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الرياضة رياضة عالمية

إنفانتينو يواجه مطالبات بالاستقالة من رئاسة «فيفا»

إنفانتينو يواجه انتقادات غير مسبوقة (رويترز)
إنفانتينو يواجه انتقادات غير مسبوقة (رويترز)
  • أتلانتا: «الشرق الأوسط»
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  • أتلانتا: «الشرق الأوسط»
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إنفانتينو يواجه مطالبات بالاستقالة من رئاسة «فيفا»

إنفانتينو يواجه انتقادات غير مسبوقة (رويترز)
إنفانتينو يواجه انتقادات غير مسبوقة (رويترز)

قاد يورغن كلوب موجة غضب واسعة ضد جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، بعدما ألغى «فيفا» إيقاف المهاجم الأميركي فولارين بالوغون في كأس العالم، عقب تدخل من الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وبحسب صحيفة «التلغراف» البريطانية، فإن الأزمة انفجرت بعدما اعترف ترمب بأنه تواصل مع إنفانتينو، وطلب مراجعة طرد بالوغون، الذي كان قد حصل على بطاقة حمراء في مباراة الولايات المتحدة أمام البوسنة والهرسك.

وبموجب القرار الجديد، سُمح للاعب بالمشاركة أمام بلجيكا في دور الـ16، رغم أن لوائح كأس العالم لا تتيح عادة الاستئناف على البطاقة الحمراء. الاتحاد البلجيكي أبلغ الاتحاد الأميركي قبل المباراة بأنه يعترض على أهلية بالوغون للمشاركة إذا وُضع اسمه في ورقة المباراة، مؤكداً أنه سيبقي «كل الإجراءات اللاحقة مفتوحة»، بما يعني احتمال اللجوء إلى مسار قانوني.

وقال ترمب في مؤتمر صحافي داخل المكتب البيضاوي إنه طلب فقط «مراجعة» حالة الطرد، لأنه لا يرى أن اللقطة كانت تستحق مخالفة. وأضاف: «أنا من جعلهم يفعلون ذلك»، قبل أن يقول إنه لم يأمر «فيفا» بإلغاء العقوبة. كلوب، مدرب ليفربول السابق، كان من أبرز المنتقدين، وقال: «هذه رياضتنا نحن، وليست رياضتهم. إذا كان دونالد ترمب وجياني إنفانتينو قد رتبا الأمر بينهما فعلاً، فهذا جنون، لأنه يضع كل شيء موضع شك».

الهجوم لم يقتصر على كلوب. الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، والاتحادان الألماني والبلجيكي، شنوا انتقادات غير مسبوقة على إنفانتينو الذي يواجه منذ فترة اتهامات بالتقرب الشديد من ترمب. كما دعا سياسيون بريطانيون ورموز رياضية إلى استقالة إنفانتينو.

ديفيد بيرنستين، الرئيس السابق للاتحاد الإنجليزي، وصف ما حدث بأنه «خاطئ تماماً ومروع»، وقال إن الأزمة تضرب إحدى أجمل خصائص كرة القدم: تطبيق القوانين نفسها على الجميع في كل أنحاء العالم. واستخدم «فيفا» مادة غير معروفة كثيراً في لائحته الانضباطية لتعليق عقوبة البطاقة الحمراء لمدة عام.

لكن هذا القرار فتح الباب أمام فوضى قانونية، إذ بدأ الاتحاد الإنجليزي يدرس إمكانية الطعن في إيقاف جاريل كوانساه بعد طرده أمام المكسيك، كما تحاول فرنسا إلغاء البطاقة الصفراء التي حصل عليها مايكل أوليسي أمام باراغواي. وبحسب مصادر قريبة من المحادثات، ناقش ترمب القضية ثلاث مرات مع إنفانتينو. ورغم ذلك، يؤكد رئيس «فيفا» أن القرار اتخذته الهيئات القضائية المستقلة داخل الاتحاد الدولي، وأنه لا علاقة له بمحادثته مع الرئيس الأميركي.

ترمب، من جانبه، واصل الدفاع عن التدخل، وقال إن قرار «فيفا» كان «رائعاً جداً»، مضيفاً أنه شاهد اللقطة، ولا يرى أنها مخالفة. كما هاجم الحكم، وقال إن ماضيه «مثير للريبة»، معتبراً أن بالوغون من أفضل لاعبي المنتخب الأميركي.

واعترف ترمب أيضاً بأنه لم يكن يعرف معنى البطاقة الحمراء قبل أن تُشرح له، وقال: «عندما عرفت، قلت: هل تمزحون؟». ثم برر اتصاله بإنفانتينو بقوله: «كيف ستشعرون لو أخرجنا ميسي، أو رونالدو، أو هاري كين؟ يجب أن يلعب كل منتخب بأفضل لاعبيه، وبعد ذلك من يفوز أو يخسر يكون الأمر عادلاً». الاتحاد الأوروبي وصف القرار بأنه تجاوز «خطاً أحمر»، بينما طالب سياسيون بريطانيون برحيل إنفانتينو. إد ديفي، زعيم حزب «الديمقراطيين الأحرار»، قال: «يجب أن يرحل إنفانتينو. كأس العالم ملك للجماهير، وليس لأشخاص مثل ترمب».

