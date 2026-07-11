بعد توديع «ويمبلدون»... أوجيه-ألياسيم ينفصل عن مدربه فونتانغ

انفصل الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم عن مدربه فريدريك فونتانغ، الذي عمل معه لفترة طويلة، عقب خسارته أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش في مباراة امتدت إلى 5 مجموعات، ضمن الدور ربع النهائي من بطولة ويمبلدون للتنس.

وفاز أوجيه-ألياسيم تحت قيادة فونتانغ بـ9 ألقاب فردية في بطولات اتحاد لاعبي التنس المحترفين، وارتقى إلى أعلى ترتيب في مسيرته المهنية وهو الرابع عالمياً.

ويضع هذا الانفصال حدّاً لشراكة دامت عقداً من الزمن، بدأت عندما تولى المدرب الفرنسي تدريب أوجيه-ألياسيم وهو في سن السادسة عشرة.

وقال أوجيه-ألياسيم في منشور على حسابه بتطبيق «إنستغرام»، الجمعة: «بعدما يقرب من 10 سنوات من العمل معاً، تقرر مؤخراً أن تكون ويمبلدون آخر بطولاتي مع المدرب فريدريك».

وأضاف: «منذ أن كنت في السادسة عشرة من عمري، دفعني للتطور وساعدني على عيش لحظات لا تُنسى في هذه الرياضة. كما وقف إلى جانبي خلال أصعب اللحظات في مسيرتي المهنية».

وتابع: «في تلك الأوقات الصعبة، كنت أجد لديه دائماً الهدوء والاتزان والحكمة التي كنت بحاجة إليها للتغلب على تلك التحديات. وعندما أعود بالذاكرة إلى الوراء اليوم، أستطيع القول إنه كان مرشداً حقيقياً طوال مسيرتي نحو النضج في هذه الرياضة، بالإضافة إلى كونه مدرباً متميزاً».