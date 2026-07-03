إيمبولو «الأفضل» بمواجهة الجزائر: الأهم لنا هو تحقيق الفوز

أعرب بريل إيمبولو، لاعب المنتخب السويسري لكرة القدم، عن سعادته بحصوله على جائزة أفضل لاعب في المباراة، مشيراً إلى أن الفوز على المنتخب الجزائري كان الأهم.

وتأهل المنتخب السويسري إلى دور الـ16 ببطولة كأس العالم بعد تغلبه على المنتخب الجزائري 2 - صفر في دور الـ32 من البطولة في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس (صباح الجمعة بتوقيت غرينتش).

وقال إيمبولو، الذي سجل الهدف الافتتاحي في المباراة، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم: «أهم شيء هو أننا حققنا الفوز. تحدثت عن ضرورة أن أكون دقيقاً وفعالاً».

وأضاف: «عانينا مع بداية المباراة، ولكننا تمكنا من تسجيل هدف جماعي رائع. وأنا كنت في نهاية هذا العمل الجماعي».

وأكد: «بدأ المنتخب الجزائري المباراة بقوة. أهنئ الفريق على تمكنه من السيطرة على المباراة، وخاصة بالطريقة التي دخلنا بها الشوط الثاني».

وأكد: «المنتخب الجزائري فريق قوي، ونحن سعداء بالفوز والخروج بشباك نظيفة».