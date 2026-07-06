إنفانتينو: أبلغت ترمب بأن هيئات «فيفا» القضائية مستقلة

أكد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تلقيه اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتعلق بالبطاقة الحمراء التي نالها المهاجم فولارين بالوغون، لكنه شدد على أن هذا التواصل لم يمارس أي تأثير على القرار القضائي الخاص بتعليق عقوبة الإيقاف المترتبة على ذلك الطرد، مؤكداً أن الهيئات القضائية التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم تتمتع باستقلالية كاملة وغير قابلة للتدخل في اتخاذ قراراتها الانضباطية.

وأثار قرار «فيفا» احتجاجات واسعة، وتقدم الاتحاد البلجيكي لكرة القدم بطعن ضده بسبب ما اعتبره البعض تدخلاً سياسياً في القرارات الرياضية.

وأوضح إنفانتينو في بيان رسمي أنه تابع التعليقات العامة المتعلقة بقرار لجنة الانضباط المستقلة التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم بخصوص تعليق عقوبة فولارين بالوغون، وجدد تأكيده على مبدأ أساسي في حوكمة «فيفا»، يكمن في أن الهيئات القضائية تملك استقلالية تامة.

وأشار رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى أن هذه الهيئات تعمل بشكل ذاتي وتطبق لائحة الانضباط الخاصة بـ«فيفا»، وتصدر قراراتها بناء على اللوائح المعمول بها والوقائع المحددة المعروضة عليها، معتبراً أن هذه الاستقلالية تُعد ركيزة أساسية لضمان مصداقية ونزاهة لعبة كرة القدم ويجب احترامها دائماً.

وتقضي القواعد المعتادة بحصول اللاعبين الذين يتعرضون للطرد في مباريات كأس العالم على عقوبة الإيقاف التلقائي لمدة مباراة واحدة، حتى لو اعتبر قرار الحكم قاسياً، إلا أن منتقدي القرار يرون أن الاتحاد الدولي لكرة القدم كسر هذا البروتوكول المعمول به بعد الاتصال الهاتفي من دونالد ترمب.

ونفى إنفانتينو هذه الادعاءات قائلاً إنه يناقش بانتظام الأمور المتعلقة ببطولة كأس العالم مع رئيس الولايات المتحدة الأميركية، وأنه تلقى بالفعل اتصالاً من ترمب بشأن هذه المسألة، تماماً كما يتلقى اتصالات من رؤساء دول ومسؤولين حكوميين وأطراف معنية بكرة القدم ورؤساء شركات من جميع أنحاء العالم لمناقشة قضايا مختلفة ومتنوعة.

وأضاف رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم أنه أوضح خلال المحادثة وجود إجراءات قانونية جارية تباشرها الهيئات القضائية المستقلة التابعة لـ«فيفا»، وأن القضية ستفصل فيها في الوقت المناسب الجهات المختصة، مؤكداً أن هذا هو الأسلوب الذي يدار به «فيفا»، وهو المبدأ الذي سيدافع عنه دائماً.