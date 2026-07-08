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لماذا أصبح شقيق لامين يامال الصغير كيين نجماً في كأس العالم؟

يامال قال بعد اللقاء إنه يتأثر كثيراً عندما يرى شقيقه الصغير كيين بهذه السعادة (منصة دازن)
يامال قال بعد اللقاء إنه يتأثر كثيراً عندما يرى شقيقه الصغير كيين بهذه السعادة (منصة دازن)
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لماذا أصبح شقيق لامين يامال الصغير كيين نجماً في كأس العالم؟

يامال قال بعد اللقاء إنه يتأثر كثيراً عندما يرى شقيقه الصغير كيين بهذه السعادة (منصة دازن)
يامال قال بعد اللقاء إنه يتأثر كثيراً عندما يرى شقيقه الصغير كيين بهذه السعادة (منصة دازن)

عندما تقدمت إسبانيا بثلاثية نظيفة على النمسا في أفضل عروضها خلال كأس العالم، اتجهت عدسات التلفزيون نحو المدرجات بدلاً من أرض الملعب. وبين الجماهير الإسبانية المحتفلة، التقطت الكاميرات طفلاً صغيراً يصرخ بأعلى صوته: «هيااا!» وهو يلوّح بذراعيه فرحاً بعد الهدف الثالث الذي سجله ميكل أويارزابال في الدقيقة التاسعة والثمانين.

وبحسب شبكة «The Athletic»، لم يكن اختيار المخرج التلفزيوني لهذا الطفل مصادفة، بل لأنه كيين، الأخ غير الشقيق للامين يامال، والذي تحول خلال فترة قصيرة إلى واحد من أكثر الوجوه المحبوبة في كأس العالم.

وُلد كيين في سبتمبر (أيلول) 2022، وهو ابن والدة يامال، شيلا إيبانا. ورغم أن الأخوين لا يشتركان في الأب، فإن العلاقة بينهما استثنائية، وهو ما حرص يامال على التأكيد عليه بعد اختياره أفضل لاعب في مباراة إسبانيا أمام النمسا في دور الـ32.

وقال يامال بعد اللقاء إنه يتأثر كثيراً عندما يرى شقيقه الصغير بهذه السعادة، كما يشعر بالفخر وهو يشاهد والدته وأصدقاءه يعيشون الحياة التي كانوا يحلمون بها دائماً، مؤكداً أن شقيقه يعني له كل شيء، وأنه يحبه إلى درجة يشعر معها وكأنه ابنه.

وتُعد الروابط العائلية أحد أهم ملامح شخصية يامال داخل وخارج الملعب. فعندما يُسأل عن الضغوط الهائلة التي رافقت انتقاله السريع من لاعب ناشئ إلى أحد أكبر نجوم العالم، يعود دائماً للحديث عن طفولته وظروف أسرته.

وعندما وقَّع عقده الجديد مع برشلونة في صيف 2025، أصر على حضور جميع أفراد عائلته لحفل التوقيع، في رسالة تعكس المكانة التي يحتلونها في حياته.

وكشف يامال في مقابلة إذاعية أن والدته أنجبته وهي في السادسة عشرة من عمرها، بينما اضطر والده إلى العمل في ظروف شاقة، حتى إنه كان يجمع أحياناً أشياء من الشوارع ليعود بما يكفي من الطعام إلى المنزل.

وأوضح أن تلك الظروف هي المعنى الحقيقي للضغط بالنسبة إليه، وليس ما يعيشه اليوم داخل ملاعب كرة القدم.

ويؤكد المقربون من اللاعب أن أولويته الأولى منذ دخوله عالم الاحتراف كانت توفير حياة أفضل لعائلته، وهو ما يفسر أيضاً علاقته الوثيقة بشقيقه الصغير، الذي أصبح جزءاً ثابتاً من حياته اليومية.

