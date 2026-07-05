الفرنسي لايدلو يُحطم أفضل زمن في تاريخ سباقات الترايثلون للمسافات الطويلة

سجَّل الفرنسي سام لايدلو أفضل زمن في تاريخ سباقات الترايثلون للمسافة الطويلة، بعدما تُوج بلقب سباق «تشالنغ روث» الألماني للعام الثاني على التوالي، يوم الأحد.
وأكمل لايدلو (27 عاماً) السباق الذي تضمن السباحة لمسافة 3.86 كيلومتر، وركوب الدراجات لمسافة 180 كيلومتراً، والجري لمسافة 42.195 كيلومتر، في زمن قدره 7 ساعات و21 دقيقة و4 ثوانٍ. وحطم لايدلو الرقم القياسي السابق لأفضل زمن في سباقات المسافة الطويلة، والذي كان يحمله النرويجي كريستيان بلومنفيلت بعدما سجله في سباق «آيرون مان تكساس» خلال أبريل (نيسان) الماضي، بزمن بلغ 7 ساعات و21 دقيقة و24 ثانية.
واحتل بلومنفيلت، المرشح الأبرز للفوز، المركز الثاني في أول مشاركة له بسباق روث، بعدما قلص الفارق عقب عودة قوية، لكنه أنهى السباق متأخراً بفارق 5 دقائق و20 ثانية، رغم معاناة لايدلو في مرحلة الجري.
وقدّم الألماني ريكو بوجن، القادم من مدينة لايبزغ، أداءً لافتاً في أول مشاركة له بسباقات الترايثلون للمسافة الطويلة، بعدما احتل المركز الثالث بزمن بلغ 7 ساعات و27 دقيقة و53 ثانية في ولاية بافاريا، ليصبح أسرع متسابق يحقق هذا الإنجاز في ظهوره الأول.