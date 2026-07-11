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«جائزة ألمانيا للموتو جي بي»: ماركيز ينطلق أولاً... وبتسيكي يتعرض لحادث مجدداً

مارك ماركيز ينطلق أولاً في حلبة زاكسنرينغ (أ.ف.ب)
مارك ماركيز ينطلق أولاً في حلبة زاكسنرينغ (أ.ف.ب)
  • هوهنشتاين-إرنستال ألمانيا: «الشرق الأوسط»
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  • هوهنشتاين-إرنستال ألمانيا: «الشرق الأوسط»
TT

«جائزة ألمانيا للموتو جي بي»: ماركيز ينطلق أولاً... وبتسيكي يتعرض لحادث مجدداً

مارك ماركيز ينطلق أولاً في حلبة زاكسنرينغ (أ.ف.ب)
مارك ماركيز ينطلق أولاً في حلبة زاكسنرينغ (أ.ف.ب)

حطم مارك ماركيز الرقم القياسي للفة في حلبة زاكسنرينغ، السبت، لينطلق أولاً في سباق جائزة ألمانيا الكبرى ضمن بطولة العالم للدراجات النارية.

وسجل ماركيز متسابق دوكاتي زمناً قدره دقيقة واحدة و19.041 ثانية محققاً مركز الانطلاق الأول للمرة الثالثة هذا الموسم.

واحتل راؤول فرنانديز متسابق تراكهاوس المركز الأول مؤقتاً لفترة وجيزة قبل أن يتصدر فابيو دي جيانانتونيو متسابق (في.آر. 46 ريسنج) والحامل السابق للرقم القياسي على هذه الحلبة قائمة أسرع الأزمنة في المراحل الأخيرة.

لكن الكلمة الأخيرة كانت لماركيز إذ سجل لفتين سريعتين لاستعادة الصدارة على حلبة حقق فيها نجاحاً لا مثيل له. وأنهى المتسابق الإسباني التجارب التأهيلية بفارق 0.061 ثانية عن شقيقه الأصغر أليكس ماركيز الذي حجز المركز الثاني لصالح فريق غريسيني ريسنغ ليكمل ثنائية ماركيز على شبكة الانطلاق.

وقال ماركيز: «كان الهدف هو الانطلاق من الصف الأمامي. ويشعرني تسجيل الرقم القياسي للفة بتفاؤل كبير بشكل خاص».

واضطر دي جيانانتونيو إلى الاكتفاء بالمركز الثالث، بينما تراجع فرنانديز من المركز الأول المؤقت إلى الرابع متقدماً على آي أوجورا زميله في فريق تراكهاوس والفائز بسباق آسن الذي جاء خامساً.

وقال دي جيانانتونيو: «كان تحقيق هدف الانطلاق من الصف الأمامي أمراً بالغ الأهمية، لكني أشعر بخيبة أمل لانتزاع الرقم القياسي للفة مني».

وأضاف: «بعيداً عن المزاح، أنا سعيد حقاً. أعتقد أني قدمت أداءً جيداً. بالتأكيد، كان الشقيقان ماركيز أفضل مني اليوم. لكن الأداء بهذه السرعة هنا هو أمر رائع».

أما ماركو بتسيكي متسابق أبريليا، الذي لا يزال يعاني من إصابات جراء حادثه العنيف في آسن الأسبوع الماضي، فقد عانى من جلسة أخرى محبطة عندما تعرض لحادث في لفته السريعة الثانية في التجارب التأهيلية. وعاد المتسابق الإيطالي إلى حارة الصيانة على دراجة بخارية صغيرة (سكوتر) ولم يشارك في بقية الجلسة؛ مما أنهى أي آمال في المنافسة على الصف الأمامي.

ونقل الإيطالي إلى المركز الطبي بالحلبة لإجراء الفحوص مما يجعل مشاركته في سباق السرعة اليوم والسباق الرئيسي غداً محل شك.

وتأهل فابيو كوارتارارو، الذي يستخدم أحدث حزمة أجنحة أمامية من ياماها، من الجولة التأهيلية الأولى إلى جانب فرانشيسكو بانيايا متسابق دوكاتي، وحقق المركز السادس على شبكة الانطلاق، بينما لم يتمكن بانيايا من الحفاظ على وتيرته في الجولة التأهيلية الأولى وتأهل في المركز الحادي عشر.

