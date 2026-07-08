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الرياضة رياضة عالمية

الأرقام تشتعل بين رونالدو وميسي… من يبلغ الهدف الألف أولاً؟

الأرقام تشتعل بين رونالدو وميسي (رويترز)
الأرقام تشتعل بين رونالدو وميسي (رويترز)
  • دالاس الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
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  • دالاس الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
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الأرقام تشتعل بين رونالدو وميسي… من يبلغ الهدف الألف أولاً؟

الأرقام تشتعل بين رونالدو وميسي (رويترز)
الأرقام تشتعل بين رونالدو وميسي (رويترز)

واصل ليونيل ميسي تقليص الفارق مع كريستيانو رونالدو في قائمة الهدافين التاريخيين لكرة القدم، بعدما سجل هدفه الثامن في مونديال 2026 خلال فوز الأرجنتين المثير على مصر في دور الـ16، ليقترب خطوة جديدة من غريمه التقليدي في سباق الوصول إلى حاجز الألف هدف رسمي، وذلك وفقاً لصحيفة «ماركا» الإسبانية.

وشكل هدف ميسي أمام مصر محطة جديدة في واحدة من أشهر المنافسات الفردية في تاريخ كرة القدم، إذ ساهم في تأهل الأرجنتين إلى ربع النهائي، كما عزز حظوظه في المنافسة على لقب هداف البطولة.

وبحسب أحدث الإحصاءات، لا يزال رونالدو يتصدر قائمة الهدافين التاريخيين برصيد 977 هدفاً و261 تمريرة حاسمة خلال 1330 مباراة، بينما يحتل ميسي المركز الثاني بعدما رفع رصيده إلى 920 هدفاً و415 تمريرة حاسمة في 1161 مباراة فقط.

وبات ميسي يتأخر عن رونالدو بفارق 57 هدفاً، رغم أنه خاض مباريات أقل من النجم البرتغالي (بفارق 169 مباراة)، فيما يحتاج إلى 80 هدفاً لبلوغ حاجز الألف هدف، مقابل 23 هدفاً فقط تفصل رونالدو عن أن يصبح أول لاعب يصل إلى هذا الإنجاز التاريخي.

ورغم الأفضلية الرقمية لرونالدو في إجمالي الأهداف، فإن ميسي فرض تفوقاً واضحاً في سجل كأس العالم، بعدما رفع رصيده إلى 21 هدفاً مقابل 11 هدفاً لرونالدو، كما يتقدم عليه في صناعة الأهداف بـ9 تمريرات حاسمة مقابل تمريرتين فقط.

ويبقى الإنجاز الأكبر في سجل ميسي تتويجه بلقب كأس العالم مع الأرجنتين في مونديال قطر 2022، بينما كان أفضل إنجاز لرونالدو بلوغ نصف نهائي مونديال 2006 مع البرتغال.

وعلى الصعيد الدولي، لا يزال رونالدو الهداف التاريخي للمنتخبات برصيد 146 هدفاً مع البرتغال، يليه ميسي في المركز الثاني بـ125 هدفاً مع الأرجنتين، بعدما تجاوز الرقم المسجل باسم الإيراني علي دائي.

وتشير الأرقام أيضاً إلى أفضلية ميسي من حيث الفاعلية، إذ يسهم في هدف للأرجنتين كل 90 دقيقة تقريباً، سواء بالتسجيل أو الصناعة، مقابل مساهمة لرونالدو كل 121 دقيقة مع المنتخب البرتغالي.

كما يواصل النجمان كتابة التاريخ على مستوى الأندية؛ إذ توج ميسي بعدة ألقاب في دوري أبطال أوروبا مع برشلونة، قبل انتقاله إلى باريس سان جيرمان ثم إنتر ميامي، بينما حصد رونالدو ألقاب الدوري في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا، إلى جانب خمسة ألقاب في دوري أبطال أوروبا.

وخلال ما يقارب عقدين من الزمن، حصد النجمان مجتمعين 13 كرة ذهبية، وكسرا عشرات الأرقام القياسية، ومع اقتراب مسيرتيهما من النهاية، يبقى سباق الوصول إلى الهدف رقم ألف أحد أبرز العناوين التي تترقبها جماهير كرة القدم حول العالم.

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كارل يعود إلى الملاعب للمرة الأولى منذ إصابته قبل كأس العالم

لينارت كارل (د.ب.أ)
لينارت كارل (د.ب.أ)
  • ميونخ : «الشرق الأوسط»
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  • ميونخ : «الشرق الأوسط»
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كارل يعود إلى الملاعب للمرة الأولى منذ إصابته قبل كأس العالم

لينارت كارل (د.ب.أ)
لينارت كارل (د.ب.أ)

عاد لينارت كارل، لاعب فريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، إلى ملاعب التدريب اليوم الأربعاء، بعد شهر من الإصابة التي تعرض لها قبل انطلاق بطولة كأس العالم، والتي حرمته من المشاركة مع المنتخب الألماني.

