بيتكوفيتش: دفعنا ثمناً باهظاً لأخطائنا أمام سويسرا

قال فلاديمير بيتكوفيتش مدرب الجزائر إن فريقه دفع ثمن أخطائه ليخسر 2- صفر أمام سويسرا في دور الـ32 بكأس العالم لكرة القدم، الجمعة، ليودّع البطولة.

وتقدمت سويسرا في الدقيقة العاشرة عندما سجل بريل إمبولو هدفاً عقب هجمة مرتدة، قبل أن يضاعف دان ندوي النتيجة بعد بداية الشوط الثاني فوراً.

وقال بيتكوفيتش للصحافيين: «لا أستطيع القول بالضرورة إن السبب الدفاع أو الخط الخلفي ككل، لكن بالتأكيد الخسارة تتعلق بطريقة دفاعنا كفريق، فقد دفعنا ثمناً باهظاً لذلك. في كل مرة نرتكب فيها أول خطأ، نستقبل هدفا... سنحت للمنافس ثلاث فرص سجل منها هدفين. سنحت لنا فرص أكثر منهم، لكن للأسف هذا هو الحال».

وأكد المدرب (62 عاماً)، الذي تربطة علاقة قوية بالكرة السويسرية وقضى سبع سنوات مدرباً لمنتخبها الوطني، أن التقدم في كأس العالم كان خطوة كبيرة لفريقه.

وقال: «دافعنا بشكل جيد جداً ولم نستقبل الكثير من الأهداف قبل كأس العالم، لكن هنا في البطولة كان المستوى مرتفعاً جداً، لذلك كنا في حاجة إلى أن نكون أكثر دقة وتنظيماً وأن نتكيف أكثر مع هذا المستوى».

وأعرب بيتكوفيتش عن سعادته بأداء فريقه بشكل عام، وأنه خسر أمام الفريق الأفضل ببساطة.

وأضاف: «العودة للمشاركة في البطولة بعد غياب 12 عاماً يمثل نجاحاً كبيراً. كما أن تجاوز دور المجموعات للمرة الثانية فقط في تاريخنا نتيجة ممتازة أيضاً. بالطبع، كنا نرغب في تحقيق المزيد من النجاح لكننا لم نتمكن من ذلك. علينا أن نتعلم من نقاط الضعف التي أظهرناها، لكن شهدنا أيضاً الكثير من اللحظات الإيجابية خلال المباريات».