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الرياضة رياضة عالمية

جدل ترمب والهزيمة القاسية لأميركا… وصمة جديدة في «مونديال إنفانتينو»

ترمب أثار الجدل بطلبه من إنفانتينو إلغاء طرد بالوغون (أ.ب)
ترمب أثار الجدل بطلبه من إنفانتينو إلغاء طرد بالوغون (أ.ب)
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جدل ترمب والهزيمة القاسية لأميركا… وصمة جديدة في «مونديال إنفانتينو»

ترمب أثار الجدل بطلبه من إنفانتينو إلغاء طرد بالوغون (أ.ب)
ترمب أثار الجدل بطلبه من إنفانتينو إلغاء طرد بالوغون (أ.ب)

مثّلت خسارة الولايات المتحدة أمام بلجيكا نتيجة ربما كانت الأنسب لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو؛ إذ خفّفت حدة الجدل الذي تصاعد مجدداً بشأن علاقته بالرئيس الأميركي دونالد ترمب، بعدما وُضع «فيفا» في مرمى الانتقادات بسبب قراره المثير للجدل بإلغاء إيقاف مهاجم المنتخب الأميركي فلورين بالوغون قبل مواجهة بلجيكا، وذلك وفقاً لشبكة «The Athletic».

وخلال رئاسة إنفانتينو، اعتاد متابعو كرة القدم على سلسلة من القرارات المثيرة للجدل، في وقت واصل فيه رئيس «فيفا» تعزيز نفوذه داخل اللعبة، وسط معارضة محدودة من الاتحادات الوطنية التي استفادت من ارتفاع عائدات الاتحاد الدولي.

ورغم الانتقادات التي طالت أسعار التذاكر، نجحت البطولة في استقطاب جماهير كبيرة، كما أسهم تألق نجوم مثل ليونيل ميسي وكيليان مبابي وجود بيلينغهام وإيرلينغ هالاند في تحويل الأنظار إلى المنافسات داخل الملعب، فيما تجاوزت الولايات المتحدة وكندا والمكسيك التحديات التنظيمية، ونجحت منتخباتها في بلوغ دور الـ16، مما عزّز أجواء النجاح في الأسابيع الأولى للبطولة.

غير أن هذا المشهد تبدّل سريعاً عندما أعلن «فيفا» تعليق عقوبة بالوغون، قبل أن يتبيّن أن ترمب وعدداً من مساعديه، بينهم وزير التجارة هوارد لوتنيك ومدير فريق عمل البيت الأبيض للمونديال أندرو جولياني، تدخلوا مطالبين بإعادة النظر في القرار، وهو ما أعاد إلى الواجهة الاتهامات بوجود نفوذ سياسي في قرارات الاتحاد الدولي.

وأكد «فيفا» أن اتصال ترمب لم يؤثر في القرار، لكنها لم تقدم تفسيراً واضحاً لسبب إلغاء عقوبة اعتُبرت داخل أوساط اللعبة مستحقة، كما لم توضح ما إذا كان الحكم أو تقنية الفيديو قد ارتكبا خطأ في الواقعة، وهو ما زاد حدة الانتقادات.

وزاد ترمب الجدل عندما كشف بنفسه عن أنه تحدث مع إنفانتينو مطالباً بمراجعة القرار، قائلاً إنه رأى أن المخالفة لا تستوجب العقوبة، وإن غياب أحد أبرز لاعبي المنتخب الأميركي كان سيترك «وصمة كبيرة» على البطولة، مع تأكيده أنه لم يطلب من رئيس «فيفا» اتخاذ قرار بعينه.

وأثار ذلك غضباً واسعاً داخل أوروبا، حيث رأت اتحادات عدة أن القرار يمثّل سابقة خطيرة. ووصف مدرب بلجيكا رودي غارسيا الخطوة بأنها تمس «نزاهة وأخلاقيات» اللعبة، في حين أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن «فيفا» تجاوز «خطاً أحمر»، ووصفت اتحادات سويسرا والنرويج وألمانيا وإيطاليا القرار بأنه غير مبرر ويهدد مصداقية المنافسة، قبل أن يصدر اتحاد أميركا الجنوبية بياناً يدافع فيه عن الحكم البرازيلي رافائيل كلاوس، وهو الموقف الذي دعّمته «فيفا» لاحقاً عبر رئيس لجنة الحكام بييرلويجي كولينا.

