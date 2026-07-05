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الرياضة رياضة عالمية

«دورة ويمبلدون»: سابالينكا المصنفة أولى عالمياً تودّع البطولة أمام أوساكا في ثمن النهائي

ناومي أوساكي تألقت بشكل لافت (أ.ف.ب)
ناومي أوساكي تألقت بشكل لافت (أ.ف.ب)
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«دورة ويمبلدون»: سابالينكا المصنفة أولى عالمياً تودّع البطولة أمام أوساكا في ثمن النهائي

ناومي أوساكي تألقت بشكل لافت (أ.ف.ب)
ناومي أوساكي تألقت بشكل لافت (أ.ف.ب)

حققت اليابانية ناومي أوساكا أحد أبرز انتصاراتها في السنوات الأخيرة، بعدما أطاحت بالمصنفة الأولى عالمياً أرينا سابالينكا من بطولة ويمبلدون، إثر فوزها بمجموعتين دون رد بنتيجة 6 - 2، و7 - 6، و7 - 2 في الدور الرابع.

سابالينكا شعرت بالحسرة بعد الخسارة (أ.ب)

وقدمت أوساكا بحسب شبكة «The Athletic» واحدة من أفضل مبارياتها على الملاعب العشبية، بعدما فرضت سيطرتها الكاملة بإرسالاتها القوية وضرباتها الأرضية الدقيقة، لتجبر سابالينكا على الاكتفاء بردود فعل دفاعية أمام الكرات السريعة والمنخفضة.

ويُعد هذا الانتصار الأكبر لأوساكا منذ عودتها إلى المنافسات بعد فترة الأمومة في عام 2024، وربما أهم فوز لها منذ تتويجها الأخير بإحدى بطولات «غراند سلام» في مطلع عام 2021.

اليابانية أبدعت في مواجهة سابالينكا (أ.ب)

وفي المقابل، تلقت سابالينكا ضربة جديدة خلال موسم الصيف، بعدما بدأت العام بصورة مميزة بوصولها إلى نهائي بطولة أستراليا المفتوحة، قبل أن تحقق ثنائية بطولتي إنديان ويلز وميامي.

لكن نتائجها تراجعت مع الانتقال إلى الملاعب الترابية ثم العشبية، حيث واجهت صعوبات في الحفاظ على استقرار مستواها، وكان أبرزها انهيارها في ربع نهائي بطولة فرنسا المفتوحة، عندما أخفقت في حسم المباراة أمام الروسية ديانا شنايدر رغم تقدمها وإرسالها للفوز، قبل أن تخسر آخر 10 أشواط متتالية.

هذا هو الانتصار الأكبر لأوساكا منذ 2024 (أ.ب)

ورغم أن سابالينكا كانت قد فازت بالمواجهات الثلاث السابقة أمام أوساكا، هذا الموسم، فإن اللاعبة اليابانية ظهرت، هذه المرة، بصورة مختلفة تماماً؛ إذ بدت أكثر قوة وثقة، حتى إن أفضل نسخة من سابالينكا ربما لم تكن لتتمكن من إيقافها في هذه المواجهة.

وكانت سابالينكا قد بلغت نصف نهائي ويمبلدون 3 مرات من قبل، بينما لم يسبق لأوساكا أن تجاوزت الدور الثالث في البطولة، إذ ظلت الملاعب العشبية تمثل تحدياً كبيراً بالنسبة لها طوال مسيرتها.

البيلاروسية لم تظهر مستواها المأمول وسط سيل من الإرساليات الساحقة لأوساكا (أ.ب)

لكن هذا الموسم شهد تحولاً واضحاً في أدائها على العشب، واختتمته بإقصاء المصنفة الأولى عالمياً، بعدما حسمت شوط كسر التعادل في المجموعة الثانية بثقة، منهية سلسلة من 21 انتصاراً متتالياً لسابالينكا في أشواط كسر التعادل ضمن بطولات «غراند سلام».

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تنس ويمبلدون الرياضة غراند سلام بريطانيا

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الرياضة رياضة عالمية

مارتينيلي أساسياً... وهالاند يقود هجوم النرويج ضد البرازيل

غابرييل مارتينيلي (منتصف) أساسياً ضد النرويج (رويترز)
غابرييل مارتينيلي (منتصف) أساسياً ضد النرويج (رويترز)
  • إيست رذرفورد الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
TT
  • إيست رذرفورد الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
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مارتينيلي أساسياً... وهالاند يقود هجوم النرويج ضد البرازيل

غابرييل مارتينيلي (منتصف) أساسياً ضد النرويج (رويترز)
غابرييل مارتينيلي (منتصف) أساسياً ضد النرويج (رويترز)

حل غابرييل مارتينيلي محل لوكاس باكيتا المصاب في تغيير وحيد أجرته البرازيل على تشكيلتها لمباراة دور الـ16 في كأس العالم لكرة القدم، الأحد، ضد النرويج، التي أعادت جوليان رايرسون للتشكيلة بعد تعافيه من الإصابة.

ويبدأ مارتينيلي، الذي سجل هدف الفوز ضد اليابان، على الجانب الأيسر من تشكيلة المدرب كارلو أنشيلوتي الماسية.

ويحتفظ رايان (19 عاماً)، بمقعده في الهجوم إلى جانب فينيسيوس جونيور وماتيوس كونيا، بينما يجلس رافينيا ونيمار على مقاعد البدلاء بعد تعرضهما للإصابة.

