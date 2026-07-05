الهلال يفاوض مدافع التعاون محمد محرزي... واثنين آخرين

كشفت مصادر لـ«الشرق الأوسط» أن إدارة الهلال تواصل تحركاتها لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية، حيث دخلت في مفاوضات جادة مع ثلاثة لاعبين محليين يشغلون مركز الظهير الأيمن، تمهيداً للتعاقد مع أحدهم قبل انطلاق الموسم الجديد.

وبحسب المصادر ذاتها، يتصدر اسم محمد محزري لاعب نادي التعاون قائمة اللاعبين الذين تدرس الإدارة التعاقد معهم، في ظل المفاضلة الفنية الجارية بين ثلاثة خيارات محلية، بهدف تعزيز هذا المركز وفق احتياجات الجهاز الفني.

وأشارت المصادر إلى أن المفاوضات لا تزال مستمرة، على أن يُحسم الملف خلال الفترة المقبلة بعد استكمال التقييم الفني والإداري، قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن اللاعب الذي سيرتدي قميص الهلال في الموسم الجديد.