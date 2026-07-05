«دورة ويمبلدون»: سابالينكا المصنفة أولى عالمياً تودّع البطولة أمام أوساكا في ثمن النهائي

حققت اليابانية ناومي أوساكا أحد أبرز انتصاراتها في السنوات الأخيرة، بعدما أطاحت بالمصنفة الأولى عالمياً أرينا سابالينكا من بطولة ويمبلدون، إثر فوزها بمجموعتين دون رد بنتيجة 6 - 2، و7 - 6، و7 - 2 في الدور الرابع.

سابالينكا شعرت بالحسرة بعد الخسارة (أ.ب)

وقدمت أوساكا بحسب شبكة «The Athletic» واحدة من أفضل مبارياتها على الملاعب العشبية، بعدما فرضت سيطرتها الكاملة بإرسالاتها القوية وضرباتها الأرضية الدقيقة، لتجبر سابالينكا على الاكتفاء بردود فعل دفاعية أمام الكرات السريعة والمنخفضة.

ويُعد هذا الانتصار الأكبر لأوساكا منذ عودتها إلى المنافسات بعد فترة الأمومة في عام 2024، وربما أهم فوز لها منذ تتويجها الأخير بإحدى بطولات «غراند سلام» في مطلع عام 2021.

اليابانية أبدعت في مواجهة سابالينكا (أ.ب)

وفي المقابل، تلقت سابالينكا ضربة جديدة خلال موسم الصيف، بعدما بدأت العام بصورة مميزة بوصولها إلى نهائي بطولة أستراليا المفتوحة، قبل أن تحقق ثنائية بطولتي إنديان ويلز وميامي.

لكن نتائجها تراجعت مع الانتقال إلى الملاعب الترابية ثم العشبية، حيث واجهت صعوبات في الحفاظ على استقرار مستواها، وكان أبرزها انهيارها في ربع نهائي بطولة فرنسا المفتوحة، عندما أخفقت في حسم المباراة أمام الروسية ديانا شنايدر رغم تقدمها وإرسالها للفوز، قبل أن تخسر آخر 10 أشواط متتالية.

هذا هو الانتصار الأكبر لأوساكا منذ 2024 (أ.ب)

ورغم أن سابالينكا كانت قد فازت بالمواجهات الثلاث السابقة أمام أوساكا، هذا الموسم، فإن اللاعبة اليابانية ظهرت، هذه المرة، بصورة مختلفة تماماً؛ إذ بدت أكثر قوة وثقة، حتى إن أفضل نسخة من سابالينكا ربما لم تكن لتتمكن من إيقافها في هذه المواجهة.

وكانت سابالينكا قد بلغت نصف نهائي ويمبلدون 3 مرات من قبل، بينما لم يسبق لأوساكا أن تجاوزت الدور الثالث في البطولة، إذ ظلت الملاعب العشبية تمثل تحدياً كبيراً بالنسبة لها طوال مسيرتها.

البيلاروسية لم تظهر مستواها المأمول وسط سيل من الإرساليات الساحقة لأوساكا (أ.ب)

لكن هذا الموسم شهد تحولاً واضحاً في أدائها على العشب، واختتمته بإقصاء المصنفة الأولى عالمياً، بعدما حسمت شوط كسر التعادل في المجموعة الثانية بثقة، منهية سلسلة من 21 انتصاراً متتالياً لسابالينكا في أشواط كسر التعادل ضمن بطولات «غراند سلام».