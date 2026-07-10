مارك غيهي قد يغيب أمام النرويج

يواجه قلب الدفاع مارك غيهي خطر الغياب عن مباراة منتخب بلاده إنجلترا ضد النرويج، السبت، في ربع نهائي كأس العالم لكرة القدم بأميركا الشمالية، في ظل سعيه للتعافي من شدٍّ في عضلة الفخذ تعرَّض له خلال الفوز على المكسيك في ثُمن النهائي، وفق تقارير عدة.

ولم يشارك غيهي في الحصة التدريبية الأخيرة في كانساس سيتي، قبل أن يتوجه المنتخب إلى ميامي لخوض المباراة، إلا أن المدرب الألماني لإنجلترا توماس توخيل لا يزال يأمل أن يتمكن من اللعب.

وشُوهد مدافع مانشستر سيتي، البالغ من العمر 25 عاماً، وهو يتجول حول الملعب في قاعدة تدريب إنجلترا في سووب سوكر، الخميس، لكنه لم ينضم إلى التدريبات الجماعية.

وذكرت شبكة «سكاي سبورتس» أن الإصابة ليست خطيرة، غير أن الوقت يُداهم غيهي لإثبات جاهزيته.

وسيُعَدّ غياب غيهي ضربة إضافية لدفاع إنجلترا بعد إيقاف غاريل كوانساه لمباراتين نتيجة البطاقة الحمراء التي نالها في الفوز على المكسيكيين 3-2 في دور ثمن النهائي.