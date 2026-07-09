عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:51 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

نيوكاسل يتعاقد مع شين ستور ويستهدف ضم مانزامبي المتألق في كأس العالم

لاعب الوسط الهولندي شين ستور (رويترز)
لاعب الوسط الهولندي شين ستور (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

نيوكاسل يتعاقد مع شين ستور ويستهدف ضم مانزامبي المتألق في كأس العالم

لاعب الوسط الهولندي شين ستور (رويترز)
لاعب الوسط الهولندي شين ستور (رويترز)

أعلن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي تعاقده مع لاعب الوسط الهولندي شين ستور قادماً من أياكس أمستردام، في وقت تُشير فيه تقارير إلى اهتمام النادي بضم الدولي السويسري يوهان مانزامبي، الذي خطف الأنظار خلال كأس العالم 2026.

وأكد أياكس، الخميس، أن ستور (18 عاماً) سينتقل إلى نيوكاسل مقابل 27 مليون يورو (31 مليون دولار).

ويواصل نيوكاسل إعادة بناء تشكيلته بالاعتماد على عناصر شابة، بعدما باع خلال فترة الانتقالات الصيفية نجميه أنتوني جوردون وساندرو تونالي.

ويقدم مانزامبي (20 عاماً) مستويات لافتة مع منتخب سويسرا، الذي بلغ الدور ربع النهائي من كأس العالم، قبل أن يتعرض لإصابة في الركبة خلال التدريبات، وذلك بعد موسم مميز مع فرايبورغ الألماني، وصيف الدوري الأوروبي.

وقبل أيام، عزز نيوكاسل صفوفه أيضاً بالتعاقد مع لاعب الوسط الإيفواري بازومانا توريه (20 عاماً) قادماً من هوفنهايم الألماني، في صفقة بلغت قيمتها 42 مليون جنيه إسترليني (56 مليون دولار).

وكان النادي الإنجليزي قد باع جناحه أنتوني جوردون إلى برشلونة، ولاعب الوسط الإيطالي ساندرو تونالي إلى توتنهام، في صفقتين تجاوزت قيمتهما الإجمالية 200 مليون دولار. كما تتزايد التكهنات بشأن احتمال رحيل لاعب ثالث، في ظل اهتمام آرسنال، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، بالتعاقد مع لاعب الوسط البرازيلي برونو جيمارايش.

وشارك نيوكاسل في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، لكنه سيغيب عن المنافسات الأوروبية في الموسم المقبل، بعدما أنهى الدوري الإنجليزي الممتاز في المركز الثاني عشر، وهو ما يُتوقع أن يؤدي إلى تراجع كبير في عائداته المالية.

مواضيع
الدوري الإنجليزي إنجلترا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

آرسنال يتعاقد مع الحارس الفرنسي ميلييه في صفقة انتقال حر

رياضة عالمية حارس المرمى الفرنسي إيلان ميلييه (رويترز)

آرسنال يتعاقد مع الحارس الفرنسي ميلييه في صفقة انتقال حر

أعلن آرسنال، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، الخميس، تعاقده مع حارس المرمى الفرنسي إيلان ميلييه في صفقة انتقال حر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
رياضة عالمية ستير في تقديمه من نيوكاسل (نادي نيوكاسل)
رياضة عالمية

نيوكاسل يتعاقد مع الهولندي ستير لاعب وسط أياكس

أعلن نيوكاسل يونايتد، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، يوم الخميس، تعاقده مع لاعب الوسط الهولندي شيان ستير (18 عاماً)، قادماً من أياكس أمستردام.

«الشرق الأوسط» (لندن)
رياضة عالمية البرازيلي برونو غيماريش (رويترز)
رياضة عالمية

غيماريش يُبلغ نيوكاسل رغبته بالرحيل لآرسنال

أبلغ البرازيلي برونو غيماريش إدارة نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، برغبته في الانضمام إلى صفوف آرسنال، حامل لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

«الشرق الأوسط» (لندن )
رياضة عالمية كويندا بعد توقيع العقد (موقع النادي)
رياضة عالمية

تشيلسي يضم الموهبة البرتغالية كويندا مقابل 59 مليون دولار

تعاقد نادي تشيلسي مع الموهبة البرتغالية جيوفاني كويندا، قادماً من سبورتنغ البرتغالي، بعقد يمتد حتى عام 2034، وفق ما أعلن النادي اللندني، الأربعاء.

