تذكرة لمباراة إنجلترا والنرويج تُعرض لإعادة البيع مقابل 8 ملايين دولار

وصلت أسعار تذاكر مباراة إنجلترا والنرويج في الدور ربع النهائي من كأس العالم إلى مستويات غير مسبوقة، بعدما عُرضت إحدى التذاكر على منصة إعادة البيع الرسمية التابعة لـ«فيفا» مقابل نحو (8 ملايين دولار أميركي) 6 ملايين جنيه إسترليني، في أعلى سعر يُسجل لتذكرة في تاريخ البطولة.

وشهدت منصة إعادة البيع الرسمية صباح الاثنين موجة غير مسبوقة من المضاربة؛ إذ سارع المشجعون إلى الدخول إليها فور نهاية فوز إنجلترا المثير على المكسيك في ثمن النهائي، في حين استغل بعض البائعين ارتفاع الطلب لتحقيق أرباح ضخمة.

ورغم نفاد جميع تذاكر المباراة، فإن المنصة الرسمية لا تزال توفر عدداً محدوداً من التذاكر المعروضة لإعادة البيع، من بينها تذكرة من الفئة الأولى طُرحت مقابل أكثر من 8 ملايين دولار، أي ما يعادل نحو 5.99 مليون جنيه إسترليني.

وحسب صحيفة «التلغراف»، فقد كشفت عن أن أرخص سعر متاح يبلغ 1955 دولاراً (نحو 1465 جنيهاً إسترلينياً) لتذكرة من الفئة الثانية.

لكن الأسعار بشكل عام تجاوزت أي مباراة أخرى في تاريخ كأس العالم؛ إذ تراوحت أسعار تذاكر الفئة الأولى بين 3214 دولاراً و8.05 مليون دولار، في حين وصلت تذاكر الفئة الثانية إلى 103500 دولار، بينما تراوحت أسعار الفئة الثالثة بين 2875 دولاراً و57500 دولار.

وترى الصحيفة أن الأسعار الأعلى تمثل محاولة من المضاربين لاختبار الحد الأقصى الذي قد تدفعه السوق الأميركية، إلا أن مؤشرات البطولة الحالية تؤكد استعداد الجماهير لدفع مبالغ غير مسبوقة؛ إذ بلغ متوسط أقل سعر للتذاكر في مواقع إعادة البيع الثانوية 1200 جنيه إسترليني مع نهاية دور المجموعات، وفقاً لموقع «تيكت داتا» المتخصص في متابعة أسعار التذاكر.

في سياق متصل، طرحت شركة «نايتسبريدج سيركل» المتخصصة في خدمات الضيافة الفاخرة باقة بقيمة 3 ملايين جنيه إسترليني، تضمنت ستة مقاعد في الصف الأمامي عند خط منتصف الملعب خلال نهائي كأس العالم، إضافة إلى الدخول إلى أرضية الملعب أثناء مراسم تسليم الكأس، وقد بيعت الباقة بالكامل خلال أقل من 24 ساعة.

أما نحو 4000 مشجع إنجليزي الذين حصلوا على تذاكرهم عبر الحصة الرسمية التي وفرها الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في يناير (كانون الثاني) الماضي، فيواجهون حالياً أسعاراً تقارب 250 جنيهاً إسترلينياً لرحلات الطيران من مكسيكو سيتي إلى ميامي، في حين تراوحت أسعار التذاكر الأصلية التي اشتروها عند طرحها بين 510 و1080 جنيهاً استرلينياً.

وحجز المنتخب الإنجليزي مقعده في ربع النهائي بعد فوزه المثير على المكسيك 3 -2 فجر الاثنين، في حين فجَّرت النرويج مفاجأة كبيرة بإقصاء البرازيل بعد الفوز عليها 2 -1 في نيوجيرسي. ويلتقي المنتخبان مساء السبت المقبل، في مواجهة يتأهل الفائز منها إلى نصف نهائي كأس العالم.