كيين يشجع إسبانيا بحماس كبير (منصة دازن)

ويحرص كيين على حضور معظم مباريات برشلونة، سواء داخل ملعب النادي أو في رحلات الفريق الأوروبية، كما رافق شقيقه إلى العاصمة الفرنسية باريس خلال حفل الكرة الذهبية في سبتمبر الماضي، حيث لفت الأنظار وهو يلعب بكرة دوري أبطال أوروبا فوق السجادة الحمراء، قبل أن يلتقط الصور إلى جانب يامال.

وبالنسبة لمتابعي برشلونة والكرة الإسبانية، فإن ظهور كيين أمام الكاميرات ليس أمراً جديداً.

فأولى لحظات شهرته جاءت عقب تتويج إسبانيا ببطولة أوروبا عام 2024، عندما نزل إلى أرض الملعب مع عائلة يامال وراح يركض ويلعب مع عدد من لاعبي المنتخب وسط احتفالات التتويج.

ومع الارتفاع الكبير في شعبية يامال، أصبح كيين بدوره نجماً على منصات التواصل الاجتماعي.

وينشر يامال باستمرار مقاطع تجمعه بشقيقه، سواء أثناء أداء رقصات على تطبيق «تيك توك»، أو خلال اللعب بالكرة في حديقة المنزل، وهي المقاطع التي تحقق ملايين المشاهدات.

كما خطف كيين الأضواء خلال احتفالات برشلونة بلقب الدوري الإسباني الموسم الماضي، عندما انتشرت مقاطع له وهو يرقص داخل ملعب كامب نو، وأخرى من حفلة عيد ميلاده، إضافة إلى مقاطع طريفة يحاول فيها نطق أسماء لاعبي برشلونة المفضلين لديه بطريقته الطفولية.

وعندما أطلق يامال قناته الخاصة على «يوتيوب» في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، واصطحب المتابعين في جولة داخل شقته السابقة، توقف عند صور شقيقه الصغير، وروى كيف كان كيين يحب دائماً اللعب بمجسم صغير يجسد شخصية كاتالونية تقليدية تُعرف باسم «كاغانير»، وهي إحدى الرموز الشعبية المرتبطة باحتفالات عيد الميلاد في إقليم كاتالونيا.

كما انتشرت مقاطع لكيين وهو يغني نشيد برشلونة داخل المنزل، ويهتف باسم شقيقه، ويلعب مع تميمة النادي الشهيرة «كات»، إضافة إلى ظهوره مع نيكو ويليامز، أقرب أصدقاء يامال في المنتخب الإسباني، بعد إحدى مباريات برشلونة وأتلتيك بلباو.

ورغم أن اللعب لبرشلونة يضع صاحبه دائماً تحت الأضواء، فإن كأس العالم منح كيين شهرة أكبر بكثير.

فالمشهد الذي ظهر فيه محتفلاً بهدف إسبانيا الثالث أمام النمسا انتشر بصورة هائلة عبر مواقع التواصل، وأصبح واحداً من أكثر المقاطع تداولاً في إسبانيا، وتحوَّل إلى مادة للصور الساخرة والتعليقات.

ولم تقتصر التفاعلات على الجماهير، بل شارك فيها أيضاً لاعبو المنتخب الإسباني.

فقد كتب أحد المتابعين تعليقاً يشكو فيه من «السيدة الشقراء التي حجبت رؤية الكاميرا» أثناء تصوير كيين في المدرجات.

لكن مهاجم المنتخب الإسباني بورخا إيغليسياس رد عليه موضحاً أن «السيدة الشقراء» هي والدة ميكل أويارزابال، صاحبة الثنائية في المباراة، في إشارة إلى أن جميع عائلات لاعبي المنتخب تجلس في المدرج نفسه خلال مباريات كأس العالم.

ويظهر كيين أيضاً باستمرار عبر حساب والدته شيلا إيبانا على «إنستغرام»، الذي يتابعه أكثر من 700 ألف شخص، حيث تنشر صوراً ومقاطع من حياتهما اليومية، إلى جانب بعض الإعلانات التجارية، من بينها مقطع دعائي حديث لأحد مطاعم السوشي في مدينة بريميا دي مار القريبة من برشلونة.

ورغم أن غالبية ما تنشره يقتصر على اللحظات العائلية، فإن مصادر مقربة من يامال أكدت أن عدداً من العلامات التجارية بدأ بالفعل التواصل مع العائلة لبحث إمكانية التعاون مع كيين في حملات دعائية، مستفيدين من الشعبية الكبيرة التي اكتسبها خلال الأشهر الأخيرة.

ومع استعداد إسبانيا لمواجهة بلجيكا في الدور ربع النهائي من كأس العالم، تبدو احتمالات ظهور كيين مجدداً أمام عدسات الكاميرات كبيرة جداً، وربما يشاهد العالم احتفالاً جديداً للطفل الذي تحول، من دون أن يلمس الكرة، إلى أحد نجوم البطولة خارج المستطيل الأخضر.

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روبرتو مارتينيز (أ.ب)
روبرتو مارتينيز (أ.ب)
  • لوس أنجليس الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
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  • لوس أنجليس الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
TT

البرتغال تعلن انتهاء عقد مدربها مارتينيز عقب الخروج من كأس العالم

روبرتو مارتينيز (أ.ب)
روبرتو مارتينيز (أ.ب)

أعلن «الاتحاد البرتغالي لكرة القدم»، الأربعاء، نهاية عقد المدرب الإسباني روبرتو مارتينيز بعد الخروج من دور الـ16 لكأس العالم 2026.

وقال الاتحاد البرتغالي في بيان عبر موقعه على الإنترنت: «يتقدم الاتحاد البرتغالي بجزيل الشكر إلى روبرتو مارتينيز وجهازه المعاون على احترافيتهم وتفانيهم خلال السنوات الثلاث والنصف الماضية، التي شهدت الفوز بدوري الأمم الأوروبية عام 2025».

وأشار البيان إلى أن رئيس «الاتحاد» يعمل حالياً على تعيين مدرب جديد بهدف مواصلة تعزيز الطموح وثقافة الفوز خلال البطولات المقبلة.

وأعلن مارتينيز عقب الخسارة أمام إسبانيا في دور الـ16 يوم الاثنين الماضي أنه سيترك منصبه، ووصف هذه الهزيمة بأنها نهاية حقبة للفريق.

وقال مارتينيز إن عقده انتهى، وإن قيادة كرة القدم البرتغالية لديها الآن الفرصة لتعيين مدرب جديد.

وأضاف مارتينيز في مؤتمر صحافي بعد المباراة: «جئت إلى البرتغال للفوز بكأس العالم، وأعتقد أنه من دون الفوز بها فلا جدوى من الاستمرار. أمام مجلس الإدارة (في الاتحاد) والرئيس الآن فرصة اختيار المدرب الجديد... ينتهي عقدي اليوم. وليس هناك الكثير لأقوله».

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الرياضة رياضة عالمية

«مونديال 2026»: المغربي أوناحي رجل المواعيد الكبرى

عز الدين أوناحي (أ.ف.ب)
عز الدين أوناحي (أ.ف.ب)
  • موريستاون الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
TT
  • موريستاون الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
TT

«مونديال 2026»: المغربي أوناحي رجل المواعيد الكبرى

عز الدين أوناحي (أ.ف.ب)
عز الدين أوناحي (أ.ف.ب)

يُعدّ لاعب الوسط عز الدين أوناحي، صاحب البنية الجسدية النحيلة، رجل المواعيد الكبرى مع منتخب المغرب لكرة القدم، بعدما أثبت ذلك في نسختي «قطر 2022» و«أميركا الشمالية 2026»، ويعلق عليه «أسود الأطلس» مزيداً من الآمال عندما يلاقي فرنسا الخميس بربع النهائي في بوسطن.

