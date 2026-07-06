هدف ميرينو «القاتل» يحمل إسبانيا لربع النهائي على حساب برتغال «رونالدو»

حسم المنتخب الإسباني الديربي لصالحه بالفوز على البرتغال بنتيجة 1 - صفر بهدف قاتل في مباراة الفريقين ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس العالم لكرة القدم في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.
سجل ميكيل ميرينو مهاجم آرسنال الإنجليزي الهدف الوحيد لإسبانيا في الدقيقة 91.
وبذلك تتأهل إسبانيا بطل أوروبا 2024 لدور الثمانية في انتظار الفائز من مواجهة بلجيكا ضد الولايات المتحدة الأميركية، فجر الثلاثاء.
وكتبت الهزيمة نهاية غير سعيدة لمشوار كريستيانو رونالدو قائد البرتغال، الذي يتوقع أن يعتزل دولياً مع نهاية مشوار بلاده بالمونديال.
كما واصل الماتادور تفوقه التاريخي في المواجهات المباشرة بتحقيقه الفوز رقم 19 مقابل 7 انتصارات فقط للبرتغال، وكان التعادل حاضراً في 16 مواجهة.
وكررت إسبانيا أيضاً سيناريو إقصاء البرتغال من دور الـ16 للمرة الثانية بعدما فازت بنفس النتيجة 1 - صفر في مونديال 2010 بجنوب أفريقيا، لتكمل مشوارها للنهاية وتتوج باللقب الوحيد في تاريخها.