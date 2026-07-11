مانشستر سيتي يتعاقد مع جيريمي مونغا

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، السبت، تعاقده مع الجناح الشاب جيريمي مونغا قادماً من ليستر سيتي بعقد يمتد لخمسة أعوام.

وأشارت «وكالة الأنباء البريطانية» إلى أن مشاركته الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز مع فريق ليستر كانت وهو بعمر 15 عاماً، وقرر الانضمام لفريق مانشستر سيتي رغم الاهتمام من عدة أندية كبرى.

ولعب مونغا (17 عاماً) في 37 مباراة لفريق ليستر، كما أنه أصغر لاعب يبدأ مباراة للنادي.

وانضم مانغا لفريق المدرب إنزو ماريسكا في صفقة يعتقد أنها تبلغ 10 ملايين جنيه إسترليني (13 مليون دولار) بالإضافة إلى إضافات بعقد يمتد حتى 2031.

وأصبح مونغا ثالث لاعب إنجليزي ينضم لمانشستر سيتي هذا الموسم عقب انضمام الحارس بيرس تشارلز وإليوت أندرسون.

وشارك مونغا للمرة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز بديلاً في الشوط الثاني في المباراة التي خسرها ليستر سيتي صفر-3 أمام نيوكاسل في أبريل (نيسان) 2025 تحت قيادة رود فان نيستلروي، وبعدها شارك أساسياً لأول مرة في كأس الرابطة أمام هيديرسفيلد تاون في أغسطس (آب) 2025.

كما أن لاعب المنتخب الإنجليزي تحت 19 عاماً هو ثالث أصغر لاعب يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز خلف إيثان نوانيري، وماكس دومان.

وقال مونغا في تصريحات للموقع الرسمي لنادي مانشستر سيتي السبت: «عندما علمت باهتمام مانشستر سيتي بضمي، أدركت على الفور أن هذا هو الخيار المناسب بالنسبة لي».

وأضاف: «بالنسبة لأي لاعب كرة قدم شاب، فإن الانضمام إلى هذا النادي الرائع يعد حلماً يتحقق».

وأكد: «كان هذا النادي الأفضل في إنجلترا على مدار السنوات العشر الماضية. كما منح فرصاً للاعبين من أكاديميته مثل فيل فودين ونيكو أورايلي، وهو ما يؤكد أن الطريق متاح أمام المواهب الشابة».