يدين المغرب ببلوغه ربع النهائي لثاني مرة توالياً، في إنجاز عربي وأفريقي غير مسبوق، إلى أوناحي؛ الملقب «النُحَيْلة» (تصغير لاسم النحلة) لنحافة جسمه وتحركاته النشيطة في مختلف أرجاء الملعب و«لسعاته» الحاسمة.

سجّل ثنائية بمرمى كندا في ثمن النهائي (50 و82) حررت زملاءه وأنقذتهم من فخ منافستهم إحدى الدول الثلاث المضيفة، وقادتهم إلى فوز كبير (3 - 0).

بات أوناحي ثاني لاعب مغربي يسجّل ثنائية في مباراة واحدة بكأس العالم منذ هدفَيْ صلاح الدين بصير في مرمى أسكوتلندا بنسخة 1998، وخامس لاعب أفريقي يفعلها بعد المصري عبد الرحمن فوزي أمام المجر في نسخة 1934، والكاميروني روجيه ميلا أمام كولومبيا في نسخة 1990، والسنغالي هنري كامارا أمام السويد في نسخة 2002.

كان المنتخب المغربي يعاني بشكل كبير في شوط أول خلق فيه فرصة واحدة فقط، لكن بريق أوناحي بزغ في شوط ثان أظهر فيه «أسود الأطلس» معدنهم الحقيقي وسجّلوا 3 أهداف، جعلتهم يواصلون مشوارهم المثالي في النسخة الحالية.

اختير أوناحي أفضل لاعب في المباراة، لكنه لم يبخس زملاءه حقهم: «يعود الفضل إلى المجموعة، وأنا فخور بها جداً. لدينا لاعبون يبدأون المباراة وآخرون ينهونها مثلما كان الأمر منذ بداية البطولة».

كرر أوناحي تألقه في المواعيد الكبرى على غرار ما فعله خلال النسخة الأخيرة في قطر عندما حقق المغرب إنجازاً غير مسبوق ببلوغه دور الـ4، وتحديداً في ثمن النهائي ضد إسبانيا.

أُعجِب مدرب «لا روخا» وقتها، لويس إنريكي، بأوناحي بقوله: «يا إلهي... من يكون هذا اللاعب؟ اللاعب صاحب الرقم (8) لعب بطريقة مدهشة ولم يتوقف عن الركض»، موضحاً أنه تحدث مع طاقمه الفني بشأنه وفوجئ بمستواه.

رد أوناحي في تصريح لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» عقب المباراة: «لم أسمع تصريح إنريكي؛ لأنني كنت أخضع لفحص المنشطات، ولكن الأكيد أنني سعيد بما قاله عني. إشادة من مدرب كبير من عينة إنريكي يفخر بها أي لاعب وترفع معنوياته وتشحذ هممه. قلَّما يشيد بقدراتك مدرب منافس؛ فما بالك بمدرب أطحته من كأس العالم».

كانت تلك المباراة الانطلاقة الحقيقية لأوناحي الذي كان وقتها في سن الـ22 ويدافع عن ألوان أنجيه الفرنسي، حيث انتقل بعدها إلى صفوف مرسيليا في تجربة غير ناجحة أعاره خلالها إلى باناثينايكوس اليوناني ثم إلى جيرونا الإسباني، لكنه حافظ على تألُّقه مع منتخب بلاده.

أوناحي هو اللاعب الوحيد ضمن التشكيلة الأساسية للمدرب الجديد محمد وهبي، من خرّيجي «أكاديمية محمد السادس» المحلية.

وُلد في 19 أبريل (نيسان) 2000 بالدار البيضاء لعائلة كروية... شقيقاه الأكبر والأصغر كانا يلعبان أيضاً على مستوى الهواة في المغرب، كما أنه ابن خالة المدافع السابق لنادي الجيش الملكي رضا مهناوي.

