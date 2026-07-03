ياكين: صلابة سويسرا أنهت طموح الجزائر في المونديال

حقق منتخب سويسرا فوزاً رائعاً 2-صفر على الجزائر ليتأهل إلى دور 16 في كأس العالم لكرة القدم الجمعة، وذلك بعدما أوقف خطورة منافسه الخطير وتنفيذ خطة المدرب مراد ياكين الدفاعية بشكل مثالي.

وسجل فريق ياكين هدفاً مبكراً في الشوط الأول عن طريق بريل إمبولو قبل أن يضاعف دان ندوي النتيجة بعد نهاية الاستراحة بوقت قصير، ليحافظ على تقدمه ويحسم فوزه الأول في أدوار خروج المغلوب في كأس العالم منذ عام 1938.

وستواجه سويسرا في المباراة التالية الفائز من مباراة كولومبيا وغانا في فانكوفر يوم الثلاثاء المقبل.

وقال ياكين في مؤتمر صحافي: «قدمنا أداء دفاعياً جيداً للغاية خلال مراحل المباراة. دافعنا ببسالة ولم نمنح المنافس أي فرصة للتسجيل. أود الإشادة بالفريق بالكامل لأنهم عانوا اليوم كثيراً، وأعتقد أنهم سجلوا الأهداف في اللحظة المناسبة تماما. أعتقد أننا نستحق حقا التأهل للدور التالي من هذه البطولة».

ولم ترتكب سويسرا أي أخطاء تذكر في الدفاع، مما أجبر الجزائر على اللعب على الأطراف وحرمانهم من تشكيل أي خطورة إلا من خلال أنصاف الفرص بينما استغلت سويسرا الفرص التي أتيحت لها على أكمل وجه.

وقال ياكين: «تراجعنا للخلف ولم ينجح ضغطنا في البداية، لكننا تمكنا حقاً من استغلال المساحات وتمكنا من التخلص من دفاع المنافس مرتين. كان من المهم التسجيل في اللحظة المناسبة، كان هدفاً في الوقت المناسب، لكن بعد ذلك، أعتقد أننا سيطرنا على الملعب وأنا سعيد حقاً بالأداء إجمالاً لأننا لعبنا أمام لاعبين أقوياء جداً على الصعيد الفردي».

وأكد المدرب (51 عاماً) أنه ليس لديه تفضيل بشأن المنافس القادم لسويسرا.

وقال: «لا يوجد منافس سهل. يجب أن تسير الأمور على أكمل وجه خططياً وفنياً مع استمرار الأداء القوي أيضاً. نحن الآن سعداء للغاية بهذه اللحظة. نحن سعداء للغاية بتأهلنا للدور التالي من البطولة. أنا ممتن جداً لجهازي المعاون واللاعبين وكل الجماهير في سويسرا الذين استيقظوا مبكراً جداً هذا الصباح لمتابعة الفريق».