أتلتيكو مدريد يتعاقد مع الدنماركي يولمان

أعلن أتلتيكو مدريد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، السبت، التعاقد مع الدنماركي مورتن يولمان قادماً من سبورتنغ لشبونة بموجب عقد مدته خمس سنوات.

ولم يكشف أي من الناديين عن التفاصيل المالية للصفقة، لكن تقارير إعلامية ذكرت أن قيمتها تصل إلى 40 مليون يورو (46 مليون دولار) إلى جانب خمسة ملايين يورو حوافز إضافية.

وخاض لاعب الوسط الدنماركي (27 عاماً) 141 مباراة وسجل 10 أهداف وقدم 12 تمريرة حاسمة لصالح سبورتنغ بعد انضمامه للفريق البرتغالي قادماً من ليتشي الإيطالي في 2023.

وقاد يولمان الفريق للتتويج بلقب الدوري البرتغالي مرتين متتاليتين في موسمي 2023-2024 و2024-2025 بالإضافة إلى كأس البرتغال.

وشارك في 27 مباراة دولية مع الدنمارك منذ ظهوره الدولي الأول مع منتخب بلاده في 2023.

يعرف لاعب الوسط المدافع بقدرته على استخلاص الكرة وقوته البدنية وتمكنه من قراءة المباراة.

ويأتي انضمامه في أعقاب تعاقد أتلتيكو مع الظهير الأيسر الإسباني أليكس غريمالدو قادماً من باير ليفركوزن خلال الانتقالات الصيفية الحالية.