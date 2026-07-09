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بوسطن تكتسي «اللون الأحمر»... و13 طائرة تنقل الجماهير المغربية

جانب من تجمعات جماهير المغرب في بوسطن (الشرق الأوسط)
جانب من تجمعات جماهير المغرب في بوسطن (الشرق الأوسط)
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بوسطن تكتسي «اللون الأحمر»... و13 طائرة تنقل الجماهير المغربية

جانب من تجمعات جماهير المغرب في بوسطن (الشرق الأوسط)
جانب من تجمعات جماهير المغرب في بوسطن (الشرق الأوسط)

سيطر القميص الأحمر الشهير لمنتخب المغرب على شوارع مدينة بوسطن الأميركية في الليلة التي تسبق المواجهة المرتقبة بين منتخبي المغرب وفرنسا في ربع نهائي المونديال.

ووفقاً لما رصدته «الشرق الأوسط» في وسط المدينة، كانت الجماهير المغربية هي الأكثر انتشاراً في الشوارع، حيث أقيم تجمع للجماهير عصر الأربعاء في المدينة.

واستمرت الجماهير المغربية بغناء الأهازيج والتجمع حتى ساعات متأخرة من الليل مما تسبب في تدخل الشرطة لفك التجمعات في وسط مدينة بوسطن.

وفقاً للمعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط»، وصلت إلى مدينة بوسطن خلال اليومين الماضيين 13 طائرة تحمل نحو 3500 شخص من الدار البيضاء دعماً للمنتخب المغربي.

ورصدت «الشرق الأوسط» خلال توجهها من مدينة دالاس إلى مدينة بوسطن الكثير من المشجعين المغاربة المقيمين في الولايات المتحدة الأميركية إلى مدينة بوسطن لدعم المنتخب المغربي خلال المباراة المنتظرة.

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رئيس الوزراء البريطاني يلمح إلى عطلة رسمية إذا تُوجت إنجلترا بكأس العالم

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ورئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستور يحييان وسائل الإعلام مرتديين قمصان فرق كرة القدم (رويترز)
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ورئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستور يحييان وسائل الإعلام مرتديين قمصان فرق كرة القدم (رويترز)
  • لندن : «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن : «الشرق الأوسط»
TT

رئيس الوزراء البريطاني يلمح إلى عطلة رسمية إذا تُوجت إنجلترا بكأس العالم

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ورئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستور يحييان وسائل الإعلام مرتديين قمصان فرق كرة القدم (رويترز)
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ورئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستور يحييان وسائل الإعلام مرتديين قمصان فرق كرة القدم (رويترز)

ألمح كير ستارمر، رئيس الوزراء البريطاني، إلى إمكانية منح عطلة رسمية إضافية حال فوز منتخب إنجلترا لكرة القدم ببطولة كأس العالم.2026

ويلتقي المنتخب الإنجليزي مع نظيره النرويجي، بعد غد السبت، في دور الثمانية للمونديال، المقام حالياً في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، علماً بأن المباراة النهائية سوف تقام يوم 19 يوليو (تموز) الحالي.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يستقيل ستارمر من منصبه كرئيس للوزراء في اليوم التالي، ليخلفه أندي بيرنهام، حسبما أفادت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

وفي حال تأهل إنجلترا للمباراة النهائية، فمن المرجح أن يحضر رئيس الوزراء المباراة، مما قد يؤخر تسليم السلطة لفترة وجيزة.

وفيما يتعلق بفكرة منح يوم عطلة إضافي للمواطنين الإنجليز في حال تتويج منتخب إنجلترا بكأس العالم، فقال ستارمر: «ما يخص مسألة العطلة الرسمية، لا أريد أن أستبق الأحداث، لكن اسألوني مجدداً إن وصلنا إلى المباراة النهائية».

وذكرت «بي بي سي» أن العطلة الرسمية الإضافية ستكون يوم الجمعة الذي يلي فوز إنجلترا المحتمل باللقب الموافق 24 يوليو الحالي، غير أن هناك مسألة ليست بالهينة، وهي فوز إنجلترا في دور الثمانية ثم قبل النهائي والنهائي.

يشار إلى أن الفائز من لقاء إنجلترا والنرويج سوف يلتقي في المربع الذهبي للمونديال مع الفائز من مباراة الأرجنتين (حاملة اللقب) وسويسرا.

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الرياضة رياضة عالمية

كولينا: هدف مصر أُلغي وفق القانون... واحتكاك صلاح طبيعي

بييرلويغي كولينا رئيس لجنة التحكيم بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)
بييرلويغي كولينا رئيس لجنة التحكيم بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)
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كولينا: هدف مصر أُلغي وفق القانون... واحتكاك صلاح طبيعي

بييرلويغي كولينا رئيس لجنة التحكيم بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)
بييرلويغي كولينا رئيس لجنة التحكيم بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)

أجرى بييرلويغي كولينا، رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، مقابلة رسمية مع موقع «فيفا» عقب الأحداث التحكيمية المثيرة التي حصلت في الساعات الأخيرة في المونديال

وحول التقييم العام للتحكيم في البطولة قال كولينا: «لنبدأ بالقول إننا لعبنا الآن 50 في المائة مباريات أكثر مما لعبناه في كأس العالم قطر 2022، ولا يزال هناك 8 مباريات ضخمة أخرى يتعين لعبها».

