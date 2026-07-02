بوغاتشار يطارد لقبه الخامس بـ«طواف فرنسا» لكتابة فصل جديد في التاريخ

يستعدّ السلوفيني تادي بوغاتشار لخوض نسخة 2026 من «طواف فرنسا للدراجات»، واضعاً نصب عينيه إحراز لقبه الخامس في السباق، والثالث على التوالي، ليواصل ترسيخ مكانته بين أعظم الدرّاجين في تاريخ اللعبة.

وفي حال نجاحه، سينضمّ بوغاتشار إلى القائمة التاريخية للفائزين بـ5 ألقاب في «طواف فرنسا»، إلى جانب البلجيكي إيدي ميركس، والفرنسييْن جاك أنكيتيل وبرنار هينو، والإسباني ميغيل إندوراين.

ويصل بوغاتشار إلى السباق في قمة جاهزيته، بعدما قدّم موسماً استثنائياً، إذ لم يتعرض سوى لهزيمة واحدة في سباقات اليوم الواحد، عندما حلّ ثانياً خلف الهولندي فوت فان آيرت في سباق باريس-روبيه، قبل أن يؤكد تفوقه في سباقات المراحل بإحراز لقبيْ طواف روماندي وطواف سويسرا.

وسيحظى الدرّاج السلوفيني بدعم قوي من فريق الإمارات-إكس آر جي، الذي يضم أسماء بارزة مثل آدم ييتس، وبراندون ماكنولتي، وإسحاق ديل تورو، في تشكيلة تبدو مجهزة بالكامل لمساعدته على الاحتفاظ بالقميص الأصفر.

ويُنتظر أن يكون الدنماركي جوناس فينغيغارد، بطل «طواف فرنسا» مرتين، المنافس الأبرز لبوغاتشار، بعدما وصل إلى السباق متوَّجاً بلقب جيرو ديتاليا، رغم التساؤلات حول مدى تأثير مشاركته في السباق الإيطالي على جاهزيته البدنية، خلال أسابيع «طواف فرنسا» الثلاثة.

كان بوغاتشار قد حقق، في عام 2024، إنجازاً تاريخياً بإحراز ثنائية جيرو ديتاليا وطواف فرنسا في الموسم نفسه، ليصبح أول درّاج يحقق هذا الإنجاز منذ الإيطالي ماركو بانتاني في عام 1998، وثامن متسابق فقط في تاريخ اللعبة.

ومنذ عام 2020، فرض بوغاتشار وفينغيغارد هيمنتهما على «طواف فرنسا»، ورغم أن نسخة هذا العام تبدو أكثر تنافسية على الورق، فإن معظم التوقعات لا تزال ترجح استمرار الصراع بين النجمين على اللقب، مع أفضلية طفيفة للدرّاج السلوفيني لمواصلة كتابة التاريخ.