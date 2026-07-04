إصابة في الفخذ تغيّب الفرنسي تشواميني عن باراغواي

ذكر تقرير إخباري أن لاعب وسط المنتخب الفرنسي أوريليان تشواميني سيغيب عن مباراة دور الـ16 من كأس العالم لكرة القدم المقررة اليوم (السبت) أمام باراغواي، بسبب إصابة في الفخذ.

وكان اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً، شارك أساسياً في 3 من مباريات فرنسا الأربع في البطولة، وذكرت صحيفة «ليكيب» الفرنسية أنه من المتوقع أن يحل مكانه مانو كوني.

وتصدرت فرنسا المجموعة التاسعة بالعلامة الكاملة بعد الفوز في جميع مبارياتها الثلاث، ثم حققت انتصاراً سهلاً 3 - صفر على السويد في دور الـ32.

وتخوض فرنسا مباراتها أمام باراغواي في فيلادلفيا. ولم يتسنَّ على الفور الحصول على رد من الاتحاد الفرنسي للعبة على طلب «رويترز» للتعليق.