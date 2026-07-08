المسحل خلال الجمعية العمومية: سأسلم رئاسة الاتحاد السعودي للرئيس المنتخب نهاية أغسطس

علمت مصادر «الشرق الأوسط» أن اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد السعودي لكرة الذي استمر قرابة الساعة ظهر يوم الأربعاء، شهد الموافقة والتصويت على مجموعة من التعديلات التي تقدم بها الاتحاد إلى أعضاء الجمعية العمومية، في خطوة تمثل محطة نظامية أساسية على طريق المرحلة الانتقالية التي تمر بها الكرة السعودية عقب استقالة رئيس الاتحاد ياسر المسحل.

وحسب المصادر ذاتها، افتتح المسحل الاجتماع بالاعتذار عن نتائج المنتخب الوطني في كأس العالم 2026، قبل أن ينتقل إلى استعراض أبرز الإنجازات والمحطات التي شهدتها فترة رئاسته للاتحاد. وأعقب ذلك التصويت على التعديلات المقترحة، فيما خُصص النصف ساعة الأخير من الاجتماع لمداخلات الأعضاء وملاحظاتهم حول البنود المطروحة.

وشملت التعديلات تعريف القائمة الانتخابية بحيث تصبح مكونة من 12 مرشحاً لمجلس الإدارة بدلاً من 11، على أن تضم القائمة رئيساً ونائباً للرئيس و10 أعضاء بدلاً من رئيس ونائب و9 أعضاء كما هو معمول به حالياً.

وشهد الاجتماع نقاشات ساخنة بين رئيس الاتحاد السعودي المستقيل ياسر المسحل وسليمان آل هتلان نائب رئيس نادي الهلال حول أحقية الحديث في الاجتماع الذي أقيم عن بُعد؛ حيث طالب الأخير بعدم وضع «كتم الصوت» للأعضاء، لكن المسحل قال إن هذا الإجراء قانوني وتعمل به الاتحادات الدولية والقارية، وأنه يحق لكل نادٍ يعترض على بند أو شيء ما في الاجتماع أن يصوت ضد، كما يتاح للمعترضين الحديث عقب انتهاء النقاشات.

وأعلن المسحل خلال الاجتماع أن مجلس إدارته لن يستمر، وأنه سيسلم رئاسة الاتحاد بنهاية شهر أغسطس (آب) المقبل للرئيس المنتخب الجديد.

كما تضمنت التعديلات إضافة فقرة إلى المادة 33 الخاصة بتشكيل مجلس الإدارة، تنص على أنه في حال قرر مجلس الإدارة عدم استكمال مدة ولايته يبدأ العمل بالعملية الانتخابية، وتُسلَّم أعمال المجلس الحالي إلى المجلس الجديد وفق الجدول الزمني الذي تعتمده لجنة الانتخابات، في خطوة أوضح الاتحاد أنها تهدف إلى سد فراغ تشريعي يتعلق بالمرحلة الانتقالية.

وفي السياق ذاته، كشفت المصادر أنه من المتوقع أن يتولى أحمد القنيعان رئيس لجنة الاستئناف، رئاسة لجنة الانتخابات علماً بأن النظام يتيح له أو رئيس لجنة الانضباط بندر الحميداني تولي رئاسة لجنة الانتخابات، وهو ترتيب ينسجم مع طبيعة المرحلة الحساسة المقبلة التي ستشرف خلالها اللجنة على تنظيم عملية الترشح والاقتراع لاختيار القيادة الجديدة خلفاً للمسحل.

وكانت «الشرق الأوسط» قد كشفت في وقت سابق أن الانتخابات ستُقام خلال فترة تتراوح بين 6 و8 أسابيع من موعد انعقاد الجمعية العمومية، ما يجعل الفترة الممتدة بين 19 أغسطس و2 سبتمبر (أيلول) المقبلين الموعد الأقرب لإجراء الاقتراع، على أن يتسلم المجلس المنتخب مهامه قبل انطلاق منافسات كأس الخليج المقررة في جدة أواخر سبتمبر.

وتأتي هذه المستجدات عقب إعلان المسحل، في بيان نشره عبر حسابه على منصة «إكس» نهاية الشهر الماضي، تنحيه عن رئاسة الاتحاد بعد 7 سنوات قضاها في المنصب، متحملاً المسؤولية الكاملة عن خروج الأخضر من دور المجموعات.

وكان المنتخب السعودي قد ودّع مونديال 2026 بتذيله ترتيب المجموعة الثامنة برصيد نقطتين فقط، بعد تعادله مع أوروغواي 1-1، وخسارته أمام إسبانيا بأربعة أهداف دون رد، ثم تعادله السلبي مع الرأس الأخضر.