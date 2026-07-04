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فرنسا تواجه أجواءً لاهبة في فيلادلفيا مع انطلاق دور الـ16

منتخب فرنسا يستعد لمواجهة الباراغواي في أجواء صعبة (أ.ف.ب)
منتخب فرنسا يستعد لمواجهة الباراغواي في أجواء صعبة (أ.ف.ب)
  • فيلادلفيا الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
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  • فيلادلفيا الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
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فرنسا تواجه أجواءً لاهبة في فيلادلفيا مع انطلاق دور الـ16

منتخب فرنسا يستعد لمواجهة الباراغواي في أجواء صعبة (أ.ف.ب)
منتخب فرنسا يستعد لمواجهة الباراغواي في أجواء صعبة (أ.ف.ب)

تستعدّ فرنسا لمواجهة درجات حرارة خانقة تُشبه لهيب الأفران، عندما تلاقي الباراغواي في دور الـ16 من كأس العالم 2026 لكرة القدم، السبت، في فيلادلفيا، بينما تتأهّب كندا، إحدى الدول المضيّفة، لمواجهة صعبة أمام العملاق الأفريقي المغرب في هيوستن.

ومع موجة حر قاسية تجتاح مناطق واسعة من الولايات المتحدة بالتزامن مع احتفالات الرابع من يوليو (تموز)، يواجه أبطال العالم مرتين منتخب الباراغواي على ملعب «لينكولن فايننشال فيلد» وسط تحذيرات من درجات حرارة قصوى.

وبلغت درجات الحرارة في مدينة بنسلفانيا 38 درجة مئوية (101 فهرنهايت)، الجمعة، بينما حذّرت هيئة الأرصاد الجوية الأميركية من استمرار الأوضاع عينها، السبت، عند انطلاق المباراة الساعة الخامسة مساءً بالتوقيت المحلي.

وقال مدرب فرنسا ديدييه ديشان إن فريقه سيكون مستعداً لهذه الظروف، مضيفاً: «علينا أن نأخذ ذلك في الحسبان، لكن أعتقد أن كل منتخب استعد للأمر. يمكن أن يؤثر ذلك في جميع المنتخبات».

وتابع: «ستكون هذه مباراتنا الخامسة في البطولة، وهذا أيضاً سيكون له تأثير، لكنني لا أركز فقط على الحرارة».

وقدّمت فرنسا حتى الآن أفضل أداء في البطولة، إذ تألقت هجومياً لتبلغ ثمن النهائي بعد تسجيلها 13 هدفاً في 4 مباريات.

غير أن المنتخب الفرنسي مرشح لخوض المباراة بغياب لاعب وسطه أوريليان تشواميني الذي خرج من الحسابات بسبب إصابة في الفخذ، بحسب تقارير، ومن المتوقع أن يعوضه مانو كونيه.

من جهته، قال المدرب الأرجنتيني للباراغواي غوستافو ألفارو إن المنتخب الأميركي الجنوبي كان يخشى «عاصفة» الهجوم الفرنسي صاحب الحلول المتعددة، أكثر من خشيته من الطقس.

وأوضح: «فرنسا مثل عاصفة رعدية. علينا أن ندرك أن العاصفة قادمة، ونحاول الاستعداد للصواعق».

وأكمل: «نحن معتادون على الحرارة، وسنتحملها بطبيعة الحال. لا يمكن أن تلعب أبداً مباراة في كأس العالم عند الساعة الخامسة مساءً في الباراغواي، ولو حدث ذلك، ربما نخسر، لكن الأمر يشبه الذهاب إلى كيتو (لمواجهة الإكوادور) حيث يجب أن تكون مستعداً للارتفاع عن سطح البحر».

وأثبتت الباراغواي بفوزها على ألمانيا في دور الـ32، أنها قادرة على تشكيل تحدٍّ قوي لطموحات فرنسا في بلوغ ربع النهائي.

يتوقع مهاجم فرنسا برادلي باركولا أن يعتمد منتخب أميركا الجنوبية أسلوباً بدنياً في مباراة السبت.

وقال: «إنه فريق يدافع كثيراً، وسيقوم بتدخلات قوية. لكنه أيضاً فريق يجيد لعب كرة القدم، رأينا ذلك أمام ألمانيا».

وفي مباراة مبكرة من دور الـ16، السبت، تسعى كندا إلى تحقيق ما قد يُعد مفاجأة مدوية عندما تواجه المغرب، صاحب المركز الرابع في مونديال 2022، في هيوستن.

وتدخل كندا المواجهة بمعنويات مرتفعة بعد فوزها على جنوب أفريقيا في لوس أنجليس، الأحد، وبلوغها هذا الدور.