ويضيف: «بشكل عام، نحن راضون مع ذلك، ونظراً لكثرة المباريات التي لُعبت في فترة زمنية قصيرة نسبياً، فمن الطبيعي ألا تسير بعض الأمور كما هو متوقع. وعندما يحدث ذلك، يكونون على أتم الاستعداد لبذل جهد أكبر لضمان جاهزيتهم التامة للمباراة التالية. بالتأكيد، النقاش البنّاء حول القرارات جزء لا يتجزأ من كرة القدم، لكن الادعاءات الباطلة لا مكان لها في رياضتنا. لا يمكن لأحد التشكيك في نزاهة حكام مباريات كأس العالم. عندما يحدث ذلك، قد يُثير ردود فعل تصل إلى حدّ التهديد لهم ولعائلاتهم. هذا أمر مرفوض».

ويستكمل: «وبالمثل، لا يمكن لأحد أن يدّعي أن تحكيم (فيفا) يخضع لتأثير أي جهة، ولا حتى رئيس الاتحاد جياني إنفانتينو. فقد أبدى دائماً دعمه الكامل لفريق (فيفا) الأول، واثقاً من قدرتنا على العمل باستقلالية تامة. يتخذ حكام المباريات قرارات نزيهة، ومثل اللاعبين والمدربين، يسعون دائماً لبذل قصارى جهدهم».

وحول ما إذا كان يركز على أي حالات محددة حدثت خلال البطولة قال: «عادة، خلال المنافسات، نفضل عدم التركيز على حوادث محددة مع ذلك، وبما أننا أوضحنا مؤخراً ما يبحث عنه حكام المباريات عندما يحاول المهاجمون منع حارس مرمى الفريق الخصم من التحرك والدفاع عن مرماه».

يستكمل في إشارة لهدف منتخب مصر المُلغى أمام الأرجنتين: «أردنا أيضاً توضيح موضوع آخر أثار جدلاً واسعاً؛ بعد كل هدف، يقوم حكم الفيديو المساعد بمراجعة مرحلة الاستحواذ الهجومي. إذا تم رصد مخالفة خلال مرحلة بناء الهجمة، واعتبرت مؤثرة على الهدف، يوصي حكم الفيديو المساعد بمراجعة اللقطة على أرض الملعب».

ويتابع: «لا يوجد حد زمني محدد للمسافة من المرمى أو للوقت الفاصل بين المخالفة والهدف، ومثال على ذلك ما حدث في مباراة الأرجنتين ضد مصر، حيث قام اللاعب المصري رقم 19 مروان عطية بوضوح بالدوس على قدم اللاعب الأرجنتيني رقم 6 ليساندرو مارتينيز».

ويستطرد: «نؤمن بأن المخالفة مخالفة. بغض النظر عما إذا كانت المخالفة تبدو واضحة، إذا لم يرها الحكم في أرض الملعب، فيمكن لتقنية الفيديو المساعد التدخل».

ويوضح: «وبالمثل، إذا لم يُرصد أي خطأ في الهجمة التي سبقت الهدف، فإن تقنية الفيديو المساعد ستُبلغ الحكم بذلك. يُعتبر دوس قدم الخصم خطأً، بينما لا يُعتبر لمس المدافع للكرة أولاً ثم قيامه باحتكاك طبيعي في كرة القدم خطأ».

ويختم: «ومثال على ذلك ما حدث في نهاية المباراة نفسها؛ حيث اعتبر الحكم وتقنية الفيديو المساعد الاحتكاك بين لاعب مصر محمد صلاح (رقم 10) ولاعب الأرجنتين جوليان ألفاريز (رقم 10) احتكاكاً طبيعياً في كرة القدم، بالطبع، سيكون هناك دائماً عنصر من الذاتية في بعض القرارات، لكننا سعداء بكيفية تطبيق هذا المبدأ طوال البطولة».

الرياضة رياضة عالمية

الاسكوتلندي جان ينضم لسان خوسيه إيرثكويكس الأميركي

جان شارك أساسياً في جميع مباريات المنتخب الاسكوتلندي (حساب نادي سان خوسيه إيرثكويكس في منصة «إكس»)
جان شارك أساسياً في جميع مباريات المنتخب الاسكوتلندي (حساب نادي سان خوسيه إيرثكويكس في منصة «إكس»)
  • نيويورك : «الشرق الأوسط»
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  • نيويورك : «الشرق الأوسط»
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الاسكوتلندي جان ينضم لسان خوسيه إيرثكويكس الأميركي

جان شارك أساسياً في جميع مباريات المنتخب الاسكوتلندي (حساب نادي سان خوسيه إيرثكويكس في منصة «إكس»)
جان شارك أساسياً في جميع مباريات المنتخب الاسكوتلندي (حساب نادي سان خوسيه إيرثكويكس في منصة «إكس»)

أعلن نادي سان خوسيه إيرثكويكس، الناشط ببطولة الدوري الأميركي لكرة القدم، تعاقده مع أنجوس جان، حارس مرمى منتخب اسكوتلندا، بعقد يمتد حتى موسم 2029 - 2030.

وانتقل جان، الذي شارك أساسياً في جميع مباريات المنتخب الاسكوتلندي بمرحلة المجموعات لبطولة كأس العالم 2026 المُقامة حالياً في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، للفريق الأميركي، عقب انتهاء عقده مع نادي نوتنغهام فورست الإنجليزي.

وسبق لجان (30 عاماً)، الذي شارك في 25 مباراة دولية مع منتخب اسكوتلندا، أن لعب لأندية نورويتش سيتي، وساوثهامبتون، وستوك سيتي في إنجلترا، حيث خاض نحو 200 مباراة.

وقال جان عقب انضمامه رسمياً لفريقه الجديد: «بعد مشاركتي في كأس العالم، التي كانت تجربةً لا تُنسى، أشعر بحماس كبير، وامتنان بالغ لهذه الفرصة للانضمام إلى سان خوسيه وتقديم أفضل ما لدي معه».

وأضاف: «نحن في وضع ممتاز للتأهل إلى الأدوار الإقصائية في الدوري الأميركي، لذا نأمل أن نركز على ذلك بالعقلية الصحيحة».

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