وجلس إنفانتينو في المدرجات إلى جانب رئيسة الاتحاد البلجيكي باسكال فان دام وهو يدرك أن فوز الولايات المتحدة، مع إسهام حاسم من بالوغون، كان سيحول القضية إلى أزمة أكبر، وربما يفتح الباب أمام تصعيد قانوني أمام محكمة التحكيم الرياضية. إلا أن انتصار بلجيكا خفّف الضغوط مؤقتاً، بعدما حُسمت المباراة داخل الملعب.

ورغم انحسار الأزمة، يرى التقرير أن القضية تركت أثراً يصعب محوه من هذه النسخة، لأنها مست جوهر المنافسة داخل الملعب، وهو الجانب الذي يفترض أن يبقى بعيداً عن أي تدخل سياسي. كما كشفت حدود العلاقة الوثيقة التي بناها إنفانتينو مع ترمب، بعدما تحولت من مصدر نفوذ إلى عبء على صورة الاتحاد الدولي.

ولم تكن هذه الواقعة الوحيدة التي أثارت الجدل خلال البطولة؛ إذ شهد المونديال انتقادات بسبب قيود السفر والتأشيرات، بعدما مُنع الحكم عمر عبد القادر أرتان من دخول الولايات المتحدة. كما اشتكى قائد إيران مهدي طارمي من الظروف التي رافقت مشاركة منتخب بلاده، في حين تحدث حارس الرأس الأخضر فوزينيا عن عدم تمكن والدته من حضور المباريات بسبب مشكلات التأشيرة، وانتقد قائد السنغال كاليدو كوليبالي استمرار معاناة الجماهير الأفريقية من قيود السفر.

إنفانتينو يواصل تقديم كأس العالم بصفتها بطولة توحد العالم، وقد نجحت في ذلك خلال كثير من لحظاتها، إلا أن الأزمات السياسية التي أحاطت بها أظهرت في المقابل كيف يمكن لكرة القدم أن تتحول إلى ساحة جديدة للخلافات الدولية، تاركة وصمة جديدة على نسخة كان يأمل رئيس «فيفا» أن تُذكر فقط بما جرى داخل المستطيل الأخضر.

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الرياضة رياضة عالمية

فيتنام تفكك شبكتي مراهنات على كأس العالم بقيمة 133 مليون دولار

فيتنام تفكك شبكتي مراهنات على كأس العالم بقيمة 133 مليون دولار (رويترز)
فيتنام تفكك شبكتي مراهنات على كأس العالم بقيمة 133 مليون دولار (رويترز)
  • هانوي فيتنام: «الشرق الأوسط»
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  • هانوي فيتنام: «الشرق الأوسط»
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فيتنام تفكك شبكتي مراهنات على كأس العالم بقيمة 133 مليون دولار

فيتنام تفكك شبكتي مراهنات على كأس العالم بقيمة 133 مليون دولار (رويترز)
فيتنام تفكك شبكتي مراهنات على كأس العالم بقيمة 133 مليون دولار (رويترز)

أوقفت الشرطة الفيتنامية، الثلاثاء، 85 شخصاً على صلة بشبكتين للمراهنات غير القانونية وصفت عملياتهما بأنها «استثنائية من حيث الحجم»، بعدما بلغت قيمة تعاملاتهما المالية نحو 133 مليون دولار أميركي، وذلك في إطار حملة تشنها السلطات لمكافحة المقامرة غير المشروعة بالتزامن مع منافسات كأس العالم.

وتحظر فيتنام أنشطة المقامرة عبر الإنترنت، إلا أن شبكات المراهنات غير القانونية لا تزال تنشط وتدر أرباحاً كبيرة، ما يدفع السلطات إلى تنفيذ حملات أمنية دورية، لا سيما خلال البطولات الرياضية الدولية الكبرى.

