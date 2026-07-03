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ياكين: صلابة سويسرا أنهت طموح الجزائر في المونديال

مدرب سويسرا مراد ياكين (أ.ف.ب)
مدرب سويسرا مراد ياكين (أ.ف.ب)
  • فانكوفر: «الشرق الأوسط»
TT
  • فانكوفر: «الشرق الأوسط»
TT

ياكين: صلابة سويسرا أنهت طموح الجزائر في المونديال

مدرب سويسرا مراد ياكين (أ.ف.ب)
مدرب سويسرا مراد ياكين (أ.ف.ب)

حقق منتخب سويسرا فوزاً رائعاً 2-صفر على الجزائر ليتأهل إلى دور 16 في كأس العالم لكرة القدم الجمعة، وذلك بعدما أوقف خطورة منافسه الخطير وتنفيذ خطة المدرب مراد ياكين الدفاعية بشكل مثالي.

وسجل فريق ياكين هدفاً مبكراً في الشوط الأول عن طريق بريل إمبولو قبل أن يضاعف دان ندوي النتيجة بعد نهاية الاستراحة بوقت قصير، ليحافظ على تقدمه ويحسم فوزه الأول في أدوار خروج المغلوب في كأس العالم منذ عام 1938.

وستواجه سويسرا في المباراة التالية الفائز من مباراة كولومبيا وغانا في فانكوفر يوم الثلاثاء المقبل.

وقال ياكين في مؤتمر صحافي: «قدمنا أداء دفاعياً جيداً للغاية خلال مراحل المباراة. دافعنا ببسالة ولم نمنح المنافس أي فرصة للتسجيل. أود الإشادة بالفريق بالكامل لأنهم عانوا اليوم كثيراً، وأعتقد أنهم سجلوا الأهداف في اللحظة المناسبة تماما. أعتقد أننا نستحق حقا التأهل للدور التالي من هذه البطولة».

ولم ترتكب سويسرا أي أخطاء تذكر في الدفاع، مما أجبر الجزائر على اللعب على الأطراف وحرمانهم من تشكيل أي خطورة إلا من خلال أنصاف الفرص بينما استغلت سويسرا الفرص التي أتيحت لها على أكمل وجه.

وقال ياكين: «تراجعنا للخلف ولم ينجح ضغطنا في البداية، لكننا تمكنا حقاً من استغلال المساحات وتمكنا من التخلص من دفاع المنافس مرتين. كان من المهم التسجيل في اللحظة المناسبة، كان هدفاً في الوقت المناسب، لكن بعد ذلك، أعتقد أننا سيطرنا على الملعب وأنا سعيد حقاً بالأداء إجمالاً لأننا لعبنا أمام لاعبين أقوياء جداً على الصعيد الفردي».

وأكد المدرب (51 عاماً) أنه ليس لديه تفضيل بشأن المنافس القادم لسويسرا.

وقال: «لا يوجد منافس سهل. يجب أن تسير الأمور على أكمل وجه خططياً وفنياً مع استمرار الأداء القوي أيضاً. نحن الآن سعداء للغاية بهذه اللحظة. نحن سعداء للغاية بتأهلنا للدور التالي من البطولة. أنا ممتن جداً لجهازي المعاون واللاعبين وكل الجماهير في سويسرا الذين استيقظوا مبكراً جداً هذا الصباح لمتابعة الفريق».

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كاكاو: كلوب سيعيد الشغف لـ«المانشافت»

المهاجم الألماني السابق كاكاو (د.ب.أ)
المهاجم الألماني السابق كاكاو (د.ب.أ)
  • برازيليا: «الشرق الأوسط»
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  • برازيليا: «الشرق الأوسط»
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كاكاو: كلوب سيعيد الشغف لـ«المانشافت»

المهاجم الألماني السابق كاكاو (د.ب.أ)
المهاجم الألماني السابق كاكاو (د.ب.أ)

أعرب المهاجم الألماني السابق، كاكاو، عن اعتقاده أن يورغن كلوب سوف يكون الخليفة المثالي ليوليان ناغلسمان، في تدريب المنتخب الألماني لكرة القدم، مؤكداً أن شغفه الكبير بكرة القدم سيظهر بوضوح في قيادته للمنتخب.