«الشرق الأوسط» (لندن)
رياضة عالمية دايتشي كامادا (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

كريستال بالاس يُمدد تعاقده مع الياباني كامادا

قال كريستال بالاس، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، يوم الأربعاء، إنه مدد تعاقده مع لاعب خط الوسط الياباني دايتشي كامادا ليستمر ضمن صفوف الفريق.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الرياضة رياضة عالمية

شالكه يسعى لاستعادة الدولي الألماني السابق روبن غوسنس

الدولي الألماني السابق روبن غوسنس (رويترز)
الدولي الألماني السابق روبن غوسنس (رويترز)
  • برلين: «الشرق الأوسط»
TT
  • برلين: «الشرق الأوسط»
TT

شالكه يسعى لاستعادة الدولي الألماني السابق روبن غوسنس

الدولي الألماني السابق روبن غوسنس (رويترز)
الدولي الألماني السابق روبن غوسنس (رويترز)

أفادت تقارير صحافية بأن نادي شالكه، العائد إلى الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، يسعى للتعاقد مع الدولي الألماني السابق روبن غوسنس خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وذكرت صحيفة «بيلد» وقناة «سكاي» أن شالكه يستهدف ضم غوسنس (32 عاماً)، بعد عودته إلى دوري الأضواء عقب 3 مواسم قضاها في دوري الدرجة الثانية.

ويرتبط غوسنس بعقد مع فيورنتينا الإيطالي يمتد حتى عام 2028، إلا أن التقارير أشارت إلى أنه قد يوافق على تخفيض راتبه من أجل الانتقال إلى شالكه، بعدما أكد في تصريحات سابقة أن النادي هو الأقرب إلى قلبه.

وقضى غوسنس معظم مسيرته الاحترافية في هولندا وإيطاليا، فيما كانت تجربته الوحيدة في الدوري الألماني مع يونيون برلين خلال موسم 2023-2024.

مواضيع
الدوري الألماني ألمانيا
الرياضة رياضة عالمية

الجمعة… إعلان خورخي خيسوس مدرباً جديداً للبرتغال

خورخي خيسوس (رويترز)
خورخي خيسوس (رويترز)
  • لشبونة: «الشرق الأوسط»
TT
  • لشبونة: «الشرق الأوسط»
TT

الجمعة… إعلان خورخي خيسوس مدرباً جديداً للبرتغال

خورخي خيسوس (رويترز)
خورخي خيسوس (رويترز)

يقدّم الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، الجمعة، خورخي خيسوس مدرباً جديداً للمنتخب الوطني، خلفاً للإسباني روبرتو مارتينيز، وفق ما علمت «وكالة الأنباء الفرنسية»، الخميس، من مصدر مقرب من الملف.

وأشار المصدر إلى أن المدرب البرتغالي، البالغ 71 عاماً، والاتحاد البرتغالي لكرة القدم، توصلا إلى «اتفاق كامل»، على أن يعقدا مؤتمراً صحافياً الجمعة عند الساعة الثالثة مساءً بالتوقيت المحلي (14:00 بتوقيت غرينيتش)، في مقر الاتحاد بضواحي لشبونة.

وسيتولى خورخي خيسوس قيادة المنتخب البرتغالي بعد 5 أيام من خروجه من دور الـ16 لكأس العالم 2026، إثر خسارته أمام إسبانيا 0-1.

ومن المقرر أن يوقع المدرب، الذي غادر نادي النصر السعودي في مايو (أيار) الماضي بعد قيادته الفريق لإحراز لقب الدوري، عقداً لمدة 4 سنوات يمتد حتى نهائيات كأس العالم 2030، التي تستضيفها البرتغال وإسبانيا والمغرب بشكل مشترك.

ويُعد خورخي خيسوس من أبرز المدربين في تاريخ الكرة البرتغالية، إذ أشرف على تدريب عدد كبير من الأندية في بلاده، أبرزها بنفيكا وسبورتينغ لشبونة.

وخارج البرتغال، تولى تدريب فلامنغو البرازيلي وفنربهشه التركي، قبل أن ينتقل إلى الدوري السعودي؛ حيث درب الهلال ثم النصر، وقاد الأخير، الذي يضم مواطنه النجم كريستيانو رونالدو، إلى التتويج بلقب الدوري.

وبعد خروج البرتغال من كأس العالم، الاثنين، أكد كريستيانو رونالدو، البالغ 41 عاماً والفائز بالكرة الذهبية 5 مرات، أن مشاركته في مونديال 2026 كانت الأخيرة في مسيرته، من دون أن يحسم قراره بشأن مواصلة اللعب دولياً.

