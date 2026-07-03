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الرياضة رياضة عالمية

برتغال رونالدو إلى ثمن النهائي بعد ملحمة كروية مع كرواتيا

فرحة برتغالية بهدف الفوز على كرواتيا (أ.ف.ب)
فرحة برتغالية بهدف الفوز على كرواتيا (أ.ف.ب)
  • تورونتو كندا: «الشرق الأوسط»
TT
  • تورونتو كندا: «الشرق الأوسط»
TT

برتغال رونالدو إلى ثمن النهائي بعد ملحمة كروية مع كرواتيا

فرحة برتغالية بهدف الفوز على كرواتيا (أ.ف.ب)
فرحة برتغالية بهدف الفوز على كرواتيا (أ.ف.ب)

بلغت البرتغال بصعوبة بالغة دور الـ16 في كأس العالم، بقلبها تأخرها أمام كرواتيا إلى فوز 2 - 1 الخميس، في تورونتو، بعد نهاية مباراة دراماتيكية.

وافتتح الكرواتي إيفان بيريشيتش التسجيل (53)، لكن كريستيانو رونالدو عادل النتيجة (68 من ركلة جزاء)، قبل إهداء البديل غونزالو راموس بطاقة العبور لمنتخب بلاده (90+4).

ويواجه المنتخب البرتغالي في دور الـ16، إسبانيا الفائزة على النمسا 3 - 0 في وقت سابق، بأرلينغتون، دالاس، الاثنين المقبل.

وأصبح رونالدو، لاعب النصر السعودي، أكبر لاعب يشارك في مباراة إقصائية بتاريخ كأس العالم، وأكبر لاعب يسجّل هدفاً في الأدوار الإقصائية، عن 41 عاماً، قبل خروجه في الدقيقة 81، وحلول لاعب الهلال السعودي روبن نيفيز بدلاً منه.

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كريستيانو رونالدو كأس العالم كندا

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مدرب أستراليا: استعددنا لمصر على أساس «وجود صلاح»

بوبوفيتش يتحدث للإعلاميين (أ.ب)
بوبوفيتش يتحدث للإعلاميين (أ.ب)
  • دالاس الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
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  • دالاس الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
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مدرب أستراليا: استعددنا لمصر على أساس «وجود صلاح»

بوبوفيتش يتحدث للإعلاميين (أ.ب)
بوبوفيتش يتحدث للإعلاميين (أ.ب)

يتطلع توني بوبوفيتش مدرب أستراليا، إلى أن يحقق فريقه أول فوز في تاريخ البلاد في أدوار خروج المغلوب بكأس العالم عبر المباراة المقررة أمام مصر الجمعة في دالاس، بدلاً من الانتظار لرؤية قدرة تشكيلته الشابة على تحقيق النجاح في المستقبل.

وتجاوز المنتخب الأسترالي الدور الأول للمرة الثانية توالياً في كأس العالم، واعتمد بوبوفيتش بشكل كبير على اللاعبين الشبان في تشكيلته، وتأهل من مجموعة ضمت الولايات المتحدة وتركيا وباراغواي.

وقال بوبوفيتش: «نحن نؤمن بأن المستقبل مشرق، بالطبع، وهناك كثير من اللاعبين الشبان الذين ليسوا هنا في هذه المرحلة، لكنهم سيكونون معنا في المستقبل أيضاً».

وأضاف: «لكنني أكدت طوال الوقت أننا نريد تحقيق النجاح الآن، مع هذه المجموعة. نعتقد أنهم جيدون بما يكفي لتحقيق النجاح الآن. لقد أثبتنا ذلك بالفعل بتجاوزنا دور المجموعات، وهي مرحلة صعبة للغاية. وحققنا ذلك بفضل الجودة التي يتمتع بها هؤلاء اللاعبون. هذه فرصة أخرى لعدم التفكير في المستقبل، بل التفكير في الحاضر. وأنا واثق من أن هؤلاء اللاعبين سيقدمون أداء ممتازاً مرة أخرى».

وكثيراً ما فضّل بوبوفيتش الشباب على الخبرة؛ إذ فضّل الحارس باتريك بيتش البالغ من العمر 21 عاماً على مات رايان، وكان أليساندرو سيركاتي وجوردان بوس ومحمد توري ونستوري إيرانكوندا من اللاعبين الشباب الآخرين الذين شاركوا في المباريات.

وفي المرتين السابقتين اللتين لعبت فيهما أستراليا في أدوار خروج المغلوب، هُزمت على يد الفائزين باللقب في النهاية، حيث خسرت أمام إيطاليا في 2006، وأمام الأرجنتين في قطر قبل 4 سنوات.

وقال بوبوفيتش: «نحن ندرك مدى أهمية هذه المباراة، وأعتقد أن جميع اللاعبين مستعدون لتقديم الأداء المطلوب».

وأضاف: «علينا أن نركز تماماً على اللحظة الحالية. التاريخ يُصنع بعد المباراة، لذا علينا أن نؤدي دورنا خلالها، سواء كانت 90 دقيقة أو شهدت وقتاً إضافياً أو ركلات ترجيح، لكتابة هذا التاريخ. أتوقع أن تكون المباراة أصعب مما خضنا حتى الآن لأنها مباراة خروج مغلوب، وأيضاً احتراماً لمنتخب مصر. لكنني أشعر أيضاً بأننا نستطيع أن نلعب بشكل أفضل، وهذه فرصة للقيام بذلك».

