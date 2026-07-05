«دورة ويمبلدون»: ديوكوفيتش يحقق إنجازاً جديداً

أضاف نوفاك ديوكوفيتش فصلاً جديداً إلى سجله الحافل في بطولة ويمبلدون للتنس، الأحد، حيث تغلب اللاعب الصربي على الروسي المتأهل من التصفيات رومان سافيولين 7 - 6، و6 - 3، و3 - 6، و6 - 3، ليحقق انتصاره 106 في نادي عموم إنجلترا في رقم قياسي، ويبلغ دور الثمانية مرة أخرى.

ولم تكن المباراة سهلة على الإطلاق بالنسبة للمصنف السابع تحت أشعة الشمس في الملعب الرئيسي، حيث فقد إرساله مرتين بسبب أخطاء غير معتادة، قبل أن ينقذ نقطتين للفوز بالمجموعة عند تأخره 2 - 5 ليفوز بعدها بالمجموعة الأولى في شوط فاصل شديد التنافس.

واستمر سافيولين، المصنف 132 عالمياً في محاولته لتحقيق مفاجأة كبيرة بعد غيابه عن المنافسات عدة شهور بسبب إصابة في الفخذ، في اختبار قدرات ديوكوفيتش، لكن ضربته الخلفية ارتطمت بالشبكة ليتأخر 2 - 4 في المجموعة الثانية.

نوفاك ديوكوفيتش يحتضن خصمه الروسي المتأهل من التصفيات رومان سافيولين (أ.ف.ب)

وبعد فوزه بالمجموعة الأولى سرعان ما ضاعف ديوكوفيتش تقدمه في المباراة بفضل أسلوبه الرائع في الإرسال والضربات المباشرة من فوق الشبكة، قبل أن يصل إحباطه إلى ذروته عندما كسر سافيولين إرساله، وانتزع المجموعة الثالثة ليطيل أمد مغامرته.

وبعد بداية متوترة للمجموعة الرابعة، ارتقى ديوكوفيتش بأدائه ليحسم الفوز، ويحجز مكانه في دور الثمانية؛ إذ سيواجه الفائز من مباراة المصنف الثالث فيليكس أوجيه-ألياسيم والإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا.