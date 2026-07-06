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«دورة ويمبلدون»: الأميركي فريتز يتأهل لربع النهائي بانتصار كاسح

الأميركي تايلور فريتز لربع نهائي ويمبلدون (أ.ب)
الأميركي تايلور فريتز لربع نهائي ويمبلدون (أ.ب)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
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  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

«دورة ويمبلدون»: الأميركي فريتز يتأهل لربع النهائي بانتصار كاسح

الأميركي تايلور فريتز لربع نهائي ويمبلدون (أ.ب)
الأميركي تايلور فريتز لربع نهائي ويمبلدون (أ.ب)

حقق الأميركي تايلور فريتز فوزاً كاسحاً على الكازاخي ألكسندر بوبليك، ليتأهل لدور الثمانية في منافسات فردي الرجال ببطولة ويمبلدون، الاثنين.

حسم فريتز المواجهة لصالحه بالفوز بثلاث مجموعات بنتيجة 7 - 6 (7 - 1) و6 - 4 و6 - 4، ليتأهل لدور الثمانية في ويمبلدون للمرة الثالثة على التوالي والرابعة في مسيرته.

وأصبح النجم الأميركي ثالث لاعب يتأهل لدور الثمانية في النسخ الثلاث الأخيرة ببطولة ويمبلدون المقامة على الملاعب العشبية بعد الإيطالي يانيك سينر المصنف الأول عالمياً، والنجم الصربي المخضرم نوفاك ديوكوفيتش.

وواصل تايلور فريتز نتائجه المميزة على الملاعب العشبية في آخر موسمين محققاً 24 فوزاً مقابل 4 هزائم.

وفي الموسم الحالي 2026، حقق تايلور فريتز 11 فوزاً مقابل خسارتين فقط على الملاعب العشبية، وكانت الخسارتان في نهائي بطولتي شتوتغارت وهاله.

واحتفل المصنف السادس في بطولة ويمبلدون أيضاً بهذا الفوز الكاسح بتأهله لدور الثمانية في البطولات الأربع الكبرى (غراند سلام) للمرة السابعة.

وينتظر فريتز في دور الثمانية مواجهة الفائز من مباراة التشيكي ييري ليتشكا ضد الألماني ألكسندر زفيريف المنتشي بتتويجه مؤخراً بلقب بطولة فرنسا المفتوحة «رولان غاروس».

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رونالدو: لن أتخذ قرارات متسرعة بشأن اعتزالي اللعب دولياً

البرتغالي كريستيانو رونالدو باكياً بعد توديع المونديال (رويترز)
البرتغالي كريستيانو رونالدو باكياً بعد توديع المونديال (رويترز)
  • أرلينغتون الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
TT
  • أرلينغتون الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
TT

رونالدو: لن أتخذ قرارات متسرعة بشأن اعتزالي اللعب دولياً

البرتغالي كريستيانو رونالدو باكياً بعد توديع المونديال (رويترز)
البرتغالي كريستيانو رونالدو باكياً بعد توديع المونديال (رويترز)

رفض البرتغالي كريستيانو رونالدو، مجدَّداً، أي إعلان نهائي بشأن اعتزاله الدولي، قائلاً أمام الصحافيين: «سيكون لدي الوقت للتفكير فيما تبقى (...) وعدم اتخاذ قرارات متسرعة»، بعد الخروج من ثُمن نهائي مونديال 2026 لكرة القدم.

وخاض أفضل لاعب في العالم 5 مرات، والبالغ 41 عاماً، موندياله السادس والأخير.

وقال رونالدو: «كانت هذه آخر مشاركة لي في كأس العالم، لكن سيكون لدي الوقت للتفكير فيما تبقى وللبقاء مع عائلتي، وعدم اتخاذ قرارات متسرعة، ومواصلة الحياة».

وأجاب مهاجم النصر السعودي عن سؤال: «كيف ستستيقظ غداً؟»، قائلاً: «كما استيقظت اليوم، بضمير مرتاح. أعطيت أفضل ما لدي، وفزت بـ3 ألقاب مع البرتغال. قبل كريستيانو لم تكن لديهم أي ألقاب، لذلك أنا سعيد».

وعدّ رونالدو أنَّ المباراة التي خسرتها البرتغال أمام إسبانيا 0 - 1 في الوقت القاتل، الاثنين، في أرلينغتون قرب تكساس، كانت «متكافئة جداً».

وأضاف: «كان يمكن أن تميل الكفة لأي طرف، في رأيي. امتلكت إسبانيا قليلاً من الحظ بتسجيلها في اللحظات الأخيرة، لكن هذه هي كرة القدم. أعتقد عموماً أنَّها كانت مباراة جيدة».

تابع: «أنا حزين للخروج من كأس العالم بهذه الطريقة، لكن كما قلت أمس في المؤتمر الصحافي، قدَّمت كل ما لدي. بذلت قصارى جهدي، وأغادر وضميري مرتاح».

وختم: «هذه هي كرة القدم، وهذه هي حياة اللاعب: أحياناً تفوز وأحياناً تخسر، ويجب أن تواصل المضي قدماً».

