بالمنتخب لا بد أنه يحمل قدراً من المكاشفة، وهو ما يجعلنا ننظر إلى مرحلة جديدة أتصور أنها ستكون جيدة جداً للكرة المصرية».
وعدّ صقر هذا اللقاء داعماً للجهاز الفني وتجديد الثقة في حسام حسن ورفاقه، وقال: «أتمنى أن يكون اللقاء دافعاً لمزيد من النجاحات للمنتخب، ونتمنى أن يكون هناك لقاء آخر للمنتخب مع الجماهير في استاد القاهرة أو العاصمة الجديدة لتحية المنتخب».
واستمع السيسي خلال تناوله الغداء مع أعضاء المنتخب الوطني إلى عدد من اللاعبين الذين أعربوا عن امتنانهم للقاء الرئيس، مؤكدين أن «المنتخب الوطني، واللاعبين بشكل خاص، سوف يبذلون قصارى جهدهم للبناء على الإنجاز الذي تحقق»، وفق البيان.
ويصف الناقد الرياضي المصري سعد صديق استقبال الرئيس للمنتخب بأنه «استقبال يليق بالأبطال والإنجاز الذي حققه منتخبنا الوطني بقيادة حسام حسن»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»: «أتمنى أن يستغل اتحاد الكرة، برئاسة هاني أبو ريدة، هذه الروح ويواصل دعمه للمنتخب وجهازه الوطني من أجل التقدم أكثر نحو المنافسة العالمية».
المغرب يحول أنظاره إلى «مونديال 2030»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/5294540-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%8A%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A3%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%84-2030
لم يتمكن المغرب من تكرار إنجازه في النسخة الماضية من كأس العالم لكرة القدم حينما وصل إلى قبل النهائي؛ إذ تعثر مجدداً أمام عقبة المنتخب الفرنسي، وودّع النسخة الحالية من دور الثمانية الخميس، لكنه الآن يوجه أنظاره إلى النسخة المقبلة من البطولة التي يستضيفها مع إسبانيا والبرتغال.
وخسر المغرب أمام فرنسا في قبل نهائي نسخة 2022، ثم خسر أمام المنتخب نفسه (2-صفر) في بوسطن في افتتاح منافسات دور الثمانية.
لكن يمكن اعتبار مشوار المغرب في البطولة الموسّعة التي باتت تضم 48 منتخباً، ناجحاً؛ إذ أصبح أول منتخب أفريقي يصل لدور الثمانية مرتين متتاليتين، وأقصى هولندا، وأثار قلق البرازيل في أولى مباريات الفريقين بالنهائيات المقامة في كندا والمكسيك والولايات المتحدة.
وأُثيرت بعض الشكوك حول أداء المنتخب، نظراً إلى تغيير المدرب قبل ثلاثة أشهر فقط من كأس العالم، لكن المدرب الجديد محمد وهبي حقق انتقالاً سلساً بعد قيادة منتخب الشباب للقب كأس العالم تحت 20 عاماً العام الماضي.
وينظر المغرب الآن إلى كأس العالم المقبلة باهتمام خاص، حيث سيشارك في استضافة نهائيات 2030 مع البرتغال وإسبانيا، وبالتالي تأكدت مشاركته في النهائيات بالفعل.
وقال وهبي بعد مباراة أمس: «لدينا فريق شاب يرغب في التطور، وسيواصل القيام بذلك. لدينا لاعبون موهوبون سيمكنوننا من التطور».
ومن الطبيعي افتراض أن المغرب سيتمسك بمدربه الحالي ويمنحه الوقت لتحسين الفريق مع وضع الفوز بكأس العالم المقبلة بوصفه هدفاً.
لكن سيتعين على وهبي قيادة المنتخب في نسختين من كأس الأمم الأفريقية في عامَي 2027 و2028 قبل ذلك، وهو يدرك بالتأكيد طبيعة التدريب في أفريقيا؛ إذ عادة ما يؤدي الفشل في البطولات إلى التغيير.
وتعرّض سلفه، وليد الركراكي، لمضايقات من جماهير المغرب، بعد فشله في الفوز بنهائي كأس الأمم الأفريقية أمام السنغال في العاصمة المغربية الرباط في يناير (كانون الثاني).
وقال وهبي: «علينا أولاً التأهل إلى كأس الأمم والفوز بها. يجب أن نتراجع خطوة إلى الوراء ونتأكد من أن لدينا فريقاً قادراً على تحقيق الأحلام في المستقبل. علينا الفوز بالألقاب لضمان أننا نسير على الطريق الصحيح».
ورغم تصنيفه في المركز الأول على مستوى القارة، يحمل المغرب سجلاً متواضعاً في كأس الأمم الأفريقية. إذ فاز بلقب أفريقي واحد عام 1976، ثم جرى احتساب لقب نسخة 2025 لصالحه بعد تجريد السنغال منه لانسحابها خلال المباراة النهائية. وجرى التقدم باستئناف ضد هذا القرار، وربما يُلغى.
ويخوض المغرب مباراته المقبلة في سبتمبر (أيلول) عندما تنطلق تصفيات كأس الأمم الأفريقية، وتضم مجموعته منتخبات الغابون وليسوتو والنيجر، وذلك في مهمة تبدو روتينية.
لكن إذا كان المغرب يطمح إلى النجاح في كأس العالم 2030، فسيتعيّن عليه مواجهة منافسين أكثر صعوبة لتحسين فرصه.
وقال المدرب: «بالطبع، كأس الأمم ليست كأس العالم. إنها منافسة من نوع مختلف، مع منافسين لديهم أساليب لعب مختلفة».
وأضاف: «لذا، عندما لا تكون معتاداً على هذه الأنواع من الأساليب، وعندما لا تكون مستعداً لكأس العالم، يمكنك أن تُقصى بسرعة كبيرة».
محمد صلاح: ما حدث في كأس العالم بداية جديدة للكرة المصريةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/5294441-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%A7-%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D9%81%D9%8A-%D9%83%D8%A3%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
محمد صلاح: ما حدث في كأس العالم بداية جديدة للكرة المصرية
محمد صلاح قائد المنتخب المصري (رويترز)
أكد محمد صلاح، قائد المنتخب المصري لكرة القدم، أن ما حدث في بطولة كأس العالم هو مجرد بداية جديدة للكرة المصرية.
وودع المنتخب المصري منافسات كأس العالم من دور الـ16 بعد الخسارة أمام المنتخب الأرجنتيني 2 - 3.
وقال محمد صلاح عبر حسابه الرسمي بمنصة «إكس» الجمعة: «أعتزم إعادة المنتخب إلى المكانة التي تليق به على الساحة الدولية».
وأضاف: «المرحلة المقبلة تتطلب العمل الجاد لاستعادة ثقة الجماهير وتحقيق طموحات الكرة المصرية».
أنا عارف إنكم لسه زعلانين، بس وعد مني إني هعمل كل اللي في قدرتي عشان أضمن إن دي تكون بداية جديدة للكورة المصرية على الساحة الدولية. التأهل لكأس العالم مش هيكون كفاية، والمشاركة كمان مش كفاية. الفريق ده يستاهل ثقتكم pic.twitter.com/Jrsp3YOjk7