وأعلن بايرن ميونيخ في بيان أن التمزق في العضلة الخلفية شفي بما يكفي للسماح للاعب البالغ من العمر 18 عاماً بالبدء في الركض مرة أخرى في ملعب التدريب.

سيبدأ الآن في وضع برنامج تعافيه استعداداً لعودة بايرن الرسمية إلى التدريبات التحضيرية للموسم الجديد في 20 يوليو (تموز).

وقال اللاعب للموقع الرسمي لبايرن: «سيستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن أتمكن من الانضمام إلى التدريبات مع اللاعبين. الآن يتعلق الأمر بعدم الإفراط في ذلك».

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الرياضة كرة القدم كأس العالم ألمانيا
الرياضة رياضة عالمية

السعودية: هتان السيف تخوض أول نزال احترافي أمام الجزائرية دانية أوحاشي

الخميس سيُعقد مؤتمر صحافي للحديث عن أسبوع النزال (الشرق الأوسط)
الخميس سيُعقد مؤتمر صحافي للحديث عن أسبوع النزال (الشرق الأوسط)
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السعودية: هتان السيف تخوض أول نزال احترافي أمام الجزائرية دانية أوحاشي

الخميس سيُعقد مؤتمر صحافي للحديث عن أسبوع النزال (الشرق الأوسط)
الخميس سيُعقد مؤتمر صحافي للحديث عن أسبوع النزال (الشرق الأوسط)

تستعد العاصمة السعودية الرياض لاستقبال فعاليات أسبوع النزال لبطولة رابطة المقاتلين المحترفين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تنطلق غداً (الخميس)، بالمؤتمر الصحافي الرسمي وقياس الأوزان (الميزان)، تمهيداً لإقامة الأمسية القتالية المرتقبة يوم الجمعة على المسرح العالمي في بوليفارد سيتي.

ويشهد المؤتمر الصحافي حضور أبرز نجوم البطولة، الذين سيتحدثون عن استعداداتهم للمواجهات المنتظرة، قبل أن يحسم المقاتلون جاهزيتهم خلال مراسم قياس الأوزان، في آخر محطة تسبق انطلاق النزالات.

ويتصدر الحدث الرئيسي المقاتلة السعودية هتان السيف، التي تخوض أول نزال احترافي في مسيرتها تحت مظلة، عندما تواجه الجزائرية دانية أوحاشي في نزال استعراضي ضمن وزن متفق عليه، في أمسية يُنتظر أن تحظى بحضور جماهيري كبير.

تستعد العاصمة السعودية الرياض لاستقبال فعاليات أسبوع النزال (الشرق الأوسط)

وفي النزال المشترك الرئيسي، يلتقي السعودي مالك باسهل مع المغربي عماد العزامي في نزال استعراضي ضمن وزن الذبابة، فيما تتواصل منافسات البطولة في وزنَي الريشة والويلتر، حيث يواجه السوري شادي قباني مع المصري أحمد طارق، ويلتقي الجزائري إلياس بودغزام مع العراقي حسين سالم ضمن بطولة وزن الريشة.

كما تشهد بطولة وزن الويلتر مواجهات تجمع المغربي بدر الدين دياني بالمصري يوسف عادل، والفلسطيني عمر حسين بالمصري أحمد درويش، إضافةً إلى مواجهة المغربي وسام أخموش مع الجزائري عبد الكريم زواد، إلى جانب النزال الاحتياطي الذي يجمع اللبناني حسن شعبان بالأردني حازم كيالي.

وتتضمن البطاقة أيضاً مواجهة في وزن الويلتر بين الجزائري ريان عثماني والمصري إسلام مصطفى، ونزال الهواة في وزن الريشة الذي يجمع السعودي سعود الملحم بالمصري عبد الحليم الحوفي.

وتواصل المنظمة ترسيخ حضورها كمنصة احترافية لاكتشاف وصقل المواهب العربية، ضمن نظام «الفوز والتقدم» الذي يمنح المقاتلين فرصة المنافسة على اللقب والتأهل إلى المراحل النهائية، في إطار رؤية رابطة المقاتلين المحترفين العالمية لتطوير رياضة الفنون القتالية المختلطة في المنطقة.