وذكرت تقارير إعلامية أن يوليان ناغلسمان سيستقيل من منصبه بعد خروج «المانشافت» من دور الـ32 بكأس العالم أمام باراغواي، وهو أحدث إخفاق في سلسلة طويلة من الإخفاقات التي تعرض لها المنتخب منذ فوزه بالكأس عام 2014.

وقال كاكاو لـ«وكالة الأنباء الألمانية» في البرازيل، في وقت متأخر من الخميس، إن تعيين كلوب، مدرب ليفربول وبوروسيا دورتموند السابق، سيكون «نتيجة منطقية».

وأضاف أن كلوب، الذي لم يقل بعد ما إذا كان مهتماً بالوظيفة أم لا، أثبت قدراته كمدرب، وهو شخص «لديه خبرة بالفعل، وواثق، وفاز بكل شيء».

ويعمل كلوب رئيساً لكرة القدم العالمية في «ريد بول»، بعدما ترك ليفربول قبل عامين، من أجل الحصول على راحة من عمله مدرباً. وفاز كلوب بلقبين للدوري الألماني، ولقب للدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

وخلال منافسات كأس العالم، يعمل كلوب (59 عاماً) محللاً في قناة «ماجينتا تي في»، وقد أثار ضجة كبيرة في وقت سابق من المونديال، عندما قال إن ناغلسمان في منصبه «في الوقت الحالي». واعتذر عن هذه المزحة.

ويعتقد كاكاو أن الذكاء العاطفي الذي يتمتع به كلوب هو ما تحتاجه ألمانيا لإنهاء حالة الركود التي تعاني منها.

وقال اللاعب البرازيلي الألماني: «سيعيد الشغف، الذي يحتاجه المنتخب الألماني بشدة. سيشكل فريقاً من هؤلاء اللاعبين».

وولد كاكاو بالقرب من مدينة ساو باولو البرازيلية ذات الأهمية الاقتصادية الكبرى، وهو يرافق وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول كسفير رياضي في دول أميركا الجنوبية، وتحديداً باراغواي والأرجنتين، ومؤخراً في بلده الأم البرازيل.

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إيمبولو «الأفضل» بمواجهة الجزائر: الأهم لنا هو تحقيق الفوز

بريل إيمبولو لاعب المنتخب السويسري (د.ب.أ)
بريل إيمبولو لاعب المنتخب السويسري (د.ب.أ)
  • فانكوفر: «الشرق الأوسط»
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  • فانكوفر: «الشرق الأوسط»
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إيمبولو «الأفضل» بمواجهة الجزائر: الأهم لنا هو تحقيق الفوز

بريل إيمبولو لاعب المنتخب السويسري (د.ب.أ)
بريل إيمبولو لاعب المنتخب السويسري (د.ب.أ)

أعرب بريل إيمبولو، لاعب المنتخب السويسري لكرة القدم، عن سعادته بحصوله على جائزة أفضل لاعب في المباراة، مشيراً إلى أن الفوز على المنتخب الجزائري كان الأهم.

وتأهل المنتخب السويسري إلى دور الـ16 ببطولة كأس العالم بعد تغلبه على المنتخب الجزائري 2 - صفر في دور الـ32 من البطولة في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس (صباح الجمعة بتوقيت غرينتش).

وقال إيمبولو، الذي سجل الهدف الافتتاحي في المباراة، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم: «أهم شيء هو أننا حققنا الفوز. تحدثت عن ضرورة أن أكون دقيقاً وفعالاً».

وأضاف: «عانينا مع بداية المباراة، ولكننا تمكنا من تسجيل هدف جماعي رائع. وأنا كنت في نهاية هذا العمل الجماعي».

وأكد: «بدأ المنتخب الجزائري المباراة بقوة. أهنئ الفريق على تمكنه من السيطرة على المباراة، وخاصة بالطريقة التي دخلنا بها الشوط الثاني».

