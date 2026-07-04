«فيفا» يحتفل بالذكرى الـ250 لاستقلال أميركا في ملاعب المونديال

يستعد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» للاحتفال بعيد الاستقلال الأميركي والذكرى الـ250 لإعلان استقلال الولايات المتحدة، من خلال برنامج احتفالي خاص يسبق مباراتي دور الـ16 من كأس العالم 2026 المقررتين يوم السبت في مدينتي فيلادلفيا وهيوستن.

وفي هيوستن، ستتحول أجواء ما قبل المباراة إلى لوحة احتفالية بألوان العلم الأميركي الأحمر والأبيض والأزرق، في احتفاء يواكب المناسبة الوطنية، بينما تتصدر المدينة، إحدى المدن المستضيفة للمونديال، المشهد العالمي في هذا اليوم التاريخي.

ويتضمن البرنامج الاحتفالي نشر لافتة عملاقة على أرضية الملعب مستوحاة من ألوان وأشكال الألعاب النارية، يعقبها أداء للنشيد الوطني الأميركي بصوت الموسيقية مايا رودريجيز، عضوة فرقة البحرية الأميركية، حسبما ذكر موقع الاتحاد الدولي.

أما في فيلادلفيا، المدينة التي شهدت اعتماد إعلان الاستقلال في الرابع من يوليو (تموز) عام 1776، فتأخذ الاحتفالات طابعاً تاريخياً يواكب مكانتها باعتبارها مهد الولايات المتحدة.

وسيبدأ البرنامج بأداء النشيد الوطني الأميركي بصوت الفنانة إيدينا مينزيل، الحائزة على جائزة «توني»، يليه تقديم نسخة خاصة من أغنية «أميركا الجميلة» تؤديها فرقة كورال «فيلادليفا بويز» قبل أن تقدم فرقة الهيب هوب الشهيرة «ذا روتس»، الحائزة على عدة جوائز «غرامي» والمنحدرة من فيلادلفيا، عرضاً موسيقياً خاصاً.

كما تتضمن المراسم الاحتفالية مشاركة فرقة «فيلادليفا بويز» إلى جانب ملكة جمال بنسيلفانيا ستيفاني سكينر، فضلاً عن تنظيم عرض «تيفو» جماهيري داخل المدرجات بمشاركة المشجعين، إضافة إلى عرض جوي تنفذه طائرات تابعة لقاعدة أوشيانا الجوية البحرية في فيرجينيا بيتش.

ولن تتوقف الأجواء الاحتفالية عند انطلاق المباراة، إذ سيكون الجمهور على موعد مع عرض ترفيهي بين الشوطين يقدمه النجم الحائز على جائزة «غرامي» دي جيه جيزي جيف، أحد أبرز أبناء مدينة فيلادلفيا، المعروفة بلقب «مدينة الحب الأخوي».

وستشهد الملاعب المستضيفة فعاليات إضافية احتفاء بعيد الاستقلال والدور الذي تؤديه المدينتان في استضافة منافسات كأس العالم، تشمل عروضاً نارية ورسائل احتفالية على الشاشات العملاقة.

ودعا «فيفا» الجماهير إلى الحضور مبكراً للاستمتاع بكامل البرنامج الترفيهي، حيث تبدأ عمليات إحماء اللاعبين قبل نحو 65 دقيقة من انطلاق المباراة، بينما تنطلق المراسم الاحتفالية قبل نحو 25 دقيقة من صافرة البداية.