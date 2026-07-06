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هدف ميرينو «القاتل» يحمل إسبانيا لربع النهائي على حساب برتغال «رونالدو»

ميكيل ميرينو يحتفل بهدف الفوز على البرتغال (أ.ب)
ميكيل ميرينو يحتفل بهدف الفوز على البرتغال (أ.ب)
  • تكساس الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
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  • تكساس الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
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هدف ميرينو «القاتل» يحمل إسبانيا لربع النهائي على حساب برتغال «رونالدو»

ميكيل ميرينو يحتفل بهدف الفوز على البرتغال (أ.ب)
ميكيل ميرينو يحتفل بهدف الفوز على البرتغال (أ.ب)

حسم المنتخب الإسباني الديربي لصالحه بالفوز على البرتغال بنتيجة 1 - صفر بهدف قاتل في مباراة الفريقين ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس العالم لكرة القدم في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.

سجل ميكيل ميرينو مهاجم آرسنال الإنجليزي الهدف الوحيد لإسبانيا في الدقيقة 91.

وبذلك تتأهل إسبانيا بطل أوروبا 2024 لدور الثمانية في انتظار الفائز من مواجهة بلجيكا ضد الولايات المتحدة الأميركية، فجر الثلاثاء.

كريستيانو رونالدو حزيناً بعد الهزيمة من إسبانيا (أ.ف.ب)

وكتبت الهزيمة نهاية غير سعيدة لمشوار كريستيانو رونالدو قائد البرتغال، الذي يتوقع أن يعتزل دولياً مع نهاية مشوار بلاده بالمونديال.

كما واصل الماتادور تفوقه التاريخي في المواجهات المباشرة بتحقيقه الفوز رقم 19 مقابل 7 انتصارات فقط للبرتغال، وكان التعادل حاضراً في 16 مواجهة.

وكررت إسبانيا أيضاً سيناريو إقصاء البرتغال من دور الـ16 للمرة الثانية بعدما فازت بنفس النتيجة 1 - صفر في مونديال 2010 بجنوب أفريقيا، لتكمل مشوارها للنهاية وتتوج باللقب الوحيد في تاريخها.

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مدرب النرويج يكشف عن هدية أنشيلوتي بعد الفوز على البرازيل

مدرب المنتخب النرويجي ستالي سولباكن (أ.ف.ب)
مدرب المنتخب النرويجي ستالي سولباكن (أ.ف.ب)
  • فانكوفر كندا: «الشرق الأوسط»
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  • فانكوفر كندا: «الشرق الأوسط»
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مدرب النرويج يكشف عن هدية أنشيلوتي بعد الفوز على البرازيل

مدرب المنتخب النرويجي ستالي سولباكن (أ.ف.ب)
مدرب المنتخب النرويجي ستالي سولباكن (أ.ف.ب)

واجه النرويجي ستالي سولباكن صعوبة في النوم بعد فوز فريقه المثير 2-1 على البرازيل، الأحد، في دور الـ16 بكأس العالم لكرة القدم، إذ كشف المدرب أن هدية كريمة من نظيره كارلو أنشيلوتي وضعت حداً لسوء فهم حدث بشأن مقطع فيديو.

وقبل المباراة، استاء كثير من مشجعي البرازيل من مقطع فيديو يظهر فيه سولباكن وهو يقول: «كارلو أنشيلوتي، نحن قادمون إليك!»، وذلك عقب فوز النرويج على ساحل العاج في دور الـ32، لكن المدرب البالغ من العمر 58 عاماً قال إن التصريح مستقطع من سياقه، ويبدو أنه لم تكن هناك أي ضغينة من جانب أنشيلوتي.

وقال سولباكن للصحافيين الاثنين: «أستطيع القول إنه (أنشيلوتي) أظهر عظمة شخصيته الهائلة بعد المباراة. فقد أرسل مندوباً عنه يحمل قميص المنتخب البرازيلي وقد كتب عليه اسمي في الخلف مع تحية. لذا كانت لفتة مؤثرة».

وسجل المهاجم إرلينغ هالاند هدفين ليقود النرويجيين إلى دور الثمانية للمرة الأولى، حيث يواجهون إنجلترا في ميامي يوم السبت، وأعطى سولباكن اللاعبين ومساعديه ليلة للراحة والاحتفال، فيما واجه هو صعوبة في النوم.

وقال: «سمحت للطاقم المساعد بالاحتفال بما حققوه. كنت متعباً للغاية، لذا ذهبت إلى الفراش وشاهدت المباراة مرة أخرى، ثم تصفحت الهاتف قليلاً، وأجبت على بعض الرسائل النصية، ولم أنم سوى القليل. لكنه كان صباحاً رائعاً».

وأشار المدرب إلى أنه لم يمنح لاعبيه حرية مطلقة للاحتفال بفوزهم التاريخي، لكنه توقع أن يتمكنوا من الاستمتاع بوقتهم.

وأضاف: «يقررون هذه الأمور بأنفسهم، إنها حرية مقرونة بالمسؤولية. هكذا هو الأمر دائماً، هؤلاء الأولاد يتدبرون الأمر جيداً».

