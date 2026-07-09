كريستال بالاس يضم الإسباني أوسكار مينغيزا بعقد لـ4 سنوات

أعلن كريستال بالاس، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم (الخميس)، تعاقده مع المدافع الإسباني أوسكار مينغيزا قادماً من سيلتا فيغو، بعقد يمتد لـ4 سنوات.

وقال مينغيزا، في بيان: «أنا متحمس جداً لوجودي هنا. إنه لشرف كبير أن أنضم إلى كريستال بالاس، وأتطلع لرؤيتكم في ملعب سيلهرست بارك».

وبدأ مينغيزا، المولود في كاتالونيا، مسيرته في أكاديمية برشلونة (لا ماسيا)، وخاض 66 مباراة مع الفريق الأول منذ ظهوره الأول عام 2020، وساهم في التتويج بكأس ملك إسبانيا.

وينضم المدافع البالغ من العمر 27 عاماً إلى كريستال بالاس بعد 3 سنوات مع سيلتا فيغو، خاض خلالها 147 مباراة منذ انتقاله إلى النادي عام 2022، مكتسباً خبرة في المنافسات المحلية والأوروبية لتعزيز صفوف فريق المدرب بيير ساج.

وخاض مينغيزا 4 مباريات دولية مع منتخب إسبانيا، وشارك أساسياً في نهائي دوري الأمم الأوروبية عام 2025، كما اختير ضمن التشكيلة المثالية للدوري الأوروبي لموسم 2025-2026، بعدما ساهم في وصول سيلتا فيغو إلى الدور ربع النهائي.