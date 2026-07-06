رودري: لن نكتفي بإقصاء البرتغال من المونديال

رفع رودري نجم وقائد منتخب إسبانيا راية التحدي بعد التأهل لدور الـ8 في كأس العالم لكرة القدم بالفوز 1 - صفر على البرتغال، مساء الاثنين.

قال رودري بعد تسلمه جائزة «رجل المباراة»: «كنا نعلم أنَّ منتخب البرتغال سيعتمد على التكتل الدفاعي، وكانت المباراة متكافئةً بين الفريقين على مستوى الاستحواذ».

وأضاف لاعب وسط مانشستر سيتي الإنجليزي: «أعتقد أننا قدَّمنا مباراةً جيدةً، ونجحنا في استغلال فرصتنا وحسمنا المباراة».

وشدَّد في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا): «لكن لا يمكننا الاكتفاء بهذا الفوز. ونحن سعداء للغاية بالتأهل».

وينتظر منتخب إسبانيا بطل أوروبا والفائز بكأس العالم مرة واحدة في 2010 مواجهة إما بلجيكا أو الولايات المتحدة في دور الـ8.