لكن مدربها الأميركي جيسي مارش أكد أن التغلب على منتخب بحجم المغرب يتطلب مستوى أعلى بكثير.

وقال مارش، يوم الجمعة: «لا يملك منتخب المغرب أي نقاط ضعف على الإطلاق. علينا أن نكون جيدين في الأمور التي نهتم بها ونجيد القيام بها».

وأضاف: «سنحتاج إلى التعامل مع الصعوبات التي سيضعها المغرب أمامنا في كل لحظة، وأن نفهم بدقة من نحن وكيف نريد أن نلعب، وما الذي نريد أن نكون عليه، وأن نطبق ذلك بأعلى مستوى».

وبلغ المغرب هذا الدور بعد فوز شاق على هولندا بركلات الترجيح إثر التعادل بعد التمديد.

وشدّد مدرب «أسود الأطلس» محمد وهبي على أن الانتصار أمام هولندا بات من الماضي، مع سعيهم لمواصلة مشوارهم حيث قد يواجهون فرنسا في ربع النهائي.

وقال: «نحترم كندا كثيراً. تملك الجودة. المستوى الذي قدمناه في المباريات الأخيرة لن يكون كافياً. هذه المباراة هي الأصعب، لأنها المقبلة».

وتابع: «لعبنا بالفعل أمام هولندا، وهذا أصبح من الماضي. إذا كان علينا خوض مباراة أخرى، فستكون هي الأصعب».

وفي دفعة معنوية لألمانيا التي ودّعت البطولة مبكراً، أكد يورغن كلوب، السبت، أنه استعاد طاقته وبات «جاهزاً» لما وصفه بـ«محادثات مكثفة» بشأن تولي تدريب المنتخب بعد استقالة يوليان ناغلسمان.

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استقبال عدائي للمنتخب الإنجليزي في مكسيكو سيتي

منتخب إنجلترا يستعد لمواجهة المكسيك (د.ب.أ)
منتخب إنجلترا يستعد لمواجهة المكسيك (د.ب.أ)
  • مكسيكو سيتي: «الشرق الأوسط»
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  • مكسيكو سيتي: «الشرق الأوسط»
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استقبال عدائي للمنتخب الإنجليزي في مكسيكو سيتي

منتخب إنجلترا يستعد لمواجهة المكسيك (د.ب.أ)
منتخب إنجلترا يستعد لمواجهة المكسيك (د.ب.أ)

تلقى المنتخب الإنجليزي لكرة القدم استقبالاً عدائياً عند وصوله إلى فندق إقامته في مكسيكو سيتي، قبل مواجهة منتخب المكسيك مساء الأحد في دور الـ16 من كأس العالم.

وكان المنتخب الإنجليزي يأمل في إبقاء موقع إقامته سرياً، بعد أن استخدم مشجعو المكسيك مكبرات الصوت والأبواق والدراجات النارية في محاولة لإزعاج نوم لاعبي الإكوادور قبل مباراة دور الـ32، التي فاز بها أصحاب الأرض 2 - صفر مساء الأربعاء الماضي.

لكن عند وصول حافلة إنجلترا إلى الفندق، كان مئات المشجعين في الانتظار بالفعل، وأطلق بعضهم صافرات الاستهجان، بينما هتف آخرون باسم «المكسيك».

كما شوهد أحد المشجعين داخل الحشد وهو يرفع قميص المنتخب الإنجليزي.

وتم تعزيز الإجراءات الأمنية خارج الفندق بعد الأحداث التي شهدها الأسبوع الماضي، والتي أدت إلى شكاوى من الاتحاد الإكوادوري لكرة القدم.

كما تم رفع مستوى الأمن في المدينة بعد وفاة أربعة أشخاص خلال الاحتفالات التي أعقبت فوز المكسيك على الإكوادور.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أن التحدي أمام إنجلترا لا يقتصر على الأجواء العدائية، إذ سيواجه اللاعبون صعوبة إضافية في مكسيكو سيتي بسبب ارتفاع ملعب أزتيكا الذي يزيد عن 2000 متر فوق سطح البحر، ما يعني انخفاض مستوى الأكسجين في الهواء.

وخسر المنتخب المكسيكي مرتين فقط في آخر 89 مباراة على ملعب أزتيكا، حيث حقق 70 فوزاً وتعادل في 17 مباراة، كما أنه لم يهزم في 10 مباريات بكأس العالم على هذا الملعب.

