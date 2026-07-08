تشيلسي يضم الموهبة البرتغالية كويندا مقابل 59 مليون دولار

انضم الموهبة البرتغالية، جيوفاني كويندا، إلى تشيلسي، قادماً من سبورتنغ البرتغالي، بعقد يمتد حتى عام 2034، وفق ما أعلن النادي اللندني، الأربعاء.

وكان الاتفاق على الصفقة قد أُبرم العام الماضي، لينتقل اللاعب متعدد المراكز، البالغ من العمر 19 عاماً، إلى النادي اللندني مقابل نحو 44 مليون جنيه استرليني (59 مليون دولار).

وقال كويندا للموقع الرسمي لتشيلسي: «إنه شعور رائع أن أكون هنا. تشيلسي نادٍ كبير وأنا متحمس للعب في (ستامفورد بريدج)».

وأضاف: «النادي أظهر ثقته في لاعبين مثلي، وأنا فخور بوجودي هنا، وفخور بأن أكون جزءاً من هذا النادي».

ويجيد الدولي البرتغالي تحت 21 عاماً اللعب على الجناحين، كما يستطيع شغل مركز الظهير الجناح، وأسهم في قيادة سبورتنغ إلى إحراز ثنائية الدوري والكأس المحليَّين في موسم 2024 - 2025.

ونال كويندا جائزة أفضل لاعب شاب في الدوري البرتغالي لعام 2025، بعدما خاض 54 مباراة في مختلف المسابقات مع سبورتنغ.

كما يحمل الرقم القياسي لأصغر لاعب برتغالي يسجِّل هدفاً في دوري أبطال أوروبا، بعدما هزَّ الشباك في الفوز 4 - 1 على كايرات الكازاخي في سبتمبر (أيلول) 2025.