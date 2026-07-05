عاصفة رعدية توقف مران منتخب مصر استعداداً للأرجنتين

تسببت عاصفة رعدية في توقف مران المنتخب المصري الأول بأتلانتا قبل مواجهة الأرجنتين المقرر لها الثلاثاء المقبل في دور الـ16 ببطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة حالياً في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك، وتستمر حتى 19 يوليو (تموز) الحالي.

وتسببت العاصفة الرعدية في توقف مران المنتخب المصري لبعض الوقت، لحين منح الفريق الضوء الأخضر لاستكماله، من جانب المنظمين.

يذكر أن الملعب الذي يستضيف المباراة في أتلانتا سيكون مغطى، وبالتالي ليست هناك مخاوف من تكرار الموقف، أو أن تؤثر الظروف الجوية على موعد المباراة.

وتأهل منتخب مصر إلى دور الـ16 بالفوز على أستراليا 4 - 2 بركلات الترجيح بعد التعادل 1 - 1، بينما فاز منتخب الأرجنتين في دور الـ32 على الرأس الأخضر 3 - 2.