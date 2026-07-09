نيوكاسل يتعاقد مع شين ستور ويستهدف ضم مانزامبي المتألق في كأس العالم

أعلن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي تعاقده مع لاعب الوسط الهولندي شين ستور قادماً من أياكس أمستردام، في وقت تُشير فيه تقارير إلى اهتمام النادي بضم الدولي السويسري يوهان مانزامبي، الذي خطف الأنظار خلال كأس العالم 2026.

وأكد أياكس، الخميس، أن ستور (18 عاماً) سينتقل إلى نيوكاسل مقابل 27 مليون يورو (31 مليون دولار).

ويواصل نيوكاسل إعادة بناء تشكيلته بالاعتماد على عناصر شابة، بعدما باع خلال فترة الانتقالات الصيفية نجميه أنتوني جوردون وساندرو تونالي.

ويقدم مانزامبي (20 عاماً) مستويات لافتة مع منتخب سويسرا، الذي بلغ الدور ربع النهائي من كأس العالم، قبل أن يتعرض لإصابة في الركبة خلال التدريبات، وذلك بعد موسم مميز مع فرايبورغ الألماني، وصيف الدوري الأوروبي.

وقبل أيام، عزز نيوكاسل صفوفه أيضاً بالتعاقد مع لاعب الوسط الإيفواري بازومانا توريه (20 عاماً) قادماً من هوفنهايم الألماني، في صفقة بلغت قيمتها 42 مليون جنيه إسترليني (56 مليون دولار).

وكان النادي الإنجليزي قد باع جناحه أنتوني جوردون إلى برشلونة، ولاعب الوسط الإيطالي ساندرو تونالي إلى توتنهام، في صفقتين تجاوزت قيمتهما الإجمالية 200 مليون دولار. كما تتزايد التكهنات بشأن احتمال رحيل لاعب ثالث، في ظل اهتمام آرسنال، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، بالتعاقد مع لاعب الوسط البرازيلي برونو جيمارايش.

وشارك نيوكاسل في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، لكنه سيغيب عن المنافسات الأوروبية في الموسم المقبل، بعدما أنهى الدوري الإنجليزي الممتاز في المركز الثاني عشر، وهو ما يُتوقع أن يؤدي إلى تراجع كبير في عائداته المالية.