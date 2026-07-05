أنس جابر تتبرع لمستشفى لعلاج السرطان في تونس

تواصل نجمة التنس التونسية، أنس جابر، أعمالها الخيرية في فترة ركونها إلى الراحة بعد إنجابها مولودها الأول في أبريل (نيسان) الماضي.

واحتفى مستشفى «معهد صالح عزيز» المتخصص في علاج الأمراض السرطانية بتونس العاصمة، بتلقيه تبرعاً من أنس جابر يتمثل في جهاز تسلسل الحمض النووي بتقنية الجيل التالي (إن جي إس) موجه لقسم التشريح وأمراض الخلايا، كأحدث التقنيات التي ستساعد على التشخيص الدقيق للمرضى.

وقالت إدارة المعهد، لدى تدشين الجهاز بحضور أنس جابر ومسؤولي قطاع الصحة والمستشفى: «يعد هذا الجهاز إضافة نوعية من شأنها دعم التشخيص الدقيق، بما يساهم في الارتقاء بجودة الرعاية الصحية المقدَّمة للمرضى».

وتابع المعهد، في رسالة شكر لأنس: «يتقدم المعهد بأسمى عبارات الشكر والامتنان إلى البطلة أنس جابر، على هذه المبادرة النبيلة التي تعكس حسها الإنساني والتزامها بدعم القطاع الصحي»، متمنياً لها مزيداً من النجاح والتألق في مسيرتها الرياضية والإنسانية».

وتدعم أنس جابر حملات تبرع لتوفير الغذاء والمساعدات الإنسانية؛ لا سيما للفلسطينيين في قطاع غزة المنكوب، بصفتها سفيرة للنوايا الحسنة لدى برنامج الأغذية العالمي.

كما تدعم اللاعبة مبادرات أخرى خيرية لفائدة قطاعات الشباب والتعليم والصحة والبنية التحتية الرياضية بشكل خاص في أفريقيا.

وكانت أنس جابر قد أعلنت منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي ابتعادها عن الملاعب فترة مؤقتة من أجل الركون إلى الراحة، استعداداً لاستقبال مولودها الذي أنجبته في أبريل (نيسان) الماضي، والتفرغ لعائلتها. وقبل ذلك عانت لاعبة التنس التونسية من إجهاد ومتاعب صحية في 2025، وآثار إصابة أجبرتها على إعلان التوقف في نوفمبر الماضي.

وحازت أنس جابر على المركز الثاني في التصنيف العالمي في أبرز إنجازاتها عام 2022.