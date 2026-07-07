ترمب يصل إلى أنقرة للمشاركة في قمة «الناتو»

وصل الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى أنقرة، الثلاثاء، للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي.

ومن المقرّر أن يجري ترمب محادثات مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان في القصر الرئاسي، قبل الانضمام إلى مأدبة عشاء رسمية لقادة الحلف، عشية الجلسة الرئيسية للقمة الأربعاء، فق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ومن المتوقع أن يتوجه ترمب أولاً إلى المجمع الرئاسي للرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الحليف المقرب لترمب الذي يستضيف قمة الحلف هذا العام.

وقبل هبوط الطائرة الرئاسية الأميركية في أنقرة، عقد «الناتو» منتدى دفاعياً سلط الضوء على مشاريع عسكرية بمليارات الدولارات، بهدف أن يظهر لترمب أن الدول الحلفاء الأوروبية تستثمر المزيد من أموالها في الدفاع، وفقاً لما ذكرته وكالة «أسوشييتد برس».