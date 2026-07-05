أوناحي: حققنا الأهم... ولا توجد مباريات سهلة في المونديال

أعرب عز الدين أوناحي، نجم وسط منتخب المغرب، عن سعادته بالتأهل لدور الثمانية في كأس العالم 2026 بالفوز على كندا بنتيجة 3 - صفر.

وصرّح اللاعب الدولي، عبر قناة «بي إن سبورتس»: «أنا سعيد بتسجيل الأهداف في مواجهة كندا، المباراة لم تكن سهلة، بل المنافس سبّب لنا مشاكل كبيرة، خاصة في الشوط الأول».

أضاف أوناحي: «هذه المباراة ستساعدنا على التطور».

وختم تصريحاته: «لقد تأكد للجميع أنه لا توجد مباراة سهلة في كأس العالم، ولكن يبقى أننا حققنا الأهم، وهو التأهل».

وأصبح أوناحي رابع لاعب مغربي يحقق جائزة رجل المباراة خلال مشوار منتخب بلاده في النسخة 23 من البطولة.

وسجّل أوناحي هدفين في مرمى كندا، وأضاف سفيان رحيمي الثالث، ليحتفل نجم الوسط المغربي بهزّ الشباك لأول مرة في كأس العالم، ليفوز بجائزة رجل المباراة.