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بويرتا: جاهز للعب في أي مركز مع كولومبيا

غوستافو بويرتا لاعب وسط منتخب كولومبيا (إ.ب.أ)
غوستافو بويرتا لاعب وسط منتخب كولومبيا (إ.ب.أ)
  • كانساس سيتي الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
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  • كانساس سيتي الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
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بويرتا: جاهز للعب في أي مركز مع كولومبيا

غوستافو بويرتا لاعب وسط منتخب كولومبيا (إ.ب.أ)
غوستافو بويرتا لاعب وسط منتخب كولومبيا (إ.ب.أ)

تواجد غوستافو بويرتا، لاعب وسط منتخب كولومبيا لكرة القدم، في كل مكان خلال فوز منتخب بلاده على غانا 1 - 0 في دور الـ32 من كأس العالم، وهذا بالضبط ما يفضله هو ومدربه.

وأقيمت المباراة التي انتهت بفوز فريق المدرب نستور لورينزو في مدينة كانساس سيتي، الجمعة، (صباح السبت بتوقيت غرينتش)، ليضرب موعدا مع سويسرا في دور الـ16 يوم الثلاثاء المقبل في فانكوفر.

ويشكل بويرتا جزءاً من ثلاثي وسط ديناميكي، بعدما تفوق على ريتشارد ريوس ليحجز مكاناً أساسياً في البطولة.

وقال بويرتا في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم، السبت: «المدرب يريدني أن أكون متعدد الأدوار قدر الإمكان».

وأضاف: «استخدمني في الجهة اليمنى واليسرى، وأحياناً كلاعب وسط دفاعي. بصراحة، أشعر بالراحة في كل هذه المراكز، وأحاول دائماً مساعدة الفريق بأي طريقة ممكنة».

ومر اللاعب في مسيرته الكروية عبر أندية في الدرجة الثانية الكولومبية، ثم باير ليفركوزن الألماني، وهال سيتي الإنجليزي، وصولاً إلى نادي راسينغ سانتاندير الإسباني؛ ما أسهم في تطويره كلاعب متعدد المهام.

ويرى العديد من المحللين أن كولومبيا لم تحظ بالاهتمام الكافي حتى الآن في أميركا الشمالية، وقد تكون هي «الحصان الأسود» في هذه النسخة من البطولة.

وقال بويرتا (22 عاماً): «نحن جميعاً ملتزمون تماماً بخطة المدرب. يمكننا اللعب في مراكز مختلفة، وهذا يمنح المدرب خيارات أكبر عند إعداد التشكيلة».

وإذا تمكن المنتخب الكولومبي من تجاوز سويسرا، فسيلتقي في دور الثمانية مع حامل اللقب الأرجنتين أو مصر، ولن يتردد المدرب لورينزو في الدفع ببويرتا أمام حامل اللقب.

وقال مدرب كولومبيا: «إنه يقدم بطولة رائعة».

وأضاف: «نراه دائماً لاعب وسط متكاملاً، وذكياً، ويتمتع بالشخصية، وناضجاً جداً بالنسبة لعمره، ويقرأ المباراة بشكل ممتاز، ويعرف متى يهدئ الإيقاع ومتى يسرعه، ويحافظ دائماً على توازن اللعب بشكل رائع».

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الرياضة رياضة عالمية

«دورة ويمبلدون»: ضحية جديدة... شفيونتيك تودّع

حسرة البولندية إيغا شفيونتيك حاملة اللقب بعد وداعية ويمبلدون (أ.ف.ب)
حسرة البولندية إيغا شفيونتيك حاملة اللقب بعد وداعية ويمبلدون (أ.ف.ب)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
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  • لندن: «الشرق الأوسط»
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«دورة ويمبلدون»: ضحية جديدة... شفيونتيك تودّع

حسرة البولندية إيغا شفيونتيك حاملة اللقب بعد وداعية ويمبلدون (أ.ف.ب)
حسرة البولندية إيغا شفيونتيك حاملة اللقب بعد وداعية ويمبلدون (أ.ف.ب)

ودعت البولندية إيغا شفيونتيك، حاملة اللقب، منافسات بطولة ويمبلدون للتنس، بينما احتفلت النجمة الصاعدة ألكسندرا إيالا بأكبر انتصار في مسيرتها خلال يوم شهد مفاجآت في منافسات فردي السيدات.

الفلبينية الصاعدة ألكسندرا إيالا أطاحت بشفيونتيك (أ.ف.ب)

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أنه أمام حضور عدد من كبار نجوم الرياضة في الملعب الرئيسي، قدمت إيالا (21 عاماً) أداءً جريئاً ومميزاً لتفاجئ شفيونتيك الفائزة بستة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى (غراند سلام)، في مباراة مثيرة ضمن الدور الثالث.

ونجحت إيالا في إنقاذ نقطتين لحسم المجموعة خلال شوط كسر التعادل المثير في المجموعة الأولى، قبل أن تواصل تألقها في بطولة ويمبلدون لتحسم الفوز بنتيجة 7 - 6 (11 - 9) و6 - 2 أمام المصنفة الثالثة عالمياً.

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