«فورمولا 1»: هورنر يظهر في «سيلفرستون» قبل انطلاق «جائزة بريطانيا الكبرى»

عاد كريستيان هورنر إلى «فورمولا1» لأول مرة منذ إقالته من فريق «ريد بول»، وأكد أنه يرغب في العودة إلى الرياضة عبر فريق قادر على المنافسة حتى الفوز.

ووصل هورنر (52 عاماً) إلى مضمار «سيلفرستون» قبل نحو 3 ساعات من انطلاق سباق «جائزة بريطانيا الكبرى»، الأحد.

وأُعفي هورنر من مهامه مديراً لفريق «ريد بول» بعد 48 ساعة فقط من سباق العام الماضي على مضمار «سيلفرستون».

وقال لشبكة «سكاي سبورتس»: «هذه أول عودة لي، ومن الرائع أن أكون في (سيلفرستون)».

وأضاف: «في النهاية أنا مجرد مشجع، والسباق البريطاني هنا، ولم أفوت أي نسخة منذ عام 1993؛ لذلك من الجيد أن أكون هنا».

وأكمل: «استمتعت بفترة ابتعادي. قضيت 20 عاماً متواصلة مع فريق (ريد بول)، وكنت أعمل في مجالات أخرى قبل ذلك، لذلك؛ كانت هذه أول مرة أخرج فيها من دوامة العمل المستمرة».

وارتبط اسم هورنر بالانتقال إلى فرق مثل «ألبين» و«آستون مارتن»، وكذلك شركة السيارات الصينية «بي واي دي» للمشاركة في قيادة الفريق رقم «12» المحتمل على شبكة الانطلاق.

وقال: «لن أفكر إلا في القيام بالشيء الصحيح؛ أي مشروع يمنح فرصة حقيقية للفوز في نهاية المطاف».

وأضاف: «(فورمولا1) مكان رائع، والمنافسات هذا العام ممتازة جداً. الاهتمام بالرياضة في أعلى مستوياته، وهناك كثير من الأشخاص الذين يرغبون في الدخول إليها، وسنرى ما سيحدث. أنا لست في عجلة».

وتابع: «هناك اهتمام كبير، وشركة (بي واي دي) شركة عملاقة. هناك كثير من الإشاعات. زرت كل الفرق تقريباً على شبكة الانطلاق. وأنا هنا اليوم مشجعاً».

وأكد: «(آستون مارتن) علامة بريطانية كبيرة، ومن المحزن أن نراها تعاني بهذا الشكل. هناك كثير من التكهنات».