وأكد: «المنتخب الجزائري فريق قوي، ونحن سعداء بالفوز والخروج بشباك نظيفة».

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الاتحاد الألماني يطوي صفحة ناغلسمان... ويفاوض كلوب

هل يخلف كلوب ناغلسمان في تدريب «المانشافت»؟ (أ.ف.ب)
هل يخلف كلوب ناغلسمان في تدريب «المانشافت»؟ (أ.ف.ب)
  • برلين: «الشرق الأوسط»
TT
  • برلين: «الشرق الأوسط»
TT

الاتحاد الألماني يطوي صفحة ناغلسمان... ويفاوض كلوب

هل يخلف كلوب ناغلسمان في تدريب «المانشافت»؟ (أ.ف.ب)
هل يخلف كلوب ناغلسمان في تدريب «المانشافت»؟ (أ.ف.ب)

طوى الاتحاد الألماني لكرة القدم صفحة يوليان ناغلسمان الذي تقدم باستقالته من تدريب المنتخب الوطني بعد السقوط في دور الـ32 لمونديال 2026، على أن يدخل في «مفاوضات» مع يورغن كلوب لخلافته، وفق ما أعلن الجمعة.

وأوضح الاتحاد في بيان أنه تمت الموافقة على «فسخ العقد فوراً مع المدرب يوليان ناغلسمان»، الذي كان يمتد حتى صيف 2028، مضيفاً أنه سيعمل، في إطار البحث عن خليفة، على «بدء مفاوضات مع يورغن كلوب» الذي «أبدى بالفعل، من حيث المبدأ، استعداده لتولي هذا المنصب».

وأكد الاتحاد الألماني ما كشفته في وقت سابق تقارير إعلامية عن استقالة ناغلسمان بعد أربعة أيام من الإقصاء المؤلم من دور الـ32 للمونديال الأميركي الشمالي على يد الباراغواي.

وشغل ناغلسمان (38 عاماً) هذا المنصب منذ سبتمبر (أيلول) 2023، لكن بعد الخروج من دور الـ32 للمونديال، اجتمع به الاتحاد الألماني لثلاث ساعات الخميس لبحث الإخفاق الجديد.

وتصدر كلوب (59 عاماً) سريعاً قائمة المرشحين الأوفر حظاً لخلافته.

وبعد تجارب ناجحة على رأس ماينز وبوروسيا دورتموند في ألمانيا، أصبح كلوب أسطورة مع ليفربول، حيث قاده إلى لقب الدوري الإنجليزي عام 2020، منهياً 30 عاماً من الصيام، وذلك بعد عام من تتويجه بدوري أبطال أوروبا.

وفي يناير (كانون الثاني) 2024، أعلن أنه سيرحل عن ليفربول في نهاية الموسم، بعد تسع سنوات قضاها مع الفريق منذ وصوله في خريف 2015. ومنذ الأول من يناير (كانون الثاني) 2025، يتولى منصب المدير العالمي لكرة القدم في ريد بول، مشرفاً على الأندية التابعة للشركة النمساوية.

ويبدو التحدي الذي ينتظر خليفة ناغلسمان هائلاً، إذ تعرّضت ألمانيا لثلاث نكسات كبيرة متتالية في نهائيات كأس العالم: خروجان من الدور الأول في 2018 و2022، ثم الإقصاء من دور الـ32 قبل أيام في بوسطن أمام منتخب الباراغواي المتواضع بركلات الترجيح.

وفي الاجتماع الذي عقد في مقر الاتحاد الألماني في فرانكفورت الخميس، أفادت التقارير بأنه عُرض على ناغلسمان تعويض إنهاء خدمة بقيمة سبعة ملايين يورو (8 ملايين دولار)، أي ما يعادل تقريباً راتب عام واحد، من أجل مغادرة منصبه.

وبذلك، بات ناغلسمان ثاني مدرب في تاريخ المنتخب الألماني تتم إقالته، بعد سلفه هانزي فليك الذي لقي المصير نفسه عام 2023.

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