وقالت شرطة مدينة هو تشي منه، في بيان، إن المداهمات التي نُفذت أواخر يونيو (حزيران) استهدفت شبكتين تعملان على «نطاق واسع للغاية»، وتتميزان بـ«هيكل تنظيمي هرمي ومستوى عال من السيطرة والانضباط».

وأضاف البيان أن الشبكتين سجلتا، منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، معاملات مالية غير قانونية تُقدَّر قيمتها بنحو 133 مليون دولار.

وأقرّ قادة الشبكتين، بحسب الشرطة، بأنهم حصلوا على «حسابات مراهنات رئيسية من أفراد في كمبوديا»، قبل تقسيمها إلى عدد كبير من حسابات الوكلاء والأعضاء وتوزيعها على المقامرين عبر الإنترنت.

وكانت وزارة الأمن العام الفيتنامية قد أعلنت، الأسبوع الماضي، أن الشرطة فككت 73 شبكة للمقامرة في مختلف أنحاء البلاد، وأوقفت 346 مشتبهاً بهم على خلفية تورطهم في أنشطة المقامرة غير القانونية والمراهنات على مباريات كرة القدم، خلال الأيام العشرين الأولى من بطولة كأس العالم.

ونقل البيان عن العقيد بوي توان آنه، من وزارة الأمن العام، قوله إن «إجمالي الأموال المتداولة في هذه القضايا بلغ آلاف المليارات من الدونغ، أي ما يعادل مئات ملايين الدولارات».

وتستضيف كل من كندا والمكسيك والولايات المتحدة مباريات كأس العالم لهذا العام، على أن تُقام المباراة النهائية في 19 يوليو (تموز).

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الرياضة رياضة عالمية

كورتوا يسخر من «تدخل ترمب» لإنقاذ أميركا

تيبو كورتوا (أ.ب)
تيبو كورتوا (أ.ب)
  • دالاس: «الشرق الأوسط»
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  • دالاس: «الشرق الأوسط»
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كورتوا يسخر من «تدخل ترمب» لإنقاذ أميركا

تيبو كورتوا (أ.ب)
تيبو كورتوا (أ.ب)

أعرب حارس المرمى البلجيكي تيبو كورتوا عن ارتياحه الشديد عقب الفوز العريض لمنتخب بلاده على نظيره الأميركي 4 - 1، فجر الثلاثاء، في دور الـ16 لمونديال 2026، موجهاً في الوقت نفسه انتقادات ساخرة بشأن الجدل الدائر حول إلغاء عقوبة إيقاف المهاجم فولارين بالوغون.

وضمنت بلجيكا التأهل لمواجهة إسبانيا في دور الثمانية لكأس العالم بعدما قهرت أصحاب الأرض، وقدمت عرضاً استثنائياً لم تترك فيه أي فرصة للمنتخب الأميركي أمام جماهيره الغفيرة.

وقال كورتوا بعد المباراة: «لقد جعلنا الأميركيين يدفعون ثمن عدم الاحترام الذي أظهروه تجاهنا في الأيام القليلة الماضية».

ونقلت إذاعة «راديو مونت كارلو» الفرنسية عن كورتوا قوله: «كانوا يخبروننا بأننا لم نعد نفس الفريق السابق وأنهم سيهزموننا بسهولة، نعم كانت مواجهتا مصر وإيران صعبة، لكنهما مباراتان مختلفتان تماماً، ولا يمكن مقارنتهما بهذه المواجهة، واليوم أثبتنا أننا فريق جيد للغاية».

وشهدت الساعات التي سبقت المباراة حالة من الجدل بسبب مشاركة بالوغون، الذي تم إيقافه في البداية بسبب بطاقة حمراء في دور الـ32، قبل أن يتدخل لاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لتعليق العقوبة مؤقتاً إثر اتصال من الرئيس الأميركي دونالد ترمب برئيس «فيفا» جياني إنفانتينو.

وعلق حارس مرمى ريال مدريد على هذه القضية ساخراً بالقول: «لقد قرأت كل هذا وجعلني أبتسم».

