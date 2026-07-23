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بيروت تنتظر «النتائج الإيجابية» لقمة واشنطن

بري يرد على تحية ترمب: يفهمني أكثر من بعض اللبنانيين

رئيس البرلمان نبيه بري (أرشيفية - د.ب.أ)
رئيس البرلمان نبيه بري (أرشيفية - د.ب.أ)
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بيروت تنتظر «النتائج الإيجابية» لقمة واشنطن

رئيس البرلمان نبيه بري (أرشيفية - د.ب.أ)
رئيس البرلمان نبيه بري (أرشيفية - د.ب.أ)

ينتظر لبنان «النتائج الإيجابية» لقمة الرئيس الأميركي دونالد ترمب والرئيس اللبناني جوزيف عون في واشنطن، حيث قال رئيس البرلمان نبيه بري لـ«الشرق الأوسط»: «إن العبرة بعد هذا اللقاء هي في تثبيت وقف إطلاق النار والانسحابات، وهو ما لم يحصل حتى الآن».

وردَّ بري على تحية الرئيس الأميركي الذي قال إن بري سينضم إلى المسار عندما يرى التقدم الذي يحققه الاتفاق، فقال ضاحكاً: «يبدو أن الرئيس ترمب يفهمني أكثر من بعض اللبنانيين»، في إشارة إلى أنه لا يعارض الخيار الدبلوماسي الذي تتبعه الدولة اللبنانية لتحقيق انسحاب إسرائيلي من الجنوب وإعادة السكان وإعادة الإعمار في حال نجح المسار بتأمين تلك المطالب.

وواصل الجيش اللبناني، أمس، الكشف عن مخلفات الحرب في بلدة زوطر الغربية، أولى البلدات المدرجة ضمن المنطقة النموذجية، بغرض تأمين المنطقة وإعادة السكان إليها بأمان.

وأكد رئيس الحكومة نواف سلام أن الانسحاب الإسرائيلي الذي بدأ من بعض المناطق، يشكل بداية فقط، وأن هدف الدولة يبقى تحقيق الانسحاب الكامل من جميع الأراضي اللبنانية.

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رئيس البرلمان نبيه بري (أرشيفية - د.ب.أ)

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