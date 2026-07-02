جاهزية صلاح لمواجهة أستراليا تمنح أملاً لـ «الفراعنة» في مواصلة الحلم

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم أن قائد «الفراعنة» محمد صلاح بات جاهزاً تماماً للمشاركة في مواجهة أستراليا المقبلة، في الدور الـ32 لبطولة كأس العالم، يوم الجمعة، وهو ما منح الأمل للجماهير المصرية في مواصلة مشوار الحلم بالبطولة.

ونشر الاتحاد المصري لكرة القدم، عبر صفحته على موقع «فيسبوك»، صوراً من التدريبات الجماعية التي شارك فيها صلاح، أمس (الأربعاء)، بملعب جامعة جونزاجا بسبوكين، ومعلقاً: «القائد على أتم الاستعداد».

وخضع اللاعب لبرنامج علاجي قبل أيام، بعد أن أثبتت الأشعة التي خضع لها أنه يعاني من شد في العضلات الخلفية، وذلك بعد شعوره بآلام خلال مباراة إيران، ليتم استبداله.

كان منتخب مصر قد تأهل إلى دور الـ32 لبطولة كأس العالم 2026، كثاني المجموعة السابعة برصيد 5 نقاط، وبفارق الأهداف عن منتخب بلجيكا المتصدر.

وعلى مدار الأيام الماضية سادت حالة من الترقب والقلق بين الجماهير المصرية رغم التأهل إلى دور الـ32، بسبب الإصابات التي ضربت صفوف المنتخب، حيث تعرض الظهير الأيسر أحمد فتوح لتمزق في العضلة الخلفية، والمدافع محمد عبد المنعم لكدمة شديدة في كاحل القدم، كما تعرض اللاعبان حمدي فتحي، وحسام عبد المجيد للإصابة في مباراة نيوزيلندا، وغابا عن مواجهة إيران.

وفي حين شهد التدريب الجماعي الأخير مشاركة محمد صلاح، أدى الثنائي محمد عبد المنعم وأحمد فتوح تدريبات علاجية.

صلاح أحد أبرز اللاعبين الذين يعّول عليهم الجهاز الفني لـ«الفراعنة» في تسجيل وصناعة الأهداف (الاتحاد المصري لكرة القدم)

واستقبلت الجماهير المصرية مشاركة قائد المنتخب بارتياح كبير، معتبرة أن عودة القائد ستمنح الفريق دفعة قوية، لمواصلة رحلتهم في المونديال.

وعدّ مشجعون، عبر منصات التواصل الاجتماعي، أن وجود صلاح في الملعب يمنح المنتخب ثقلاً فنياً ومعنوياً، لافتين إلى أنه حتى في المباريات التي لا يظهر فيها بأفضل أداء، يبقى حضوره مؤثراً، ويحسب له المنافسون ألف حساب.

وسجل صلاح هدفاً في شباك نيوزيلندا، وصنع تمريرتين حاسمتين في المباريات الثلاث في دور المجموعات.

وقال الناقد الرياضي، أيمن هريدي، إن جاهزية محمد صلاح للمشاركة مع منتخب مصر أمام أستراليا تمثل دفعة هائلة لـ«الفراعنة»، نظراً لخبراته الكبيرة في اللعب الدولي، وصناعة الفارق داخل الملعب، فوجوده يمنح اللاعبين بالمنتخب الثقة، كما أن صلاح سيجذب المدافعين الأستراليين إليه، مما يفتح مساحات لزملائه لتهديد مرمى المنافس.

وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «صلاح يعد من أفضل اللاعبين في تنفيذ الكرات الركنية، والحرة، وبالتالي يمكنه استغلال أي خطأ من دفاع أستراليا للتسجيل، ومنح الأفضلية للفراعنة خلال المباراة، كما أن وجوده يحل أزمة يعاني منها منتخب مصر في بعض الحالات متمثلة في بطء بناء الهجمة، وذلك بقدرته على التحول السريع، وضغط المنافس».

عودة صلاح للتدريبات تمنح الأمل للجماهير المصرية في مواصلة المشوار بالمونديال (الاتحاد المصري لكرة القدم)

ويلفت إلى أن الجماهير المصرية تنتظر هدية صلاح في قيادة الفراعنة لتحقيق انتصار جديد، وإنجاز يضاف إلى سجل إنجازات المنتخب المصري، متوقعاً أن يقدم منتخب مصر عرضاً قوياً، ويكون نداً للمنتخب الأسترالي، خاصة مع ارتفاع سقف الطموح لدى اللاعبين، والجهاز الفني.

إلى ذلك، وصلت بعثة منتخب مصر إلى مدينة دالاس بولاية تكساس الأميركية، استعداداً لخوض مباراة أستراليا، ومن المقرر أن يختتم المنتخب تدريباته في تمام الواحدة ظهراً بتوقيت دالاس، التاسعة مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة.

وفي ظل جاهزية صلاح، وعودة بعض العناصر الأساسية للتشكيل، يتوقع الناقد الرياضي، عمرو الصاوي، أن يسعى منتخب «الفراعنة» لاستغلال ذلك لتسجيل هدف مبكر يضمن له الأفضلية في اللقاء، ثم محاولة الحفاظ على التقدم خلال المباراة، وهو ما يمكن تحقيقه بوجود صلاح الذي يمثل ضغطاً إضافياً على المنافس، الذي يعرف «لدغات» النجم المصري، والتي يستطيع من خلالها تغيير نتيجة اللقاء في أي لحظة.

وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «محمد صلاح أحد أبرز اللاعبين الذين يعّول عليهم الجهاز الفني من خلال تسجيله وصناعته للأهداف، حيث صنع 11 فرصة محققة للتهديف، ويحتل المركز الثاني في جدول الأكثر صناعة للفرص في البطولة خلف البلجيكي لياندرو تروسارد الذي يتصدر اللاعبين بـ13 فرصة محققة».

ويشير الصاوي إلى أن ما يمثل تحدياً أمام المنتخب المصري هو غياب الظهير الأيسر أحمد فتوح عن الفريق، لإجادته الخروج بالكرة، وقدرته على تمرير الكرات، وهو التحدي الذي سيتوقف عليه سير جانب كبير من سيناريو المباراة.