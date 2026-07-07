مارتينيز يرحل عن تدريب البرتغال... ويشكر رونالدو

قال روبرتو مارتينيز، مدرب البرتغال، إنه سيترك منصبه بعد خسارة المنتخب صفر - 1 أمام إسبانيا، الاثنين، في دور الـ16 من كأس العالم لكرة القدم، واصفاً هذه الهزيمة بأنها «نهاية حقبة للفريق».

قال مارتينيز إنَّ عقده انتهى الاثنين، وإن قيادة كرة القدم البرتغالية لديها الآن الفرصة لتعيين مدرب جديد.

وأضاف مارتينيز في مؤتمر صحافي بعد المباراة: «جئت إلى البرتغال للفوز بكأس العالم، وأعتقد أنَّه دون الفوز بها، لا جدوى من الاستمرار. أمام مجلس الإدارة (في الاتحاد) والرئيس الآن فرصة اختيار المدرب الجديد... ينتهي عقدي اليوم. وليس هناك كثير لأقوله».

وقال مارتينيز إنه لم يتم اتخاذ أي قرار نهائي قبل البطولة، لكنه أكد أنَّ الهزيمة أمام إسبانيا شكَّلت آخر مباراة له مدرباً للمنتخب. وأضاف: «نعم، إنها مباراتي الأخيرة مع المنتخب. أنا فخور للغاية... لقد شعرت بالترحيب كأي مواطن برتغالي، بطريقة دافئة للغاية. كان ذلك أمراً ممتعاً ومصدراً للفخر، ومسؤولية».

ومن المتوقع أن ينهي خروج البرتغال مسيرة كريستيانو رونالدو الدولية الطويلة، لكن مارتينيز تجنَّب الخوض أكثر في مستقبل اللاعب البالغ من العمر 41 عاماً، وودَّع قائده بكلمات مؤثرة.

وقال مارتينيز: «كلمة شكر، لأنَّه كان قائداً مثالياً. ليس فقط من حيث الأهداف - فالإحصاءات تتحدَّث عن نفسها - ولكن أيضاً من حيث التمريرات الحاسمة». وأضاف: «من خلال التزامه اليومي، والطريقة التي يعيش بها ويتنفس كرة القدم، هو مثال يحتذى به، وشخص يجب أن نحتفي به». وقال مارتينيز إن البرتغال صمدت أمام أحد المرشحين للفوز بالبطولة، لكنها خسرت بفارق ضئيل. وأضاف: «أظهرنا شجاعة في الدفاع، وكنا حازمين، ودافعنا بشكل جيد للغاية. لكن في دور الـ16 من كأس العالم، التفاصيل الصغيرة هي التي تحدث الفارق».