بدأ مداعبة الكرة في سن مبكرة، وتحديداً الـ5 من عمره، وانضم إلى صفوف الرجاء البيضاوي للصغار، قبل أن ينتقل عام 2015 إلى «أكاديمية محمد السادس» بضواحي مدينة القراصنة سلا التي يفصلها نهر أبي رقراق عن العاصمة الرباط.

في عام 2018، انتقل إلى صفوف ستراسبورغ الفرنسي، لكنه لم يلعب أي مباراة، فانضم إلى فريق رديف أفرانش في الدرجة الـ5 عام 2020 في صفقة انتقال حر، وأثبت نفسه صانع ألعاب للفريق من خلال إظهار مهاراته الفنية ومراوغاته وتمريراته الحاسمة.

انتقل أوناحي إلى صفوف أنجيه منتصف عام 2021 لمدة 4 سنوات، وفرض نفسه في تشكيلته لتُوجَّه له الدعوة من قبل المدرب البوسني - الفرنسي وحيد خليلودجيتش للدفاع عن ألوان المغرب في كأس أمم أفريقيا بالكاميرون، وكانت انطلاقته التي وصلت حتى الآن إلى 54 مباراة دولية سجّل خلالها 11 هدفاً.

كشف مرات عدة عن أنه يستلهم لعبه من النجمين السابقين؛ الإسباني آندريس إنييستا، والبرازيلي كاكا.

بنيته الجسدية النحيفة وطوله البالغ 182 سنتيمتراً، يجعلانه عرضة للإصابات، خصوصاً بسبب فنياته العالية والتدخلات القوية من منافسيه.

قال أوناحي الذي يتفنن بمراوغاته في إخراج الكرات من الأماكن المزدحمة بالأقدام: «كل مباراة كنت أنهيها بضربة في الكاحل والركبة».

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الرياضة رياضة عالمية

مونديال 2026: فرنسا والمغرب يرصدان تكرار إنجاز 2022

صورة لديوب ورحيمي من المنتخب المغربي ومبابي وديمبيليه من المنتخب الفرنسي (أ ف ب)
صورة لديوب ورحيمي من المنتخب المغربي ومبابي وديمبيليه من المنتخب الفرنسي (أ ف ب)
  • موريستاون الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
TT
  • موريستاون الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
TT

مونديال 2026: فرنسا والمغرب يرصدان تكرار إنجاز 2022

صورة لديوب ورحيمي من المنتخب المغربي ومبابي وديمبيليه من المنتخب الفرنسي (أ ف ب)
صورة لديوب ورحيمي من المنتخب المغربي ومبابي وديمبيليه من المنتخب الفرنسي (أ ف ب)

تلتقي فرنسا بطلة 2018 ووصيفة 2022، والمرشحة الأبرز للقب النسخة الحالية لمونديال أميركا الشمالية لكرة القدم، مع المغرب القوي، الخميس، على ملعب «جيليت» بالقرب من بوسطن، في إعادة لنصف نهائي النسخة الأخيرة. وفرضت فرنسا سيطرتها على مبارياتها الأربع الأولى في هذه النسخة، بفضل هجومها المدجج بالنجوم، ولكنها اضطرت إلى بذل جهد كبير لتحقيق فوز صعب على باراغواي 1-0 من ركلة جزاء، سجّلها هدافها ووصيف هداف النسخة الحالية حتى الآن كيليان مبابي.

ولم يتعرض «الزرق» لأي خسارة في آخر 12 مباراة رسمية (11 فوزاً وتعادل واحد)، وحققوا 7 انتصارات متتالية. ويدخل المدرب ديدييه ديشان التاريخ بقيادته مباراته رقم 25 في النهائيات، معادلاً الرقم القياسي، ولكن تحقيق الفوز العشرين ليس مضموناً؛ إذ إن ثلاثاً من هزائم فرنسا في كأس العالم هذا القرن -باستثناء ركلات الترجيح- جاءت أمام منتخبات أفريقية (3 من أصل 6).