أما تيم فارون فقال إن تعليق عقوبة بالوغون «فساد صريح»، مضيفاً بسخرية أن على رئيس الوزراء البريطاني الاتصال للمطالبة بإلغاء بطاقة كوانساه. وزير الرياضة البريطاني السابق غيري ساتكليف قال إن ما حدث «وضع مروع» أفسد نزاهة اللعبة، مطالباً باستقالة إنفانتينو فوراً، وفتح تحقيق عاجل داخل «فيفا»، كما دعا الولايات المتحدة إلى عدم إشراك بالوغون «من أجل مصلحة اللعبة».

لكن «فيفا» رفض الاستئناف البلجيكي، واعتبر أن الاتحاد البلجيكي ليس طرفاً في القضية، ولا يملك الصفة القانونية للطعن في القرار. ومع ذلك، أكد الاتحاد البلجيكي أنه قد يتخذ خطوات لاحقة، من بينها اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي في سويسرا. مدرب بلجيكا رودي غارسيا سخر من القرار قائلاً إنه ظن أن اليوم هو «كذبة أبريل». كما دخل سيب بلاتر، الرئيس السابق لـ«فيفا»، على خط الانتقادات، وكتب أن تدخل رئيس أميركي لدى رئيس «فيفا»، ثم السماح للاعب بالمشاركة قبل مباراة إقصائية يطرح سؤالاً لا مفر منه: «إلى أين يذهب (فيفا)؟».

حتى الآن، لا يوجد مرشح واضح لمنافسة إنفانتينو في انتخابات «فيفا» المقبلة، لكن الأصوات المطالبة بإيقافه أو استقالته بدأت تتزايد. الأزمة اتسعت أيضاً بعد تقارير أميركية قالت إن ترمب ووزير التجارة الأميركي هاورد لوتنيك وأندرو جولياني، رئيس فريق البيت الأبيض الخاص بكأس العالم، شكلوا فريقاً قانونياً خارجياً للطعن في البطاقة الحمراء، مستندين إلى أن استخدام الإعادة البطيئة في اتخاذ القرار خالف لوائح «فيفا». وفي الختام، وصف جيمي كاراغر، مدافع إنجلترا السابق، ما حدث بأنه «لا يصدق»، بينما قال غاري نيفيل: «لم أرَ شيئاً كهذا في حياتي».

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بعد رحيل مارتينيز... خورخي خيسوس يستعد لقيادة البرتغال

خورخي خيسوس (رويترز)
خورخي خيسوس (رويترز)
  • لشبونة : «الشرق الأوسط»
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  • لشبونة : «الشرق الأوسط»
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بعد رحيل مارتينيز... خورخي خيسوس يستعد لقيادة البرتغال

خورخي خيسوس (رويترز)
خورخي خيسوس (رويترز)

أكد الإسباني روبرتو مارتينيز، خلال المؤتمر الصحافي الذي أعقب خروج البرتغال من دور الـ16 لكأس العالم 2026 أمام إسبانيا، انتهاء مهمته مديراً فنياً للمنتخب البرتغالي، معلناً أن عقده الذي ينتهي مع نهاية البطولة لن يُجدد.

وقال مارتينيز: «إنها نهاية هذه المرحلة. من الطبيعي أن يختار الرئيس مدرباً جديداً للمنتخب، وأشكر الجميع على الدعم الذي تلقيته طوال الفترة الماضية».

وتولى مارتينيز تدريب البرتغال في يناير (كانون الثاني) 2023 خلفاً لفرناندو سانتوس، الذي رحل بعد مونديال قطر 2022، وقاد المنتخب لمدة ثلاثة أعوام ونصف العام قبل أن تنتهي رحلته بالخسارة أمام إسبانيا.

وبحسب صحيفة «أبولا» البرتغالية، فإن خورخي خيسوس سيكون المدرب الجديد للمنتخب البرتغالي، بعدما اختاره رئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم بيدرو بروينسا لقيادة المرحلة المقبلة، التي تشمل الاستعداد لبطولة أوروبا 2028 وكأس العالم 2030، التي تستضيفها البرتغال بالشراكة مع إسبانيا والمغرب.

وأضافت الصحيفة أن خيسوس، البالغ من العمر 71 عاماً، متاح حالياً بعد رحيله عن النصر في نهاية الموسم الماضي، ومن المنتظر أن يعقد اجتماعاً مع بروينسا فور عودة بعثة المنتخب إلى البرتغال، من أجل توقيع العقد وإعلان تعيينه رسمياً مديراً فنياً للمنتخب.

