الأسترالي ميتش ديوك يعتزل اللعب الدولي

أعلن المهاجم الأسترالي ميتش ديوك اعتزال اللعب على المستوى الدولي، لينهي مسيرة امتدت لأكثر من عقد من الزمن خاض خلالها 50 مباراة دولية مع منتخب بلاده لكرة القدم.

ومثّل اللاعب (35 عاماً) أستراليا بكأس العالم 2022 في قطر، حيث سجل هدفاً برأسه في مرمى تونس، ليحقق أول فوز لبلاده بكأس العالم منذ 12 عاماً.

كما لعب ديوك دوراً رئيسياً في مسيرة أستراليا للتأهل إلى كأس العالم 2026، بإحرازه هدف الفوز أمام السعودية في تصفيات العام الماضي. ومع ذلك، لم يتم استدعاؤه للتشكيلة النهائية للبطولة المقامة في أميركا الشمالية.

وقال ديوك في بيان السبت: «بعد تفكير طويل، حان الوقت لأعلن رسمياً اعتزالي كرة القدم على المستوى الدولي».

وأضاف: «بوصفي طفلاً نشأ في أستراليا، كنت أحلم بارتداء القميص ذي اللونين الأخضر والذهبي ولو لمرة واحدة. إن تمثيل بلدي حلمٌ تحقق 50 مرة، وشرف لم أعدّه أبداً أمراً مفروغاً منه».

وتابع: «ورغم أنني سأحتفظ بكل الذكريات، فإن تسجيل هدف لصالح أستراليا في كأس العالم 2022، يظل أبرز لحظة في مسيرتي. كان ارتداء قميص منتخب أستراليا وتمثيل وطننا أعظم شرف في حياتي».