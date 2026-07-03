«دورة ويمبلدون»: أوساكا تهزم كاساتكينا وتبلغ ثمن النهائي

واصلت نعومي أوساكا إثارة الإعجاب في بطولة ويمبلدون للتنس، حيث جمعت بين أسلوبها المميز خارج الملعب وثقتها المتزايدة داخل الملعب لتتغلب الجمعة على الأسترالية داريا كاساتكينا غير المصنفة بنتيجة 6-1 و6-3، وتصل إلى دور الـ16 للمرة الأولى.

وتُعتبر أوساكا على نطاق واسع واحدة من أبرز رائدات الموضة في عالم التنس، وجذبت الكثير من الاهتمام بفضل فساتينها اللافتة للنظر خلال الأسبوع الأول، لكن البطلة اليابانية الحائزة على أربعة ألقاب في البطولات الكبرى تترك لعبتها تتحدث عن نفسها بشكل متزايد.

وبعد أن ارتدت نسخة أخرى من زي «الكيمونو» المستوحى من فيلم «كيل بيل» الذي تظهر به عند دخول الملعب، والذي كان هذه المرة رداءً مزيناً بنقوش الأزهار، مزجت المصنفة رقم 14 بين القوة والدقة لتتغلب على كاساتكينا وتواصل أفضل مسيرة لها في نادي عموم إنجلترا.

وسددت اللاعبة البالغة من العمر 28 عاماً ضربة خلفية حاسمة لتكسر إرسال كاساتكينا، المولودة في روسيا، في الشوط الثاني ثم عززت ذلك بضربة أمامية عميقة لتحقق كسراً مزدوجاً، بينما كانت تتقدم بسرعة في المجموعة الأولى على الملعب رقم واحد الذي كانت أشعة الشمس تغمره.

وقالت أوساكا على الملعب وسط تصفيق حار: «في الواقع، لم أفز قط على هذا الملعب، لذا أنا سعيدة جداً لأنني صنعت ذكرى رائعة هنا. شكراً لكم جميعاً على تشجيعكم لنا. كان شرفاً كبيراً لي أن ألعب هنا... شعرت بالتأكيد بشعور رائع. خضت مجموعة من المباريات على العشب خلال الأسبوعين الماضيين. كنت واثقة من نفسي، ولعبت أيضاً بشكل جيد، لذا أنا سعيدة بنتيجة اليوم».

وأظهرت أوساكا، التي وصلت إلى أول نهائي لها على الملاعب العشبية على مستوى جولة اتحاد اللاعبات المحترفات في باد هومبورغ قبل أن تنسحب بسبب الإصابة، أنها قد تكون قوة لا يستهان بها في الأسبوع الثاني من «ويمبلدون»، حيث خاضت معركة حامية بعد أن أهدرت تقدمها المبكر في المجموعة الثانية لتصل إلى نقطتي حسم المباراة.