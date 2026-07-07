روزنير يتولى تدريب نادي باريس إف سي

أعلن باريس إف سي، المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، اليوم (الثلاثاء)، تعيين ليام روزنير مدرب تشيلسي السابق، مدرباً جديداً للفريق حتى يونيو (حزيران) 2028.

وسيخلف المدرب الإنجليزي (41 عاماً)، الفرنسي أنطوان كومبواريه، الذي قاد الفريق لاحتلال المركز الـ11 في الدوري الموسم الماضي.

وقال ماركو نيبه، المدير الرياضي، في بيان: «يجمع ليام روزنير الصفات كافة التي كنا نبحث عنها. إنه مدرب عصري ويشتهر بقدرته على مساعدة اللاعبين والفريق على التقدم. بالإضافة إلى مهاراته الخططية، جذبتنا بشكل خاص صفاته الإدارية وقدرته على توحيد المجموعة حول رؤية واضحة».

وسيعود روزنير لكرة القدم الفرنسية بعد رحيله عن ستراسبورغ، الذي قاده بين عامي 2024 و2026 قبل أن يتولى تدريب تشيلسي في يناير (كانون الثاني) الماضي عقب رحيل إنزو ماريسكا.

لكن فترة عمله في ملعب ستامفورد بريدغ لم تدم طويلاً، إذ فسخ النادي عقده بعد أقل من أربعة أشهر رغم أن عقده كان يمتد حتى 2032.

وقال باريس إن روزنير سيبدأ عمله يوم الخميس المقبل.