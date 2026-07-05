مونديال 2026: هل يردّ منتخب المغرب الدين لفرنسا في معركة ربع النهائي؟

حجز المنتخب المغربي بطاقته إلى ربع نهائي مونديال أميركا الشمالية لكرة القدم من رحم المعاناة، ونجا من خروج قاس في أقل مبارياته بالعرس العالمي، وذلك بفضل «كوتشينغ» مميز من مدربه محمد وهبي أمام كندا السبت في هيوستن.

محمد وهبي (أ.ف.ب)

للمرة الثانية توالياً يُثبت المدرب الواعد وهبي (49 عاماً) أن في الشوط الثاني الشهير بـ«شوط المدربين»، تحسم التفاصيل التي لا تصنعها الأقدام وحدها، وأظهر ذكاء جهازه الفني قبل جودة اللاعبين.

أمام هولندا في مونتيري في دور الـ32، قلب وهبي الموازين على الطواحين في شوط ثان نجا فيه أيضاً من خروج مرير هذه المرة؛ لأنه كان الطرف الأفضل أغلب فترات المباراة، لكن شباكه استقبلت هدفاً بقي صامداً حتى الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، عندما أدرك المدافع عيسى ديوب التعادل، فارضاً شوطين إضافيين ومن ثم ركلات ترجيح ابتسمت لـ«أسود الأطلس».

عقب المباراة، قال وهبي: «من أهم المزايا لدي أنني أحيط نفسي بأشخاص بمهارات وكفاءات، وخلال الاستراحة ضد هولندا، قمت مع جهازي الفني بتحليل الشوط الأول ونجحنا في التفوق، لدي طاقم فني كبير والجميع يدلي برأيه، والجميع يقضون ليلهم في مساعدة المنتخب».

أمام كندا، فوجئ المغرب بالاندفاع القوي للكنديين، فقدموا أسوأ بداية لهم في البطولة، بعدما كانوا يستهلون مبارياتهم وينهونها باستحواذ وسيطرة وفرص كثيرة.

حصلت كندا على ثلاث ركنيات متتالية في أول خمس دقائق، وثلاث محاولات على المرمى في أول 10 دقائق، من دون أي فرصة للاعبي وهبي، بل إنهم سددوا مرة واحدة فقط بين الخشبات الثلاث في الشوط الأول.

ياسين بونو (رويترز)

لكن الأمور اختلفت كلياً في الشوط الثاني، حين سجل منتخب المغرب ثلاثة أهداف من أصل أربع محاولات هجومية بينها عارضة لسفيان رحيمي، بفضل تغييرات وهبي وأفكاره الكابحة لجماح الكنديين الذين لم يهددوا مرمى ياسين بونو سوى فيما ندر.

ونوّه مدرب «أسود الأطلس» بسرعة استجابة اللاعبين للتوجيهات، مؤكداً أن المنتخب حقق الفوز لأنه «حافظ على هدوئه ولعب بشجاعة وبأسلوبه المعتاد، وهو ما مكّنه من فرض سيطرته وإنهاء المباراة بثلاثية نظيفة».

وأشار إلى أن المنتخب كان مطالباً برفع نسق الالتحامات والفوز بالكرات الثانية، لكنه أوضح أن «مجاراة المنتخب الكندي في هذا الجانب وحده لم تكن كافية، بالنظر إلى القوة البدنية التي يتميز بها المنافس».

وأكّد مهاجم ريال مدريد الإسباني إبراهيم دياز، صاحب تمريرتين حاسمتين، أن «الأهم هو الطريقة التي عدنا بها، والعقلية التي تحلّينا بها، لأننا نعلم أننا لم نقدّم الأداء المطلوب في الشوط الأول. دخلنا الشوط الثاني لنقدّم كل ما لدينا على أرض الملعب ونبذل أقصى ما لدينا، وهذا هو الأهم».

وهبي قال سيكون الصمود مطلوباً بشكل كبير في المباراة المقبلة (أ.ب)

وأضاف: «الأهم هو ما نحقّقه، لأن مباراة اليوم كانت صعبة. لم يكن شوطنا الأول جيداً بالكامل، لكن ذهنيتنا كانت مذهلة، وهذا ما يصنع الفارق في مثل هذه المباريات».

وتابع: «منتخبنا قريب جداً، نحن قريبون، نقاتل ونريد مواصلة التقدّم، وحان الآن وقت الاحتفال لأن هذا ما يجب أن نفعله، لكن علينا أن نستعد للمباراة المقبلة في أسرع وقت ممكن. نعم، الأمور تسير بشكل جيد للغاية».

وأبرز وهبي أن مباراة كندا ستكون «درساً مفيداً لنا وللاعبين في الدور المقبل، ولو أنني أعرف ذلك جيداً، وكنت أعرف أن كندا ستخلق لنا المشكلات، والأمر ذاته سيكون بالنسبة للخصم المقبل».

دياز المغرب قريب جداً نحن قريبون ونقاتل ونريد مواصلة التقدّم (د.ب.أ)

وأضاف: «مثلما ندرس الخصوم ونجهز الخطط التكتيكية لمجاراتهم والتفوق عليهم، فهم أيضاً يقومون بالأمر عينه، لأن ذلك جزء من اللعبة وأسلحة ضرورية لمواصلة المشوار وتحقيق الانتصارات».

وتابع: «ما نحاول نقله إلى لاعبينا هو أننا نخوض كأس عالم، وهذا يعني المرور بلحظات صعبة. كان المطلوب هو الصمود وإظهار الصلابة عندما تمر الأمور بشكل سيئ».

سيكون الصمود مطلوباً بشكل كبير في المباراة المقبلة، لأن فرنسا تختلف كلياً عن كندا، وتملك أسلحة فتاكة في خط الهجوم في مقدمتها كيليان مبابي، شريك الأرجنتيني ليونيل ميسي في صدارة لائحة الهدافين (7 أهداف لكل منهما)، في مواجهة تعد بالكثير إذا ما علمنا أن «الزرق» هم من أنهوا مغامرة «الأسود» في مونديال قطر.

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