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الرياضة سباق للدراجات ألمانيا

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الهوس بهالاند يجتاح بيرو

الهوس بهالاند يجتاح بيرو (رويترز)
الهوس بهالاند يجتاح بيرو (رويترز)
  • ليما: «الشرق الأوسط»
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  • ليما: «الشرق الأوسط»
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الهوس بهالاند يجتاح بيرو

الهوس بهالاند يجتاح بيرو (رويترز)
الهوس بهالاند يجتاح بيرو (رويترز)

يمتد عشق كرة القدم إلى أماكن بعيدة، لدرجة أن مسؤولي التعداد السكاني في بيرو أعلنوا أن هناك 563 شخصاً في البلاد يحملون اسم إرلينغ هالاند، مهاجم منتخب النرويج لكرة القدم ونادي مانشستر سيتي.

ويواجه المنتخب النرويجي نظيره الإنجليزي، في وقت لاحق من السبت، بمدينة ميامي، في أول ظهور له على الإطلاق في دور الثمانية لكأس العالم.

وكان هالاند قد سجل 7 أهداف في البطولة حتى الآن، وقد تترك أي مباراة قوية جديدة له أثراً يتجاوز المستطيل الأخضر.

سيدو بيروفية تحمل علم النرويج وعليه صورة هالاند بالعاصمة ليما (رويترز)

وأوضحت الهيئة الوطنية للسجل المدني في بيرو (رينيك) عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن 468 بيروفياً يحملون لقب «هالاند»، بينما يحمل 91 شخصاً الاسم الكامل «إرلينغ هالاند»، في حين يوجد 4 أشخاص يحملون الاسم الكامل «إرلينغ براوت هالاند».

وجاء في المنشور: «هالاند أيضاً بيروفي»، مرفقاً بصورة مولدة بالذكاء الاصطناعي تظهر هالاند مرتدياً قبعة بيروفية تقليدية، ويحمل دمية على شكل حيوان اللاما.

ولم يتأهل منتخب بيرو إلى نهائيات كأس العالم، ولكن يبدو أن الإنجازات التهديفية لهالاند مع مانشستر سيتي كانت السبب الرئيسي وراء إطلاق اسمه على هذا العدد من الأشخاص في البلاد.

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الرياضة كرة القدم كأس العالم مانشستر سيتي بيرو
الرياضة رياضة عالمية

مانشستر سيتي يتعاقد مع جيريمي مونغا

الجناح الشاب جيريمي مونغا إلى مان سيتي (رويترز)
الجناح الشاب جيريمي مونغا إلى مان سيتي (رويترز)
  • مانشستر: «الشرق الأوسط»
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  • مانشستر: «الشرق الأوسط»
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مانشستر سيتي يتعاقد مع جيريمي مونغا

الجناح الشاب جيريمي مونغا إلى مان سيتي (رويترز)
الجناح الشاب جيريمي مونغا إلى مان سيتي (رويترز)

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، السبت، تعاقده مع الجناح الشاب جيريمي مونغا قادماً من ليستر سيتي بعقد يمتد لخمسة أعوام.

وأشارت «وكالة الأنباء البريطانية» إلى أن مشاركته الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز مع فريق ليستر كانت وهو بعمر 15 عاماً، وقرر الانضمام لفريق مانشستر سيتي رغم الاهتمام من عدة أندية كبرى.

ولعب مونغا (17 عاماً) في 37 مباراة لفريق ليستر، كما أنه أصغر لاعب يبدأ مباراة للنادي.

وانضم مانغا لفريق المدرب إنزو ماريسكا في صفقة يعتقد أنها تبلغ 10 ملايين جنيه إسترليني (13 مليون دولار) بالإضافة إلى إضافات بعقد يمتد حتى 2031.

وأصبح مونغا ثالث لاعب إنجليزي ينضم لمانشستر سيتي هذا الموسم عقب انضمام الحارس بيرس تشارلز وإليوت أندرسون.

