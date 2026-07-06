تشواميني «المصاب» يغيب عن تمارين فرنسا

سيواصل لاعب الوسط الفرنسي أوريليان تشواميني، المصاب في فخذه والغائب عن مباراة ثُمن نهائي مونديال 2026 أمام باراغواي، «عمله الفردي» يومَي الاثنين والثلاثاء، بحسب ما أفاد مساعد المدرب، غي ستيفان.

وقال ستيفان، إن تشواميني: «سيواصل عمله الفردي. سنرى يومياً كيف تتطوَّر إصابته، سواء تحسَّنت أم لا. صحيح أننا نواجه بعض ضيق الوقت. المباراة يوم الخميس. سيواصل عمله الفردي الثلاثاء أيضاً»، ملمحاً إلى أنَّ لاعب ريال مدريد قد يغيب كذلك عن رُبع النهائي أمام المغرب الخميس في فوكسبورو، قرب بوسطن.

وكان لاعب الوسط، البالغ 26 عاماً، قد شعر بانزعاج في الفخذ خلال انطلاقة في الحصة التدريبية الأخيرة للمنتخب الفرنسي يوم الجمعة، عشية مواجهة باراغواي في ثُمن النهائي (1-0).

وأظهرت الفحوص التي خضع لها لاحقاً وجود «مشكلة عضلية على مستوى العضلة المقرّبة»، كما أوضح ستيفان يوم السبت.

وفي حال تأكد غيابه مجدداً أمام المغرب، فمن المتوقع أن يعوضه مانو كونيه، الذي شارك بدلاً منه أمام باراغواي، إلى جانب أدريان رابيو.

ومن بين المصابين الآخرين في صفوف المنتخب الفرنسي، سيعود المهاجم ماركوس تورام، الذي يعاني من إصابة في ربلة الساق منذ 25 يونيو (حزيران)، وغاب عن المباراتين الأخيرتين أمام السويد وباراغواي، إلى التدريبات بشكل طبيعي «بعد ظهر الاثنين»، بحسب ما أعلن مساعد ديدييه ديشان.

أما ويليام صاليبا، الذي يعاني من آلام في الظهر منذ أشهر عدة، واضطر الجهاز الفني إلى إراحته أمام النرويج «فهو بحالة جيدة، لكن يجب توخي الحذر حتى النهاية. ستتم إراحته مجدداً في بعض الحصص التدريبية، لكن لا توجد مشكلة فورية على ما يبدو»، وفق ما أضاف ستيفان.