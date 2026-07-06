«دورة ويمبلدون»: الأميركي فريتز يتأهل لربع النهائي بانتصار كاسح

حقق الأميركي تايلور فريتز فوزاً كاسحاً على الكازاخي ألكسندر بوبليك، ليتأهل لدور الثمانية في منافسات فردي الرجال ببطولة ويمبلدون، الاثنين.

حسم فريتز المواجهة لصالحه بالفوز بثلاث مجموعات بنتيجة 7 - 6 (7 - 1) و6 - 4 و6 - 4، ليتأهل لدور الثمانية في ويمبلدون للمرة الثالثة على التوالي والرابعة في مسيرته.

وأصبح النجم الأميركي ثالث لاعب يتأهل لدور الثمانية في النسخ الثلاث الأخيرة ببطولة ويمبلدون المقامة على الملاعب العشبية بعد الإيطالي يانيك سينر المصنف الأول عالمياً، والنجم الصربي المخضرم نوفاك ديوكوفيتش.

وواصل تايلور فريتز نتائجه المميزة على الملاعب العشبية في آخر موسمين محققاً 24 فوزاً مقابل 4 هزائم.

وفي الموسم الحالي 2026، حقق تايلور فريتز 11 فوزاً مقابل خسارتين فقط على الملاعب العشبية، وكانت الخسارتان في نهائي بطولتي شتوتغارت وهاله.

واحتفل المصنف السادس في بطولة ويمبلدون أيضاً بهذا الفوز الكاسح بتأهله لدور الثمانية في البطولات الأربع الكبرى (غراند سلام) للمرة السابعة.

وينتظر فريتز في دور الثمانية مواجهة الفائز من مباراة التشيكي ييري ليتشكا ضد الألماني ألكسندر زفيريف المنتشي بتتويجه مؤخراً بلقب بطولة فرنسا المفتوحة «رولان غاروس».