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الرياضة كرة القدم كأس العالم كريستيانو رونالدو أميركا
الرياضة رياضة عالمية

مارتينيز يرحل عن تدريب البرتغال... ويشكر رونالدو

روبرتو مارتينيز مدرب البرتغال وقائده كريستيانو رونالدو (أ.ب)
روبرتو مارتينيز مدرب البرتغال وقائده كريستيانو رونالدو (أ.ب)
  • أرلينغتون الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
TT
  • أرلينغتون الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
TT

مارتينيز يرحل عن تدريب البرتغال... ويشكر رونالدو

روبرتو مارتينيز مدرب البرتغال وقائده كريستيانو رونالدو (أ.ب)
روبرتو مارتينيز مدرب البرتغال وقائده كريستيانو رونالدو (أ.ب)

قال روبرتو مارتينيز، مدرب البرتغال، إنه سيترك منصبه بعد خسارة المنتخب صفر - 1 أمام إسبانيا، الاثنين، في دور الـ16 من كأس العالم لكرة القدم، واصفاً هذه الهزيمة بأنها «نهاية حقبة للفريق».

قال مارتينيز إنَّ عقده انتهى الاثنين، وإن قيادة كرة القدم البرتغالية لديها الآن الفرصة لتعيين مدرب جديد.

وأضاف مارتينيز في مؤتمر صحافي بعد المباراة: «جئت إلى البرتغال للفوز بكأس العالم، وأعتقد أنَّه دون الفوز بها، لا جدوى من الاستمرار. أمام مجلس الإدارة (في الاتحاد) والرئيس الآن فرصة اختيار المدرب الجديد... ينتهي عقدي اليوم. وليس هناك كثير لأقوله».

وقال مارتينيز إنه لم يتم اتخاذ أي قرار نهائي قبل البطولة، لكنه أكد أنَّ الهزيمة أمام إسبانيا شكَّلت آخر مباراة له مدرباً للمنتخب. وأضاف: «نعم، إنها مباراتي الأخيرة مع المنتخب. أنا فخور للغاية... لقد شعرت بالترحيب كأي مواطن برتغالي، بطريقة دافئة للغاية. كان ذلك أمراً ممتعاً ومصدراً للفخر، ومسؤولية».

ومن المتوقع أن ينهي خروج البرتغال مسيرة كريستيانو رونالدو الدولية الطويلة، لكن مارتينيز تجنَّب الخوض أكثر في مستقبل اللاعب البالغ من العمر 41 عاماً، وودَّع قائده بكلمات مؤثرة.

وقال مارتينيز: «كلمة شكر، لأنَّه كان قائداً مثالياً. ليس فقط من حيث الأهداف - فالإحصاءات تتحدَّث عن نفسها - ولكن أيضاً من حيث التمريرات الحاسمة». وأضاف: «من خلال التزامه اليومي، والطريقة التي يعيش بها ويتنفس كرة القدم، هو مثال يحتذى به، وشخص يجب أن نحتفي به». وقال مارتينيز إن البرتغال صمدت أمام أحد المرشحين للفوز بالبطولة، لكنها خسرت بفارق ضئيل. وأضاف: «أظهرنا شجاعة في الدفاع، وكنا حازمين، ودافعنا بشكل جيد للغاية. لكن في دور الـ16 من كأس العالم، التفاصيل الصغيرة هي التي تحدث الفارق».

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الرياضة كرة القدم كأس العالم كريستيانو رونالدو أميركا
الرياضة رياضة عالمية

برونو فرنانديز ينتقد خطة منتخب البرتغال بعد توديع المونديال

برونو فرنانديز نجم خط وسط منتخب البرتغال (أ.ب)
برونو فرنانديز نجم خط وسط منتخب البرتغال (أ.ب)
  • أرلينغتون الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
TT
  • أرلينغتون الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
TT

برونو فرنانديز ينتقد خطة منتخب البرتغال بعد توديع المونديال

برونو فرنانديز نجم خط وسط منتخب البرتغال (أ.ب)
برونو فرنانديز نجم خط وسط منتخب البرتغال (أ.ب)

انتقد برونو فرنانديز، نجم خط وسط منتخب البرتغال، طريقة لعب الفريق بعد الخسارة صفر - 1 أمام إسبانيا، مساء الاثنين، لتودِّع بلاده مونديال 2026 من دور الـ16.

وقال فرنانديز عبر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا): «بالتأكيد نشعر بالحزن، لأنَّ هدفنا كان الفوز باللقب، ولكن للأسف لم نكن في أفضل حالاتنا».

أضاف قائد مانشستر يونايتد الإنجليزي: «أعتقد أننا لعبنا بشكل أفضل في الشوط الأول، لكننا كرَّرنا الأخطاء في الشوط الثاني بالتراجع للدفاع، ليتفوقوا في الاستحواذ على الكرة».

أشار: «عندما تتراجع للدفاع، ستستقبل هدفاً في أي وقت».

وختم النجم البرتغالي تصريحاته: «مع احترامي لمنتخب إسبانيا ولاعبيه المميزين، لكن إذا واصلنا بمستوانا في الشوط الأول، لربما حقَّقنا نتيجة أفضل».

وينتظر منتخب إسبانيا، بطل أوروبا والفائز بكأس العالم مرة واحدة في 2010، مواجهة إما بلجيكا أو الولايات المتحدة في دور الـ8.

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