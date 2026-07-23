العراق: تغييرات عسكرية في الهرم القيادي

أُفيد في بغداد، أمس، بأن رئيس الحكومة علي الزيدي أجرى تغييرات عسكرية على مستوى القيادات، طالت هيكلة «مكتب القائد العام للقوات المسلحة».

وأمر الزيدي بإعادة العمل في «مكتب القائد العام للقوات المسلحة»، وأسند مهمة إدارته إلى وزير الداخلية في الحكومة السابقة الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري. وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن «(مكتب القائد العام) سيعمل بصلاحيات واسعة تفوق صلاحيات قيادة العمليات المشتركة».

كما أصدر الزيدي أمراً بتكليف الفريق زيد حوشي منصب رئيس «جهاز مكافحة الإرهاب»، خلفاً للفريق كريم التميمي، وأمر بتكليف الفريق الركن محمد الفهد قيادة الشرطة الاتحادية، والعميد الركن جعفر حسين قائداً للفرقة الخاصة.

إلى ذلك، أكد المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي، أن رئيس الوزراء الذي يزور طهران، اليوم (الخميس)، «يرفض مناقشة حصر السلاح في عواصم أخرى، لأنه شأن سيادي».