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الفرنسي لايدلو يُحطم أفضل زمن في تاريخ سباقات الترايثلون للمسافات الطويلة

سام لايدلو (رويترز)
سام لايدلو (رويترز)
  • برلين: «الشرق الأوسط»
TT
  • برلين: «الشرق الأوسط»
TT

الفرنسي لايدلو يُحطم أفضل زمن في تاريخ سباقات الترايثلون للمسافات الطويلة

سام لايدلو (رويترز)
سام لايدلو (رويترز)

سجَّل الفرنسي سام لايدلو أفضل زمن في تاريخ سباقات الترايثلون للمسافة الطويلة، بعدما تُوج بلقب سباق «تشالنغ روث» الألماني للعام الثاني على التوالي، يوم الأحد.

وأكمل لايدلو (27 عاماً) السباق الذي تضمن السباحة لمسافة 3.86 كيلومتر، وركوب الدراجات لمسافة 180 كيلومتراً، والجري لمسافة 42.195 كيلومتر، في زمن قدره 7 ساعات و21 دقيقة و4 ثوانٍ. وحطم لايدلو الرقم القياسي السابق لأفضل زمن في سباقات المسافة الطويلة، والذي كان يحمله النرويجي كريستيان بلومنفيلت بعدما سجله في سباق «آيرون مان تكساس» خلال أبريل (نيسان) الماضي، بزمن بلغ 7 ساعات و21 دقيقة و24 ثانية.

واحتل بلومنفيلت، المرشح الأبرز للفوز، المركز الثاني في أول مشاركة له بسباق روث، بعدما قلص الفارق عقب عودة قوية، لكنه أنهى السباق متأخراً بفارق 5 دقائق و20 ثانية، رغم معاناة لايدلو في مرحلة الجري.

وقدّم الألماني ريكو بوجن، القادم من مدينة لايبزغ، أداءً لافتاً في أول مشاركة له بسباقات الترايثلون للمسافة الطويلة، بعدما احتل المركز الثالث بزمن بلغ 7 ساعات و27 دقيقة و53 ثانية في ولاية بافاريا، ليصبح أسرع متسابق يحقق هذا الإنجاز في ظهوره الأول.

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«فورمولا 1»: دومينيكالي يأمل إعادة إدراج أحد سباقي الشرق الأوسط هذا الموسم

ستيفانو دومينيكالي (رويترز)
ستيفانو دومينيكالي (رويترز)
  • سيلفرستون إنجلترا: «الشرق الأوسط»
TT
  • سيلفرستون إنجلترا: «الشرق الأوسط»
TT

«فورمولا 1»: دومينيكالي يأمل إعادة إدراج أحد سباقي الشرق الأوسط هذا الموسم

ستيفانو دومينيكالي (رويترز)
ستيفانو دومينيكالي (رويترز)

أعلن الإيطالي ستيفانو دومينيكالي، الرئيس والمدير التنفيذي لـ«فورمولا1»، أنه يسعى إلى إعادة إدراج سباق واحد على الأقل من السباقين اللذين كانا مقررين في الشرق الأوسط ضمن روزنامة هذا الموسم، بعدما أُلغيا بسبب الحرب في المنطقة.

وكان السباقان المقرران في البحرين وجدة خلال أبريل (نيسان) الماضي، قد أُلغيا عقب الهجوم الذي شنّته الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، وانعكست تداعياته على جميع دول الخليج العربي.

وقال دومينيكالي لشبكة «سكاي سبورت» البريطانية مساء السبت: «إذا كان هناك ما يمكننا الإعلان عنه، أيضاً بشأن إيجاد مساحة لتعويض ما لم يُنظّم حتى الآن، فسنفعل ذلك في الوقت والظرف المناسبين».

وأضاف: «هذا هو الأمل بالفعل؛ لأنه إذا كانت كل الظروف ملائمة، فسنمضي قدماً في خطتنا. وإذا كانت هناك فرصة، فلم لا؟».

ولم يحدد دومينيكالي أيّاً من السباقين الملغيين قد يُعاد إلى الروزنامة، لكن «سكاي سبورتس» رجّحت أن يكون «سباق البحرين»، على أن يُدرج في مطلع أكتوبر (تشرين الأول) بين سباقي «باكو» و«سنغافورة».

وأشار دومينيكالي إلى أن القرار ينبغي اتخاذه قبل العطلة الصيفية في أغسطس (آب) المقبل لأسباب لوجستية.

ومن المقرر أن تُقام آخر جولتين من الموسم الحالي لـ«فورمولا1»، الذي يضم حالياً 22 سباقاً فقط، بمنطقة الخليج أيضاً، مع سباق قطر ثم ختام الموسم في أبوظبي خلال ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وأعرب الإيطالي عن أمله في إقامتهما.

وقال: «واجبنا هو التأكد من أننا مستعدون لتنفيذ روزنامتنا كما هو مخطط لها».

وتابع: «نحن نراقب الوضع؛ لأن ذلك سيبعث برسالة إيجابية للغاية للرياضة، وكذلك سياسياً، بأننا نسير في هذا الاتجاه، لأنه إذا حدث ذلك، فيمكننا القول إن هذه المرحلة أصبحت خلفنا».

