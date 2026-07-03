يامال: لا نخاف أحداً... نحن إسبانيا

بعد حصوله على جائزة أفضل لاعب في المباراة التي فازت فيها إسبانيا على النمسا 3 - 0، في دور الـ32 من مونديال 2026 في كرة القدم، قال النجم الشاب لامين يامال الخميس، إنه سعيد بأداء فريقه، مع اعترافه بأنه كان يتمنى التسجيل.

وقال النجم الإسباني البالغ 18 عاماً: «كنت أحتاج فقط إلى هدف، أو تمريرة حاسمة».

وأضاف للصحافيين في لوس أنجليس بعد الفوز: «لكن ما دمنا نفوز ونتأهل إلى الدور التالي، فهذا هو الأهم».

وعندما سأله أحد الصحافيين عن سبب ظهوره عابساً بعد فوز في مباراة إقصائية بكأس العالم، أكد يامال أنه سعيد في داخله حتى لو لم يُظهر ذلك خارجياً: «أنا سعيد فعلاً. هذه المباراة انتهت، والآن علينا التفكير في التالية».

وأضاف: «أنا ممتن جداً للمحبة التي أتلقاها في كل ملعب. هذا يساعدني في دخول الملعب بحافز أكبر».

وجدّد يامال الذي يقترب من عامه التاسع عشر، التأكيد أن حلمه هو الفوز بكأس العالم في النهائي المقرر بنيوجيرسي في 19 يوليو (تموز).

وقال: «لا يوجد شيء أفضل من كأس العالم».

وأضاف: «عندما يحلم أي طفل بكرة القدم، يحلم باللعب في كأس العالم. أريد التقدم في الأدوار والفوز مع إسبانيا».

وتابع: «نحن لا نخاف من أي منتخب. نحن إسبانيا. علينا أن نثبت ذلك على أرض الملعب».

وابتسم يامال للحظات عندما أظهر له أحد الصحافيين مقطع فيديو لشقيقه البالغ 3 سنوات وهو يحتفل بالفوز في مدرجات لوس أنجليس.

وقال: «يؤثر فيّ أن أرى شقيقي ووالدتي وأصدقائي سعداء... شقيقي بمثابة ابن بالنسبة لي. أنا أعشقه».

كما شكّل الفوز المريح الخميس، المباراة الرابعة توالياً التي تحافظ فيها إسبانيا على نظافة شباكها في هذا المونديال، من دون أن تتلقى أي هدف حتى الآن.

وقال الحارس أوناي سيمون: «اليوم اقتربنا من الكمال من الدقيقة العشرين حتى نهاية المباراة».

وأضاف: «علينا الحفاظ على هذا المستوى لمواصلة التقدم في الأدوار».

وعند سؤاله ما إذا كان يفضّل مواجهة البرتغال أو كرواتيا (فازت البرتغال لاحقاً 2 - 1) في ثمن النهائي في دالاس الاثنين، فضّل سيمون عدم الاختيار.

وقال: «في كل مرة لعبنا فيها ضد البرتغال أو كرواتيا، جعلوا الأمور صعبة للغاية علينا، سواء في اللعب المفتوح أو الضغط أو الكرات الثابتة».

وأضاف: «يمتلك المنتخبان لاعبين مميزين جداً في تنفيذ الكرات الثابتة، ولا أرغب في مواجهة أي منهما».