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كأس العالم كريستيانو رونالدو كرة القدم رياضة البرتغال
الرياضة رياضة عالمية

شكوك بشأن مشاركة مانزامبي مع سويسرا أمام كولومبيا

يوهان مانزامبي (رويترز)
يوهان مانزامبي (رويترز)
  • مكسيكو سيتي: «الشرق الأوسط»
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  • مكسيكو سيتي: «الشرق الأوسط»
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شكوك بشأن مشاركة مانزامبي مع سويسرا أمام كولومبيا

يوهان مانزامبي (رويترز)
يوهان مانزامبي (رويترز)

تحوم الشكوك بشأن مشاركة يوهان مانزامبي، لاعب المنتخب السويسري لكرة القدم، في مباراة بلاده أمام كولومبيا المقررة إقامتها في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء بدور الـ16 من بطولة كأس العالم.

وقبل يوم من المباراة، اضطر لاعب خط الوسط إلى إنهاء حصة التدريب مبكراً، كما لم يشارك كل من غابرييل سو وروبن فارغاس إلا في نهاية الحصة التدريبية. وقال المدرب مراد ياكين: «بالطبع، ستكون ضربة موجعة إذا لم يتمكن اللاعبون الذين توقفوا عن التدريب من الوجود هناك». وأضاف: «بالطبع، من المحبط للغاية أنهم اضطروا إلى عدم إكمال المران قبل يوم من المباراة»، مشيراً إلى أنها ستكون خسارة كبيرة إذا لم يتمكن اللاعبون الثلاثة من المشاركة في المباراة.

وعن مانزامبي، قال ياكين: «أداؤه متميز. إنه لاعب جماعي، ولاعب كرة قدم متكامل». وأشار إلى أن الجهاز الطبي سيفعل كل ما في وسعه لضمان أن يتمكن اللاعب من المشاركة أمام كولومبيا. وأكد ياكين: «يجب أن يكونوا جاهزين بنسبة مائة في المائة».

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كأس العالم كرة القدم رياضة المكسيك
الرياضة رياضة عالمية

رونالدو: لن أشارك في النسخة المقبلة للمونديال وأرحل بضمير مرتاح

كريستيانو رونالدو (أ.ف.ب)
كريستيانو رونالدو (أ.ف.ب)
  • دالاس الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
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  • دالاس الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
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رونالدو: لن أشارك في النسخة المقبلة للمونديال وأرحل بضمير مرتاح

كريستيانو رونالدو (أ.ف.ب)
كريستيانو رونالدو (أ.ف.ب)

أعلن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أنه لن يعود للمشاركة في نسخة سابعة من نهائيات كأس العالم، وذلك في أعقاب خروج منتخب بلاده من دور الـ16 لمونديال 2026 على يد إسبانيا.

وأكد رونالدو خوض مباراته الأخيرة في كأس العالم بعد إقصاء البرتغال على يد إسبانيا في دالاس. وأضاف في تصريحات لشبكة «سبورت تي في» بعد المباراة: «أنا بخير، وحزين لمغادرة كأس العالم بهذه الطريقة. ولكن، كما قلت بالأمس في المؤتمر الصحافي، لقد قدمت أفضل ما لدي وأرحل بضمير مرتاح».

وأوضح قائد المنتخب البرتغالي في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا): «هذه هي حياة لاعب كرة القدم. في بعض الأحيان نفوز وفي أحيان أخرى نخسر، وعلينا المضي قدماً. الحقيقة هي أنها كانت بطولتي الأخيرة في كأس العالم، والآن سأقضي بعض الوقت مع عائلتي حتى لا أتخذ قرارات في لحظة انفعال».

وتابع النجم البرتغالي: «سأستيقظ غداً بضمير مرتاح. لقد حققت ثلاثة ألقاب للبرتغال، وهي لقب بطولة أمم أوروبا ولقبان في دوري الأمم الأوروبية. وقبل كريستيانو رونالدو، لم تكن البرتغال قد فازت بأي ألقاب على لإطلاق. لذلك، أرحل بضمير مرتاح بعد أن قدمت كل ما لدي. غداً سيكون يوماً جديداً، والحياة تستمر».

وشارك اللاعب البالغ من العمر 41 عاماً لأول مرة في مونديال ألمانيا 2006، وسجل هدفه الأول في البطولة أمام إيران، وساعد منتخب بلاده على الوصول إلى المربع الذهبي لأول مرة منذ 40 عاماً. واستمر بعد ذلك في اللعب والتسجيل في مونديال جنوب أفريقيا 2010، والبرازيل 2014، وروسيا 2018، وقطر 2022.

ودخل المهاجم البرتغالي التاريخ في المباراة الثانية لبلاده في كأس العالم 2026 عندما أصبح أول لاعب يسجل في 6 نسخ مختلفة من كأس العالم، بهدفه في شباك أوزبكستان، كما خاض رونالدو 27 مباراة في كأس العالم، مما يضعه في المركز الثاني في قائمة أكثر اللاعبين مشاركة عبر التاريخ، مسجلاً 11 هدفاً خلال مسيرته في المونديال.

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