وكان روبرتو مارتينيز قد تولى تدريب منتخب البرتغال منذ عام 2023، وقاده إلى الفوز بلقب دوري الأمم الأوروبية في يونيو (حزيران) 2025.

مواضيع
كأس العالم البرتغال
الرياضة رياضة عالمية

سينر يترقب مواجهة جديدة أمام ديوكوفيتش في نصف نهائي ويمبلدون

يانيك سينر يحتفل بعد فوزه على الألماني يان لينارد شتروف في الدور ربع النهائي من بطولة ويمبلدون (رويترز)
يانيك سينر يحتفل بعد فوزه على الألماني يان لينارد شتروف في الدور ربع النهائي من بطولة ويمبلدون (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

سينر يترقب مواجهة جديدة أمام ديوكوفيتش في نصف نهائي ويمبلدون

يانيك سينر يحتفل بعد فوزه على الألماني يان لينارد شتروف في الدور ربع النهائي من بطولة ويمبلدون (رويترز)
يانيك سينر يحتفل بعد فوزه على الألماني يان لينارد شتروف في الدور ربع النهائي من بطولة ويمبلدون (رويترز)

أعرب الإيطالي يانيك سينر، حامل لقب بطولة ويمبلدون للتنس، عن سعادته بخوض مواجهة جديدة أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش، الذي يواصل مطاردة لقبه الخامس والعشرين في بطولات الغراند سلام.

وتأهل ديوكوفيتش، البالغ 39 عاماً والمتوج بلقب ويمبلدون سبع مرات، إلى نصف نهائي البطولة للمرة الخامسة عشرة في مسيرته، بعدما تغلب على الكندي فيليكس أوجيه ألياسيم في مباراة ماراثونية من خمس مجموعات.

ويسعى النجم الصربي إلى الانفراد بالرقم القياسي لعدد ألقاب البطولات الكبرى، بعدما ظل متساوياً مع مارجريت كورت برصيد 24 لقباً منذ عام 2023.

وتحمل المواجهة المقبلة بين سينر وديوكوفيتش الرقم 12 بينهما، والثالثة على ملاعب ويمبلدون.

وقال سينر لوسائل إعلام إيطالية: «أعلم أنني قادر على الفوز على ديوكوفيتش إذا قدمت أداء جيداً، لكن الخسارة أمامه واردة أيضاً. هناك ضغط كبير، لكنني أتعامل معه بهدوء».

وأضاف: «أنا سعيد بوجودي في الملعب وببذل أقصى ما لدي ومواجهته مجدداً. أكثر ما يلفت انتباهي هو طريقة تدريب ديوكوفيتش واهتمامه بنفسه وجسده وكل التفاصيل».

وتابع: «لديه دوافع كبيرة، ونحن سعداء بوجوده هنا. إنه يبذل كل ما لديه من أجل تحقيق لقبه الخامس والعشرين في الغراند سلام».

وكان سينر قد حقق خمسة انتصارات متتالية قبل أن يتعرض لخسارة مفاجئة أمام ديوكوفيتش في نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة في يناير (كانون الثاني)، كما خسر لاحقاً أمام خوان مانويل سيروندولو في مباراة من خمس مجموعات ببطولة فرنسا المفتوحة «رولان غاروس».

من جانبه، بلغ ديوكوفيتش نصف نهائي إحدى بطولات الغراند سلام للمرة الثامنة منذ تتويجه ببطولة أميركا المفتوحة عام 2023، لكنه لا يزال يطارد اللقب الكبير رقم 25.

وقال ديوكوفيتش: «في هذه المرحلة من مسيرتي، أن أكون قادراً على منافسة لاعبين أصغر مني بخمسة عشر عاماً، وأن أتمكن من التفوق عليهم بفوارق بسيطة، فهذا أمر يسعدني، لكنني أطمح إلى المزيد».

وأضاف: «أحاول أن أثبت لنفسي وللآخرين أنني ما زلت قادراً على منافسة أفضل لاعبي العالم والفوز عليهم في البطولات الكبرى. فعلت ذلك في أستراليا، وحققته هنا أيضاً في ويمبلدون».

وختم: «أتمنى تحقيق مزيد من النجاحات هنا في لندن».

مواضيع
تنس ويمبلدون إيطاليا إنجلترا صربيا