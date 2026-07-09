بوسطن تكتسي «اللون الأحمر»... و13 طائرة تنقل الجماهير المغربية

كولينا: هدف مصر أُلغي وفق القانون... واحتكاك صلاح طبيعي

أجرى بييرلويغي كولينا، رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، مقابلة رسمية مع موقع «فيفا» عقب الأحداث التحكيمية المثيرة التي حصلت في الساعات الأخيرة في المونديال

وحول التقييم العام للتحكيم في البطولة قال كولينا: «لنبدأ بالقول إننا لعبنا الآن 50 في المائة مباريات أكثر مما لعبناه في كأس العالم قطر 2022، ولا يزال هناك 8 مباريات ضخمة أخرى يتعين لعبها».

ويضيف: «بشكل عام، نحن راضون مع ذلك، ونظراً لكثرة المباريات التي لُعبت في فترة زمنية قصيرة نسبياً، فمن الطبيعي ألا تسير بعض الأمور كما هو متوقع. وعندما يحدث ذلك، يكونون على أتم الاستعداد لبذل جهد أكبر لضمان جاهزيتهم التامة للمباراة التالية. بالتأكيد، النقاش البنّاء حول القرارات جزء لا يتجزأ من كرة القدم، لكن الادعاءات الباطلة لا مكان لها في رياضتنا. لا يمكن لأحد التشكيك في نزاهة حكام مباريات كأس العالم. عندما يحدث ذلك، قد يُثير ردود فعل تصل إلى حدّ التهديد لهم ولعائلاتهم. هذا أمر مرفوض».

ويستكمل: «وبالمثل، لا يمكن لأحد أن يدّعي أن تحكيم (فيفا) يخضع لتأثير أي جهة، ولا حتى رئيس الاتحاد جياني إنفانتينو. فقد أبدى دائماً دعمه الكامل لفريق (فيفا) الأول، واثقاً من قدرتنا على العمل باستقلالية تامة. يتخذ حكام المباريات قرارات نزيهة، ومثل اللاعبين والمدربين، يسعون دائماً لبذل قصارى جهدهم».

وحول ما إذا كان يركز على أي حالات محددة حدثت خلال البطولة قال: «عادة، خلال المنافسات، نفضل عدم التركيز على حوادث محددة مع ذلك، وبما أننا أوضحنا مؤخراً ما يبحث عنه حكام المباريات عندما يحاول المهاجمون منع حارس مرمى الفريق الخصم من التحرك والدفاع عن مرماه».

يستكمل في إشارة لهدف منتخب مصر المُلغى أمام الأرجنتين: «أردنا أيضاً توضيح موضوع آخر أثار جدلاً واسعاً؛ بعد كل هدف، يقوم حكم الفيديو المساعد بمراجعة مرحلة الاستحواذ الهجومي. إذا تم رصد مخالفة خلال مرحلة بناء الهجمة، واعتبرت مؤثرة على الهدف، يوصي حكم الفيديو المساعد بمراجعة اللقطة على أرض الملعب».

ويتابع: «لا يوجد حد زمني محدد للمسافة من المرمى أو للوقت الفاصل بين المخالفة والهدف، ومثال على ذلك ما حدث في مباراة الأرجنتين ضد مصر، حيث قام اللاعب المصري رقم 19 مروان عطية بوضوح بالدوس على قدم اللاعب الأرجنتيني رقم 6 ليساندرو مارتينيز».

ويستطرد: «نؤمن بأن المخالفة مخالفة. بغض النظر عما إذا كانت المخالفة تبدو واضحة، إذا لم يرها الحكم في أرض الملعب، فيمكن لتقنية الفيديو المساعد التدخل».

ويوضح: «وبالمثل، إذا لم يُرصد أي خطأ في الهجمة التي سبقت الهدف، فإن تقنية الفيديو المساعد ستُبلغ الحكم بذلك. يُعتبر دوس قدم الخصم خطأً، بينما لا يُعتبر لمس المدافع للكرة أولاً ثم قيامه باحتكاك طبيعي في كرة القدم خطأ».

ويختم: «ومثال على ذلك ما حدث في نهاية المباراة نفسها؛ حيث اعتبر الحكم وتقنية الفيديو المساعد الاحتكاك بين لاعب مصر محمد صلاح (رقم 10) ولاعب الأرجنتين جوليان ألفاريز (رقم 10) احتكاكاً طبيعياً في كرة القدم، بالطبع، سيكون هناك دائماً عنصر من الذاتية في بعض القرارات، لكننا سعداء بكيفية تطبيق هذا المبدأ طوال البطولة».