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الرياضة رياضة عالمية

«فورمولا 1»: هورنر يظهر في «سيلفرستون» قبل انطلاق «جائزة بريطانيا الكبرى»

كريستيان هورنر (أ.ف.ب)
كريستيان هورنر (أ.ف.ب)
  • سيلفرستون إنجلترا: «الشرق الأوسط»
TT
  • سيلفرستون إنجلترا: «الشرق الأوسط»
TT

«فورمولا 1»: هورنر يظهر في «سيلفرستون» قبل انطلاق «جائزة بريطانيا الكبرى»

كريستيان هورنر (أ.ف.ب)
كريستيان هورنر (أ.ف.ب)

عاد كريستيان هورنر إلى «فورمولا1» لأول مرة منذ إقالته من فريق «ريد بول»، وأكد أنه يرغب في العودة إلى الرياضة عبر فريق قادر على المنافسة حتى الفوز.

ووصل هورنر (52 عاماً) إلى مضمار «سيلفرستون» قبل نحو 3 ساعات من انطلاق سباق «جائزة بريطانيا الكبرى»، الأحد.

وأُعفي هورنر من مهامه مديراً لفريق «ريد بول» بعد 48 ساعة فقط من سباق العام الماضي على مضمار «سيلفرستون».

وقال لشبكة «سكاي سبورتس»: «هذه أول عودة لي، ومن الرائع أن أكون في (سيلفرستون)».

وأضاف: «في النهاية أنا مجرد مشجع، والسباق البريطاني هنا، ولم أفوت أي نسخة منذ عام 1993؛ لذلك من الجيد أن أكون هنا».

وأكمل: «استمتعت بفترة ابتعادي. قضيت 20 عاماً متواصلة مع فريق (ريد بول)، وكنت أعمل في مجالات أخرى قبل ذلك، لذلك؛ كانت هذه أول مرة أخرج فيها من دوامة العمل المستمرة».

وارتبط اسم هورنر بالانتقال إلى فرق مثل «ألبين» و«آستون مارتن»، وكذلك شركة السيارات الصينية «بي واي دي» للمشاركة في قيادة الفريق رقم «12» المحتمل على شبكة الانطلاق.

وقال: «لن أفكر إلا في القيام بالشيء الصحيح؛ أي مشروع يمنح فرصة حقيقية للفوز في نهاية المطاف».

وأضاف: «(فورمولا1) مكان رائع، والمنافسات هذا العام ممتازة جداً. الاهتمام بالرياضة في أعلى مستوياته، وهناك كثير من الأشخاص الذين يرغبون في الدخول إليها، وسنرى ما سيحدث. أنا لست في عجلة».

وتابع: «هناك اهتمام كبير، وشركة (بي واي دي) شركة عملاقة. هناك كثير من الإشاعات. زرت كل الفرق تقريباً على شبكة الانطلاق. وأنا هنا اليوم مشجعاً».

وأكد: «(آستون مارتن) علامة بريطانية كبيرة، ومن المحزن أن نراها تعاني بهذا الشكل. هناك كثير من التكهنات».

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الرياضة رياضة عالمية

أنس جابر تتبرع لمستشفى لعلاج السرطان في تونس

أنس جابر (رويترز)
أنس جابر (رويترز)
  • تونس : «الشرق الأوسط»
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  • تونس : «الشرق الأوسط»
TT

أنس جابر تتبرع لمستشفى لعلاج السرطان في تونس

أنس جابر (رويترز)
أنس جابر (رويترز)

تواصل نجمة التنس التونسية، أنس جابر، أعمالها الخيرية في فترة ركونها إلى الراحة بعد إنجابها مولودها الأول في أبريل (نيسان) الماضي.

واحتفى مستشفى «معهد صالح عزيز» المتخصص في علاج الأمراض السرطانية بتونس العاصمة، بتلقيه تبرعاً من أنس جابر يتمثل في جهاز تسلسل الحمض النووي بتقنية الجيل التالي (إن جي إس) موجه لقسم التشريح وأمراض الخلايا، كأحدث التقنيات التي ستساعد على التشخيص الدقيق للمرضى.

وقالت إدارة المعهد، لدى تدشين الجهاز بحضور أنس جابر ومسؤولي قطاع الصحة والمستشفى: «يعد هذا الجهاز إضافة نوعية من شأنها دعم التشخيص الدقيق، بما يساهم في الارتقاء بجودة الرعاية الصحية المقدَّمة للمرضى».

وتابع المعهد، في رسالة شكر لأنس: «يتقدم المعهد بأسمى عبارات الشكر والامتنان إلى البطلة أنس جابر، على هذه المبادرة النبيلة التي تعكس حسها الإنساني والتزامها بدعم القطاع الصحي»، متمنياً لها مزيداً من النجاح والتألق في مسيرتها الرياضية والإنسانية».

وتدعم أنس جابر حملات تبرع لتوفير الغذاء والمساعدات الإنسانية؛ لا سيما للفلسطينيين في قطاع غزة المنكوب، بصفتها سفيرة للنوايا الحسنة لدى برنامج الأغذية العالمي.

كما تدعم اللاعبة مبادرات أخرى خيرية لفائدة قطاعات الشباب والتعليم والصحة والبنية التحتية الرياضية بشكل خاص في أفريقيا.

وكانت أنس جابر قد أعلنت منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي ابتعادها عن الملاعب فترة مؤقتة من أجل الركون إلى الراحة، استعداداً لاستقبال مولودها الذي أنجبته في أبريل (نيسان) الماضي، والتفرغ لعائلتها. وقبل ذلك عانت لاعبة التنس التونسية من إجهاد ومتاعب صحية في 2025، وآثار إصابة أجبرتها على إعلان التوقف في نوفمبر الماضي.

وحازت أنس جابر على المركز الثاني في التصنيف العالمي في أبرز إنجازاتها عام 2022.

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