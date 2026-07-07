مدرب النرويج يشيد بهالاند «الفريد»

قال ستوله سولباكن، مدرب منتخب النرويج، إن مهاجمه إرلينغ هالاند لاعب فريد من نوعه، وذلك قبل مواجهة إنجلترا في دور الثمانية بكأس العالم لكرة القدم يوم السبت.

ويقدم هالاند أداءً مذهلاً في مشاركته الأولى في كأس العالم، في أول ظهور للنرويج في النهائيات منذ عام 1998، وسجل 7 أهداف حتى الآن، ليقود فريقه إلى دور الثمانية.

وقال سولباكن للصحافيين: «جميع اللاعبين العظماء لديهم حاجة لاستعراض قدراتهم، وعندما لا يكونون مشاركين بشكل مؤثر في اللعب، فإنهم غالباً ما يتحركون في أنحاء الملعب ليقولوا: أنا هنا. أما إرلينغ، فلا يشغل نفسه بذلك. إنه يعرف ما يجيده، ويعرف كيف يمكنه مساعدة الفريق، وهذا ما حدث يوم الأحد... لم يسبق أن كان هناك لاعب كرة قدم يلعب بهذه الطريقة».

ويشير المدرب البالغ من العمر 58 عاماً بهذا إلى الثنائية التي سجّلها هالاند في الدقائق الأخيرة ليمنح فريقه فوزاً مثيراً 2-1 على البرازيل، ليقود فريقه إلى دور الثمانية، ليتدافع المشجعون النرويجيون الآن لعبور المحيط الأطلسي لحضور المباراة.

وطرحت شركات الطيران تذاكر إضافية إلى فلوريدا للبيع، ونفدت المقاعد بسرعة فائقة بمجرد طرحها. وقال أويستين شميدت، المتحدث باسم شركة الطيران (ساس)، لقناة «تي في 2» النرويجية: «تُباع التذاكر بنفس السرعة التي يركض بها هالاند».