وشارك مونغا للمرة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز بديلاً في الشوط الثاني في المباراة التي خسرها ليستر سيتي صفر-3 أمام نيوكاسل في أبريل (نيسان) 2025 تحت قيادة رود فان نيستلروي، وبعدها شارك أساسياً لأول مرة في كأس الرابطة أمام هيديرسفيلد تاون في أغسطس (آب) 2025.

كما أن لاعب المنتخب الإنجليزي تحت 19 عاماً هو ثالث أصغر لاعب يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز خلف إيثان نوانيري، وماكس دومان.

وقال مونغا في تصريحات للموقع الرسمي لنادي مانشستر سيتي السبت: «عندما علمت باهتمام مانشستر سيتي بضمي، أدركت على الفور أن هذا هو الخيار المناسب بالنسبة لي».

وأضاف: «بالنسبة لأي لاعب كرة قدم شاب، فإن الانضمام إلى هذا النادي الرائع يعد حلماً يتحقق».

وأكد: «كان هذا النادي الأفضل في إنجلترا على مدار السنوات العشر الماضية. كما منح فرصاً للاعبين من أكاديميته مثل فيل فودين ونيكو أورايلي، وهو ما يؤكد أن الطريق متاح أمام المواهب الشابة».

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الرياضة رياضة عالمية

دي لا فوينتي: قادرون على هزيمة فرنسا

لويس دي لافوينتي المدير الفني للمنتخب الإسباني (إ.ب.أ)
لويس دي لافوينتي المدير الفني للمنتخب الإسباني (إ.ب.أ)
  • لوس أنجليس الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
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  • لوس أنجليس الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
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دي لا فوينتي: قادرون على هزيمة فرنسا

لويس دي لافوينتي المدير الفني للمنتخب الإسباني (إ.ب.أ)
لويس دي لافوينتي المدير الفني للمنتخب الإسباني (إ.ب.أ)

قال لويس دي لافوينتي، المدير الفني للمنتخب الإسباني لكرة القدم، إن فريقه أثبت أنه يمكنه الفوز على فرنسا ويدخل مواجهة الدور قبل النهائي للمونديال، يوم الثلاثاء المقبل، بثقة.

وتغلب المنتخب الإسباني على نظيره الفرنسي 2 - 1 في الدور قبل النهائي في «يورو 2024»، في طريقه للتتويج بلقب البطولة في برلين. كما تفوق منتخب إسبانيا على منتخب «الديوك» مرة أخرى في قبل نهائي دوري الأمم الأوروبية 2025، بعد مباراة مثيرة انتهت بفوز إسبانيا 5 - 4.

وقال المدرب للصحافيين: «من المنطقي الاعتقاد أننا قادرون على الفوز على فرنسا. سنعمل بجد من أجل ذلك. نحن الفريق الوحيد الذي تمكن من التغلب عليهم مرتين. فريق كبير سيواجه فريقاً كبيراً آخر».

وتتمثل مشكلة إسبانيا في أن معظم المحللين يتفقون على أنها لا تقدم المستوى نفسه الذي ظهرت به خلال «يورو 2024».

وعاد لامين يامال سريعاً من الإصابة، لكنه لم يظهر بكامل جاهزيته خلال الفوز 2 - 1 على بلجيكا في دور الثمانية الجمعة، كما يعاني الجناح الآخر نيكو ويليامز أيضاً من إصابة بسيطة.

ولعب البديل ميكيل ميرينو دور المنقذ، بعدما سجل أهداف الفوز المتأخرة أمام البرتغال وبلجيكا. في المقابل، يظهر المنتخب الفرنسي، المرشح الأبرز للقب، كأفضل فرق البطولة من حيث المستوى، بعدما سجل أهدافاً رائعة وقدم سرعة هجومية لم تتمكن إسبانيا من مجاراتها.

ورغم ذلك، يعتقد دي لا فوينتي أن فريقه قادر على الإطاحة بمنتخب فرنسا، بطل العالم 2018 ووصيف مونديال 2022، في المواجهة التي تقام بولاية تكساس.

وقال المدرب الإسباني: «الأمر يتعلق بشخصية الفريق. إنه لشرف لي أن أدرِّب منتخباً يتمتع بهذا القدر من الالتزام والرغبة في التطور».

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