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«لن نصمت»... الاتحاد الفرنسي يصعّد أزمة مبابي ويلاحق سيناتورة باراغواي قضائياً

كيليان مبابي قائد منتخب فرنسا (أ.ف.ب)
كيليان مبابي قائد منتخب فرنسا (أ.ف.ب)
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«لن نصمت»... الاتحاد الفرنسي يصعّد أزمة مبابي ويلاحق سيناتورة باراغواي قضائياً

كيليان مبابي قائد منتخب فرنسا (أ.ف.ب)
كيليان مبابي قائد منتخب فرنسا (أ.ف.ب)

بعد ساعات من الرد الناري الذي نشره كيليان مبابي على التصريحات العنصرية التي استهدفته، دخل الاتحاد الفرنسي لكرة القدم على خط الأزمة، معلناً تصعيداً رسمياً ضد السيناتورة الباراغويانية سيليستي أماريا، في قضية تحولت إلى واحدة من أكثر ملفات كأس العالم 2026 إثارة خارج المستطيل الأخضر.

وأصدر الاتحاد الفرنسي بياناً شديد اللهجة، وصف فيه تصريحات أماريا بأنها «مقززة تماماً وغير مقبولة»، مؤكداً أنها تمثل إساءة للاعب المنتخب الفرنسي وللقيم التي تقوم عليها كرة القدم. وأعلن الاتحاد إحالة القضية إلى النيابة العامة الفرنسية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مشدداً على أن لاعبي المنتخب يمثلون فرنسا، وأن أي اعتداء عنصري عليهم يعد اعتداءً على البلاد نفسها. كما أكد أنه لن يتهاون مع أي خطاب يحض على الكراهية أو التمييز.

وتعود بداية الأزمة إلى ما بعد فوز فرنسا على باراغواي في ثمن نهائي كأس العالم، عندما هاجمت السيناتورة مبابي عبر منصة «إكس» مستخدمة عبارات وصفت على نطاق واسع بأنها عنصرية، وانتقدته بسبب أصوله ورفضه مصافحة حارس باراغواي أورلاندو جيل عقب المباراة، ما أثار موجة غضب واسعة في الأوساط الرياضية والسياسية.

ولم يتأخر مبابي في الرد، إذ كتب عبر حسابه على «إكس»: «أنتِ امرأة حقيرة ولا تستحقين المنصب الذي تشغلينه. تقدمين أسوأ صورة لبلدك، وباراغواي تستحق أفضل من ذلك بكثير»، مؤكداً أنه لن يسمح بأن تصبح العنصرية أمراً طبيعياً، مع حرصه على الإشادة بالشعب الباراغوياني والتأكيد أن انتقاده موجّه إلى السيناتورة وحدها، لتتحول الأزمة إلى مواجهة مفتوحة بين نجم فرنسا وأحد أبرز الوجوه السياسية في باراغواي.

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الأرجنتين حذرة من مصر في دور الـ16

منتخب الأرجنتين يواصل استعداداته لمواجهة مصر (أ.ف.ب)
منتخب الأرجنتين يواصل استعداداته لمواجهة مصر (أ.ف.ب)
  • أتلانتا الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
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  • أتلانتا الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
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الأرجنتين حذرة من مصر في دور الـ16

منتخب الأرجنتين يواصل استعداداته لمواجهة مصر (أ.ف.ب)
منتخب الأرجنتين يواصل استعداداته لمواجهة مصر (أ.ف.ب)

تتوقع الأرجنتين مواجهة صعبة أخرى في مباراة دور الـ16 أمام مصر، بعد أن اضطرت للجوء إلى الوقت الإضافي للتغلب على الرأس الأخضر 3-2، حيث حذر اللاعبون من أنه لم تعد هناك مباريات سهلة في كأس العالم لكرة القدم.

وتأهل حامل اللقب بعد فوز صعب على المنتخب الأفريقي الذي يشارك في البطولة لأول مرة، ويتوقع اختباراً صعباً آخر أمام مصر في سعيه للتأهل إلى دور الثمانية.

وقال لاعب الوسط لياندرو باريديس إن البطولة أظهرت مدى التنافسية التي أصبحت عليها كرة القدم الدولية، مشيراً إلى عدم القدرة على التنبؤ بالنتائج الأخيرة مثل هزيمة البرازيل 1 - 2 أمام النرويج، الأحد.

وقال باريديس للصحافيين، الاثنين، في أتلانتا: «ندرك أن جميع المنتخبات تتمتع بقدرة تنافسية عالية. يمكن لأي فريق أن يهزم أي فريق آخر. من الواضح أن خروج البرازيل من البطولة يلفت الانتباه، لكن لا توجد مباريات سهلة. جميع الفرق مستعدة جيداً».

وقال المدافع ناويل مولينا إنه يتوقع أن تشكل مصر تحدياً كبيراً، مضيفاً أن المنتخب القادم من شمال أفريقيا سيكون متحمساً للغاية ومستعداً جيداً.

وقال مولينا: «في النهاية، لا أحد يمنحك أي شيء. كل منافس يدرسك، والجميع يبذلون قصارى جهدهم من أجل منتخبهم».

وأضاف: «من جانبنا، وكما هو الحال دائماً، سنحاول أن نكون الأبطال ونمثل الأرجنتين بأفضل طريقة ممكنة».

وتلتقي الأرجنتين مع مصر، الثلاثاء، في أتلانتا، ويلعب الفريق الفائز في ربع النهائي مع سويسرا أو كولومبيا.

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