أما المغرب، فقد أظهر فاعلية كبيرة في ثمن النهائي، بتسجيله 3 أهداف من دون أن تهتز شباكه أمام منتخب كندا، أحد المنتخبات المستضيفة، من 5 تسديدات فقط على المرمى. ويقف «أسود الأطلس» وراء سلسلتَي اللاهزيمة الوحيدتين لمنتخب أفريقي عبر 5 مباريات في نسخة واحدة من كأس العالم، وسيسعون إلى الثأر بعد خسارتهم أمام فرنسا في مباراتهم السادسة في نسخة 2022. وسيكون هذا الإنجاز بمنزلة بلوغ نصف النهائي للمرة الثانية فقط لمنتخب أفريقي، بعد إنجازهم قبل 4 سنوات. كما أن سلسلة عدم الخسارة في 10 مباريات منذ نهائي كأس الأمم الأفريقية (7 انتصارات و3 تعادلات) تشير إلى قدرة المغاربة على قلب التوقعات.

ولم تخسر فرنسا في المواجهات الست السابقة بين المنتخبين (4 انتصارات وتعادلان)، وحققت فوزاً بنتيجة 2-0 في اللقاء الرسمي الوحيد، وكان في نصف نهائي قطر.

وفي ظل تألُّق مبابي بسبعة أهداف حتى الآن، كان مايكل أوليسيه مؤثراً بشكل لافت؛ حيث ساهم في 8 أهداف خلال آخر 6 مباريات مع المنتخب (3 أهداف و5 تمريرات حاسمة). وجاءت تمريراته الحاسمة الخمس كلها في هذه النسخة من كأس العالم، فأصبح على بعد 3 تمريرات فقط من الرقم القياسي التاريخي للبطولة!

من جهته، تألّق المغربي عز الدين أوناحي بتسجيله ثنائية أمام كندا، منهياً صياماً تهديفياً دام 11 مباراة في النهائيات. ومن اللافت أن مبارياته الثماني التي سجَّل فيها دولياً انتهت جميعها بفوز «أسود الأطلس»، وكانت آخر 7 مباريات منها مصحوبة بشباك نظيفة.

وتحيط الشكوك بالجاهزية البدنية لكلا المنتخبين؛ إذ إن الفرنسي أوريليان تشواميني والمغربي إسماعيل صيباري يعانيان من مشكلات عضلية، ويتسابق الجهازان الطبيان للمنتخبين مع الزمن لعلاجهما حتى يكونان متاحين.

وصيباري المنتقل حديثاً إلى بايرن ميونيخ الألماني من آيندهوفن الهولندي، هو هداف «أسود الأطلس» في النسخة الحالية برصيد 3 أهداف، بينما يُعتبر لاعب وسط ريال مدريد الإسباني تشواميني ركيزة أساسية في خط وسط «الزرق».

وقال جناح سندرلاند الإنجليزي شمس الدين طالبي، عقب الحصة التدريبية الثلاثاء: «نشعر بحالة جيدة بعد تعافينا من المباراة الصعبة ضد كندا، ونركز الآن على مواجهة فرنسا، وتحقيق هدف بلوغ نصف النهائي». وأضاف البديل الذي صنع هدف التعادل في مرمى هولندا في دور الـ32: «أكيد هي مباراة يحلم كل طفل بخوضها، ولكن يجب أن نركز على أنفسنا، وأن نكون في قمة جاهزيتنا ونجعل بلدنا فخورة جداً بنا».

من جهته، قال مدافع آيندهوفن أنس صلاح الدين: «المنتخب الفرنسي يملك منتخباً جيداً ونحن كذلك، وأظهرنا ذلك حتى الآن في هذه البطولة، ونعمل بشكل جدِّي استعداداً لهم».

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