من جهة أخرى يعود رايرسون للتشكيلة الأساسية للنرويج بعد أن غاب عن الفوز على ساحل العاج، بينما يجلس ماركوس هولمجرين بيدرسن بديلاً.

ويقود إرلينغ هالاند هجوم النرويج، مع مشاركة القائد مارتن أوديغارد من البداية أمام بطل العالم خمس مرات.

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رودري يرى أن إسبانيا ما زال أمامها «هامش كبير للتطوّر»

رودري قائد المنتخب الإسباني (أ.ف.ب)
رودري قائد المنتخب الإسباني (أ.ف.ب)
  • دالاس الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
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  • دالاس الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
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رودري يرى أن إسبانيا ما زال أمامها «هامش كبير للتطوّر»

رودري قائد المنتخب الإسباني (أ.ف.ب)
رودري قائد المنتخب الإسباني (أ.ف.ب)

رأى رودري قائد المنتخب الإسباني أن فريقه ما زال أمامه «هامش كبير للتطور»، عشية مواجهة مرتقبة مع البرتغال في ثمن نهائي مونديال أميركا الشمالية لكرة القدم 2026.

وقال لاعب وسط مانشستر سيتي الإنجليزي أمام الصحافيين في دالاس إن صعود مستوى منتخب «لا روخا» بطل أوروبا، «كان تدريجياً»، وإن ذلك «أمر طبيعي».

أضاف: «في المباريات الأولى، تحاول التأقلم مع بيئة مختلفة، وأرضية ملعب مختلفة، وأنماط منتخبات مختلفة، وقارات مختلفة، وهذا ليس سهلاً أبداً؛ لذلك أعتقد أننا واصلنا التطور تدريجياً، مع إدراكنا الدائم أن المواعيد الكبيرة تبدأ الآن».

واصطدمت إسبانيا في البداية بمنتخب الرأس الأخضر (0 - 0)، ثم تغلبت بسهولة على السعودية (4 - 0)، قبل أن تفوز بشق الأنفس على الأوروغواي (1 - 0). لاحقاً تغلبت على النمسا (3 - 0) في دور الـ32 فكانت أفضل عروضها الجماعية حتى الآن.

تابع رودري: «لم نرتبك، بقينا هادئين، وأعتقد أنه لا يزال أمامنا هامش كبير للتطور»، وذلك أمام حشد كبير من الصحافيين في ملعب كوتون بول، قبل حصة تدريبية أُقيمت تحت حرارة شديدة.

وقال المتوّج بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم عام 2024، إنه يتفهم «بعض الشكوك» التي ظهرت، لكنه شدد على أن المجموعة الإسبانية حافظت على هدوئها.

وأضاف: «هناك رغبة هائلة في الفوز بكأس العالم، وأعتقد أننا رأينا ذلك في أسلوب لعب الفريق. عندما بدأنا خوض مباريات لها وزنها، قدّم الفريق أفضل نسخة منه»، مؤكداً: «لسنا متأثرين إطلاقاً، نتقدم بثقة، وأعتقد أننا سنكون أفضل أمام البرتغال».

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الرياضة كرة القدم كأس العالم رياضة إسبانية مانشستر سيتي أميركا
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منتخب الأردن ينفصل عن مدربه المغربي جمال سلامي

مدرب الأردن المغربي جمال سلامي (أ.ب)
مدرب الأردن المغربي جمال سلامي (أ.ب)
  • عمّان: «الشرق الأوسط»
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  • عمّان: «الشرق الأوسط»
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منتخب الأردن ينفصل عن مدربه المغربي جمال سلامي

مدرب الأردن المغربي جمال سلامي (أ.ب)
مدرب الأردن المغربي جمال سلامي (أ.ب)

أقال الاتحاد الأردني لكرة القدم مدربه الأردني جمال سلامي بعد الخروج من دور المجموعات في كأس العالم 2026 في كرة القدم.

وفي مشاركته الأولى في كأس العالم، خسر الأردن أمام النمسا 1 - 3، والجزائر 1-2 والأرجنتين 1-3، وودع من دور المجموعات بعد أن فقد الأمل بالتأهل عقب مباراته الثانية.

وكان عقد سلامي، المدرب السابق للرجاء البيضاوي والفتح في المغرب، ينتهي بعد كأس آسيا 2027.

وكتب رئيس الاتحاد الأردني الأمير علي بن الحسين في حسابه على منصة «إكس» معلقاً على صورة له مع سلامي: «في أثناء لقائي مع الاخ العزيز الكابتن جمال السلامي اليوم. ومع ختام مسيرتك مع منتخب النشامى نشكرك على جهودك وعطائك المتميز، وعلى إسهامك في تحقيق الإنجاز التاريخي بتأهل منتخبنا الوطني إلى كأس العالم».

تابع: «لقد كانت تجربتك مع النشامى تجربة استثنائية، وستبقى دائماً ابناً عزيزاً للأردن، بما قدمته من إخلاص واحترافية وروح قيادية. كل الأمنيات لك بدوام التوفيق والنجاح في محطتك المقبلة، كما ستظل أهلاً للمشورة وصاحب خبرة نعتز بها، ونستفيد منها».

وبعد خسارته أمام الأرجنتيني، أوضح سلامي أن الأخطاء التي تُرتكب أمام بطل العالم «تدفع ثمنها غالياً»، لكنه أكّد أن اللاعبين «أصبحوا أكثر إدراكاً لمتطلبات اللعب في المستوى العالي».

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