وأوضح كورتوا: «أفهم أنهم يريدون زيادة الحماس والزخم حول الولايات المتحدة، لكنني اليوم كنت أكثر ثقة بتحقيق الفوز مقارنة بمباراتنا ضد السنغال، وهو منتخب أفضل من الفريق الأميركي، والوصول إلى دور الثمانية كان هدفنا وما سيأتي بعد ذلك سيكون مكافأة إضافية».

وتكتسي المواجهة المقبلة لكورتوا أمام إسبانيا طابعاً خاصاً، حيث علق بالقول: «إسبانيا هي موطني الثاني، لكن سيتعين على طفلي الصغير دعم بلجيكا على أي حال، وإلا فلن يتمكن من العودة إلى المنزل».

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الرياضة رياضة عالمية

«فيفا» وكولينا يدافعان عن الحكم البرازيلي كلاوس بعد وصف ترمب له بـ«المشبوه»

كولينا (رويترز)
كولينا (رويترز)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
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  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
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«فيفا» وكولينا يدافعان عن الحكم البرازيلي كلاوس بعد وصف ترمب له بـ«المشبوه»

كولينا (رويترز)
كولينا (رويترز)

أشاد رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الإيطالي بييرلويجي كولينا، بالحكم البرازيلي رافاييل كلاوس، الذي وصفه الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأنه «مشبوه».

وكان ترمب انتقد كلاوس، يوم الاثنين، بعدما أشهر البطاقة الحمراء في وجه مهاجم المنتخب الأميركي فولارين بالوغون عقب العودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (فار)، خلال مباراة الولايات المتحدة أمام البوسنة والهرسك في دور الـ32 الأسبوع الماضي.

وأثير جدل واسع بعدما قرر «فيفا» يوم الأحد تعليق تنفيذ عقوبة الإيقاف الناتجة عن البطاقة الحمراء، ما سمح لبالوغون بالمشاركة في مواجهة بلجيكا بدور الـ16، التي خسرها المنتخب الأميركي 1 - 4 مساء الاثنين في سياتل.

وأصدر «فيفا» بياناً أشاد فيه بكلاوس، واصفاً إياه بأنه «أحد أبرز الحكام المحترفين في العالم، وعضو محل تقدير في فريق الحكام (تيم وان) ببطولة كأس العالم».

وأضاف البيان: «طوال مسيرته، أظهر باستمرار أعلى معايير الاحترافية والنزاهة».

وقال كولينا: «رافاييل كلاوس يدير مباريات كأس العالم للمرة الثانية، بعدما كان ضمن طاقم الحكام في مونديال قطر 2022، إنه حكم صاحب خبرة، ويحظى باحترام كبير، ونواصل منح ثقتنا الكاملة له بصفته أحد حكام المباريات الموثوق بهم».

وقد يصبح كلاوس أيضاً من المرشحين لإدارة المباراة النهائية، بعدما ودع منتخب بلاده البرازيل البطولة من دور الـ16، وهو ما يزيل أحد أبرز العوائق أمام إسناد النهائي إليه.

ومن جانبه، أشاد جياني إنفانتينو رئيس «فيفا»، الذي تلقى اتصالاً شخصياً من ترمب لمطالبة الاتحاد الدولي بـ«مراجعة» البطاقة الحمراء التي حصل عليها بالوغون، بالحكام المشاركين في البطولة، دون أن يذكر كلاوس بالاسم.

وكتب إنفانتينو عبر حسابه على «إنستغرام» :«حققت بطولة كأس العالم 2026 نجاحاً كبيراً، وكان أحد أهم أسباب ذلك مجموعتنا الرائعة من حكام المباريات - فريق الحكام (تيم وان)».

وأضاف: «يقود مباريات البطولة أفضل الحكام في العالم، الذين تم اختيارهم عبر عملية دقيقة أخذت في الاعتبار مهاراتهم، وثبات مستواهم، وجودة أدائهم على مدى فترة طويلة».

وأكد: «أكرر مجدداً أنه يجب احترام الحكام واحترام القواعد التي تحكم لعبتنا. الأمر بسيط للغاية ولا يمكن المبالغة في أهميته: من دون الحكام، لا توجد كرة قدم».

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