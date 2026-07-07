سكالوني: لا نشعر بالضغط كوننا من أبرز المرشحين للفوز بكأس العالم

رفض ليونيل سكالوني، المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني لكرة القدم، فكرة أن يكون فريقه يشعر بضغط كونه من ضمن أبرز الفرق المرشحة للفوز ببطولة كأس العالم.

وقال سكالوني، في مؤتمر صحافي، أمس الاثنين: «هذا الفريق يلعب بصفته مرشحاً لعدة سنوات ودائماً ما لعب بشكل جيد. ولكن عندما لا تسير الأمور في مصلحتك، فإنك تقاتل بعزيمة وإصرار... وهذا ما يمتلكه هذا الفريق».

وأضاف: «يمكنك أن تلعب بشكل أفضل، ولكن إذا لم يحدث ذلك، وإذا لم تتمكن من ذلك، ستخرج».

ويلتقي المنتخب الأرجنتيني، حامل اللقب، مع المنتخب المصري في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء في دور الـ16، ولكن المنتخب الأرجنتيني تأهل بشق الأنفس بعد الفوز على منتخب الرأس الأخضر بعد الوقت الإضافي.

وقال سكالوني: «اللاعبون يشعرون بآثار العدد الكبير من المباريات التي خاضوها هذا العام، لكن مستوى الأرجنتين مقبول. نحن راضون. هناك بعض الأمور التي تحتاج إلى تصحيح، لكن الأمور تكون أفضل حين تفوز».

وقال المدير الفني إن ميسي جاهز ومستعد لبدء المباراة، وقال سكالوني: «هو بخير، رغم أنه لعب 120 دقيقة (أمام الرأس الأخضر) بعمر 39 عاماً سيلعب مجدداً».

وسجل ميسي سبعة أهداف في البطولة حتى الآن، وهو عدد الأهداف نفسه للفرنسي كيليان مبابي والنرويجي إيرلينغ هالاند.