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رياضة الملاكمة السعودية
الرياضة رياضة عالمية

«دوري الأبطال» يعود ونجم الرأس الأخضر لوبيز يغيب عن شامروك بسبب المونديال

روبرتو لوبيز (رويترز)
روبرتو لوبيز (رويترز)
  • جنيف: «الشرق الأوسط»
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  • جنيف: «الشرق الأوسط»
TT

«دوري الأبطال» يعود ونجم الرأس الأخضر لوبيز يغيب عن شامروك بسبب المونديال

روبرتو لوبيز (رويترز)
روبرتو لوبيز (رويترز)

بعيداً عن أضواء بطولة كأس العالم لكرة القدم، عادت منافسات «دوري أبطال أوروبا» للانطلاق من جديد، لكن مدافع نادي شامروك روفرز الآيرلندي، اللاعب روبرتو «بيكو» لوبيز، لم يتمكن من المشاركة؛ بسبب مشواره اللافت مع منتخب الرأس الأخضر في البطولة العالمية.

وفي 10 مباريات أقيمت الثلاثاء ضمن الدور التمهيدي الأول لـ«دوري أبطال أوروبا»، جاء أول هدف في الموسم الجديد من جبل طارق، وسجله لاعب أكبر سناً حتى من كريستيانو رونالدو، وهو الظهير الأيسر نانو، البالغ من العمر 41 عاماً، لاعب فريق لينكولن ريد إمبس.

وعاد لوبيز إلى دبلن يوم الاثنين الماضي، بعد 3 أيام فقط من قيادة الرأس الأخضر لتقديم عرض قوي أمام الأرجنتين حاملة اللقب وليونيل ميسي، بعدما دفع المنتخب الأرجنتيني إلى أقصى حد قبل الخسارة 2 - 3 في دور الـ32 بمدينة ميامي غاردنز.

وخسر شامروك، الذي يلعب له لوبيز البالغ من العمر 34 عاماً منذ عام 2016، أمام فلوريانا المالطي بنتيجة 0 - 2 بمباراة الذهاب التي أقيمت في مالطا.

وقال لوبيز للصحافيين في مطار دبلن: «للأسف سأغيب عن مباراة مالطا، لكنني أتطلع إلى العودة للتدريبات وفعل ما أحبه».

ويستضيف شامروك روفرز مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقبل.

«دوري أبطال أوروبا» في معاقل كروية صغيرة

وانطلقت منافسات «دوري أبطال أوروبا»، الثلاثاء، في مجموعة من الدول الكروية التي لم يسبق لها التأهل إلى كأس العالم، مثل جبل طارق وسان مارينو وجزر فارو، إضافة إلى دولة واحدة شاركت في المونديال هي البوسنة والهرسك.

وتعادل بطل البوسنة بوراتش بانيا لوكا على أرضه 1 - 1 أمام ليفسكي صوفيا، في غياب لاعبه الوحيد الذي شارك في كأس العالم، حارس المرمى الشاب ملادن يوركاس (18 عاماً).

وفي جبل طارق، افتتح لينكولن ريد إمبس التسجيل في البطولة من ركلة جزاء نفذها نانو في الدقيقة الـ16، خلال الفوز على إنتر كلوب ديسكالديز من آندورا بنتيجة 3 - 1.

وتقام 4 مباريات أخرى الأربعاء، في دول مثل إستونيا ومولدوفا وكازاخستان، حيث يبدأ فريق كايرات ألماتي مشواره مجدداً في الدور التمهيدي الأول.

وكان كايرات نجح في الوصول إلى المرحلة الرئيسية من «دوري أبطال أوروبا» في النسخة الماضية، حيث واجه ريال مدريد وآرسنال وإنتر ميلان.

ويستضيف فيتيبسك بطل بيلاروسيا مباراته (المفترضة على أرضه) في ملعب محايد بالمجر، دون حضور جماهيري في المدرجات.

وكان «الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)» منع الفرق البيلاروسية من استضافة مباريات منذ الغزو العسكري الروسي الكامل لأوكرانيا عام 2022.

ولا تزال الأندية الروسية موقوفة عن جميع المسابقات الأوروبية، بما في ذلك «دوري أبطال أوروبا».

كما بدأت الثلاثاء مباريات الدور التمهيدي الأول من «دوري المؤتمر الأوروبي»؛ البطولة الأوروبية الثالثة من حيث المستوى، وذلك في ألبانيا ولوكسمبورغ.

أما بطولة «الدوري الأوروبي»؛ البطولة الثانية في القارة، فتنطلق الخميس بمشاركة فرق اعتادت الظهور في المرحلة الرئيسية لـ«دوري أبطال أوروبا»، حيث تخوض كاراباخ ودينامو كييف وفرينكفاروش مبارياتها.

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