وتخوض أستراليا المباراة من دون ماثيو ليكي وجيكوب إيتاليانو اللذين غادرا التشكيلة بسبب الإصابة في وقت سابق من البطولة، في حين أن مشاركة محمد صلاح مع مصر غير مؤكدة بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.

وقال بوبوفيتش: «لقد استعددنا لخوض المباراة على أساس وجود محمد صلاح. وشاهدنا اللاعبين الذين يشغلون المراكز التي يلعب بها حينما يكون خارج الملعب. لذا، فقد استعددنا لكلا الاحتمالين، وسنرى ما سيحدث».

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كأس العالم أميركا
الرياضة رياضة عالمية

مدرب بلجيكا رداً على اتهامه بالعنصرية: حديثي لم يُقصد به المنتخبات الأفريقية

رودي غارسيا (د.ب.أ)
رودي غارسيا (د.ب.أ)
  • سياتل الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
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  • سياتل الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
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مدرب بلجيكا رداً على اتهامه بالعنصرية: حديثي لم يُقصد به المنتخبات الأفريقية

رودي غارسيا (د.ب.أ)
رودي غارسيا (د.ب.أ)

نفى الفرنسي رودي غارسيا، المدير الفني للمنتخب البلجيكي، مزاعم العنصرية التي تعرض لها، وذلك بعد مقابلة تلفزيونية أجراها في أعقاب فوز فريقه على السنغال 3 - 2 في دور الـ32 من بطولة كأس العالم.

وقال غارسيا في تصريحات عقب المباراة: «نعرف هذه الفرق جيداً. إنها تخسر تنظيمها التكتيكي في الدقائق الأخيرة من المباراة دائماً».

ووجهت انتقادات لغارسيا على ذلك التصريح، وعُدّ تصريحاً عنصرياً وموجهاً ضد الفرق الأفريقية.

وقال غارسيا في بيان له عبر منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، إن كلمة «هذه الفرق» تشير إلى الفرق التي لم تعتَدْ على الحفاظ على توازنها حينما تكون متقدمة في النتيجة بمباراة في أفضل المستويات بكأس العالم.

وأضاف: «لم تكن تعليقاتي موجهة بأي حال من الأحوال إلى المنتخبات الأفريقية. يمكن تطبيق ذلك بسهولة على فرق آسيوية، أو من أميركا الجنوبية، أو أوروبية غير معتادة على هذا النوع من الضغط».

وكان المنتخب السنغالي متقدماً بهدفين دون رد حتى الدقيقة الـ85، قبل أن يسجل روميلو لوكاكو ويوري تيلمانس هدفين ذهبا بالمباراة إلى الأشواط الإضافية، ثم سجل تيلمانس هدف الفوز من ضربة جزاء في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الإضافي الثاني، وهو أكثر هدف متأخر في تاريخ كأس العالم.

وقال غارسيا إنه تعلم من تجربة شخصية كيف أن التراجع بعد التقدم في النتيجة، يتسبب في نتيجة مكلفة.

وكان بابي ثياو، المدير الفني للمنتخب السنغالي، قال في المؤتمر الصحافي الذي أعقب المباراة، إنه لا يتفق مع رأي غارسيا، وذلك عندما سئل عن تصريحات مدرب بلجيكا.

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كأس العالم العنصرية أميركا
الرياضة رياضة عالمية

رونالدو يسجل هدفه الـ11 في المونديال... ويعانق رقماً قياسياً جديداً

رونالدو محتفلاً بالهدف (أ.ب)
رونالدو محتفلاً بالهدف (أ.ب)
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رونالدو يسجل هدفه الـ11 في المونديال... ويعانق رقماً قياسياً جديداً

رونالدو محتفلاً بالهدف (أ.ب)
رونالدو محتفلاً بالهدف (أ.ب)

سجل كريستيانو رونالدو هدف التعادل للمنتخب البرتغالي في شباك نظيره الكرواتي بتورنتو، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم.

وكانت تقنية الفيديو، وفي أقل من 5 دقائق فقط، قد أنصفت المنتخبين الكرواتي والبرتغالي.

وتقدم منتخب كرواتيا في الدقيقة 53 عن طريق إيفان برسيتش، وبعد ذلك بـ10 دقائق، رفضت تقنية الفيديو هدفاً للبرتغال سجله رونالدو، ليحافظ المنتخب الكرواتي على التقدم.

وفي الدقيقة 68، عاد الحكم إلى تقنية الفيديو مجدداً، ليقرر احتساب ضربة جزاء للمنتخب البرتغالي بعد شد داخل منطقة الجزاء على ريناتو فيغا.

وانبرى رونالدو، ليسجل هدف التعادل للمنتخب البرتغالي من ضربة الجزاء، مسجلاً بذلك هدفه الثالث في البطولة.

وسجل رونالدو هدفه رقم 11 في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، وبات اللاعب الوحيد الذي سجل في 6 نسخ متتالية بالبطولة، حينما سجل هدفين في شباك أوزبكستان بدور المجموعات.

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