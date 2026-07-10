ديمبيلي: تأهلنا إلى نصف النهائي للمرة الثالثة توالياً أمر «استثنائي»

أكد عثمان ديمبيلي، نجم منتخب فرنسا لكرة القدم، أن التأهل إلى المربع الذهبي في بطولة كأس العالم، أمر استثنائي، مشدداً على أن فريقه يطمح بقوة لاستعادة اللقب الذي غاب عن خزائنه في النسخة الماضية من المونديال.

وأنهى منتخب فرنسا حلم نظيره المغربي بالمضي قدماً في مونديال 2026، بعدما تغلب عليه 2 - صفر، ليصعد للمربع الذهبي في المسابقة التي يتطلع للتتويج بلقبه الثالث بها.

وأضاف ديمبيلي الهدف الثاني لفرنسا في الدقيقة الـ66، محرزاً هدفه الخامس في النسخة الحالية للمسابقة.

وقال ديمبيلي في تصريحات إعلامية عقب المباراة: «نحن سعداء للغاية. بلوغنا قبل النهائي، وهو ثالث مربع ذهبي متتالٍ بالنسبة لنا في كأس العالم مع المنتخب الفرنسي، إنجاز استثنائي. سنحافظ على هذا التركيز لنستعيد اللقب».

وأضاف اللاعب الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم العام الماضي: «أنا مع المنتخب الفرنسي منذ 10 سنوات، ومن أقدم اللاعبين، وينبغي لنا أن نشجع جميع اللاعبين».

وشدد ديمبيلي: «كما قلت، يتعين علينا التركيز في كل مباراة نخوضها، فنحن كنا ندرك أن المغرب فريق قوي. حافظنا على تركيزنا، فكانت النتيجة رائعة».

وتحدث النجم الفرنسي عن هدفه في شباك المغرب، حيث قال: «قبل الهدف بدقيقتين أو 3، طلب مني كيليان البقاء في العمق، وأنه بمجرد أن تسنح لنا الفرصة، سنشن هجمة مرتدة».

وتابع في نهاية حديثه: «هذا ما حدث. ثم قام هو أيضاً بانطلاقة رائعة ليخلق مساحة. رأيت أنني كنت في وضعية جيدة للتسديد، فحاولت التسديد على المرمى، ونجحت».

وضرب منتخب فرنسا، الفائز باللقب عامي 1998 و2018 موعداً في الدور قبل النهائي للبطولة مع الفائز من مباراة بلجيكا وإسبانيا، بحثاً عن التأهل للمباراة النهائية للنسخة الثالثة على التوالي، علماً بأنه خسر نهائي النسخة الماضية عام 2022 بركلات الترجيح أمام منتخب الأرجنتين.